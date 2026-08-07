La apuesta de la arteterapia en la rehabilitación y el desafío de sostener una reintegración social efectiva en República Dominicana

El Consejo Nacional de Drogas entregó más de 100 certificados a personas en tratamiento por uso problemático de sustancias que completaron en Santo Domingo el programa de arteterapia “Sembrando Sueños, Cosechando Bienestar”. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)

Guardar

El Consejo Nacional de Drogas entregó más de 100 certificados a personas en tratamiento por uso problemático de sustancias que completaron en Santo Domingo el primer ciclo de talleres de arteterapia “Sembrando Sueños, Cosechando Bienestar”, un programa que combinó durante dos meses y medio actividades artísticas y huertos como parte de una estrategia de recuperación integral e inclusión social.

Los certificados fueron otorgados a internos de ocho centros de atención del sector La Caleta, en Boca Chica, que concluyeron el proceso formativo, desarrollado en coordinación con el Ministerio de Educación y el Ministerio de Agricultura. La iniciativa incluyó pintura, escritura, manualidades y tareas de siembra, cultivo y cuidado de huertos.

PUBLICIDAD

El acto de clausura y entrega de reconocimientos se celebró en el Salón Aída Cartagena Portalatín de la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña. Allí se reunieron autoridades, representantes de instituciones aliadas, facilitadores y participantes para reconocer los resultados del programa.

El programa combinó arte y huertos durante dos meses y medio

La propuesta estuvo dirigida a fortalecer los procesos de rehabilitación de personas en tratamiento por consumo problemático de sustancias mediante recursos artísticos y terapéuticos. En ese marco, los participantes trabajaron en actividades que buscaban estimular la creatividad y el trabajo en equipo dentro de su proceso de recuperación.

El programa del Consejo Nacional de Drogas combinó durante dos meses y medio actividades artísticas y huertos como parte de una estrategia de recuperación integral e inclusión social. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El presidente del CND, Alejandro de Jesús Abreu, encabezó la ceremonia y ratificó el compromiso del Gobierno dominicano, bajo la conducción del presidente Luis Abinader, con políticas orientadas a la recuperación, la inclusión social y el fortalecimiento de la familia.

PUBLICIDAD

Abreu resumió el sentido del programa con una definición de su alcance terapéutico y social: “Siempre podemos volver a nacer de nuevo. Ese es el mensaje que queremos transmitir hoy. El consumo de sustancias puede destruir sueños y proyectos de vida, pero el arte tiene la capacidad de transformar el dolor en creación, fortalecer la imaginación y abrir nuevas oportunidades para la recuperación y la reintegración social. Ese es el compromiso que impulsamos hoy, bajo el liderazgo del presidente Luis Abinader”.

La arteterapia, de acuerdo con la explicación incluida en el texto base, integra las artes visuales y plásticas con la psicología para mejorar la salud mental y el bienestar emocional. Su función central consiste en ofrecer un lenguaje simbólico para expresar pensamientos o traumas que resultan difíciles de comunicar de forma verbal.

PUBLICIDAD

Ese enfoque no exige experiencia previa en disciplinas artísticas. También pone el acento en el proceso de creación y en la experiencia emocional de quien participa, antes que en el resultado estético final.

Internos de ocho centros de atención de La Caleta, en Boca Chica, participaron en talleres de pintura, escritura, manualidades, siembra, cultivo y cuidado de huertos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La clausura reunió a autoridades educativas, sanitarias y culturales

La línea de honor incluyó, junto a Abreu, a Antonio Rosario, encargado del Departamento de Cultura y Cultos del Ministerio de Educación; a Luis Ernesto Pérez Cuevas, en representación de Juan Antonio Gómez Williams, viceministro de Producción y Mercadeo del Ministerio de Agricultura; a Javier Elena, encargado de Cultura de la Alianza de Organizaciones; a Luis Antonio de la Cruz, presidente de la Fundación ProDominicana; y a Marisol Taveras, encargada de Salud Mental del Servicio Nacional de Salud.

PUBLICIDAD

Por el Consejo Nacional de Drogas también participaron Luis Ottenwalder, director de Atención, Rehabilitación e Integración Social, y Herminia Arias, experta técnica especializada y coordinadora del programa. Durante la ceremonia también fueron reconocidos directores de centros, facilitadores y colaboradores por su trabajo en el desarrollo de la iniciativa.

El programa presentó el arte como una herramienta para la rehabilitación, la inclusión social y la promoción de la salud. En la descripción incorporada al texto, se señala además que este tipo de práctica facilita la exteriorización de emociones conflictivas, reduce la ansiedad y la tensión, favorece el autoconocimiento y fortalece la autoestima, la resiliencia y la capacidad de resolver problemas.

PUBLICIDAD

La jornada fue acompañada por la Rondalla Musical de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y por la participación del cantante Claudio Cohen, que interpretó varias piezas durante el acto.