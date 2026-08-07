Las maniobras de Bullrich y los reproches a Sturzenegger: así vivió el oficialismo la fallida sesión por la Ley de Tierras

Sesión ordinaria del Senado de la Nación, el 6 de Agosto del 2026, en Buenos Aires; Argentina. (Fotos: Charly Diaz Azcue / Comunicacion Senado)

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La sesión de anoche en el Senado de la Nación podría tener más consecuencias que un proyecto de ley con media sanción bastante más escueto que lo que el oficialismo buscaba en general.

Las discrepancias con aquellos que hasta hace muy poco acompañaban sin demasiados cuestionamientos a los posicionamientos de La Libertad Avanza, los enfrentamientos internos y la sensación de una derrota que costará más caro que un proyecto de ley, sobrevoló por el recinto durante toda la jornada.

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“Fuimos sabiendo que perdíamos tierra pero no lo demás. Santilli -el jefe de Gabinete- diciendo que teníamos los votos, la calle en un descontrol y nosotros retirando capítulos para que no se caiga todo. No salió nada bien”, dijo un senador libertario en un primer análisis de lo que fue la sesión de ayer.

En el seno del bloque libertario se vive un momento de sentimientos cruzados. Mientras los libertarios de paladar negro siguen defendiendo estos proyectos que llegan desde la oficina del Ministerio de Desregulación; los que tienen que salir a buscar los votos se muestran cada vez más molestos con los proyectos de Federico Sturzenegger.

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“Tenemos la reforma electoral y salís a pedir los votos en el medio que le pedís que acompañen desregulaciones que en este momento no son convenientes. Nos tiraron la calle encima y al final del día quedaron en pie las dos leyes del kirchnerismo”, agregó.

El oficialismo entró al recinto sabiendo que perdía el capítulo de tierras pero confiado en que mantenía los votos para derogar la ley del fuego de Máximo Kirchner. Con el transcurso de las horas esto se fue perdiendo y, discurso tras discurso de los aliados, el proyecto se iba deshilachando.

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Fue tal el desconcierto que mostró el bloque libertario que, luego de que Patricia Bullrich se anotara un poroto desestimando el voto a distancia de Anabel Fernández Sagasti - con el apoyo del peronismo- pidió la palabra Joaquín Benegas Lynch, que calificó a los aliados de “tibios”. Bullrich salió eyectada de su banca y se trenzó en una discusión con su compañero de banca. Como si eso no alcanzara, la ex ministra publicó en sus redes sociales un video cuyo título es “La Rosca” con imágenes de Bullrich conversando con propios y aliados en el recinto y un único texto: “El tango no se baila solo”.

Sesin ordinaria del Senado de la Nacin, el 6 de Agosto del 2026, en Buenos Aires; Argentina.- Foto: Mario Mosca / Comunicacin Institucional Senado.-

Los socios que estaban en dudas empezaron a mandar mensajes a sus jefes políticos. La caracterización de “tibios” aceleró esos mensajes y la respuesta fue simple: “No”.

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“Ellos no gobiernan ninguna provincia y piden derogar leyes que impactan en las provincias y en nuestros electorados. En el medio nos putean, que se hagan cargo de las cosas. Restringen la ley del frío que impacta en las tarifas desde la provincia de Buenos Aires al sur. Prometen zona de calor para reducir las tarifas del centro al norte del país y no hicieron un solo gesto y nos piden votos para desregular las actividades. Una locura”, explicó un senador aliado que fue una de las voces que arrancó negándose a votar la ley de tierras.

Ese enojo no sólo es de los aliados. En medio de esto el bloque definió que retiraba el capítulo que derogaba la ley del fuego, y el proyecto cada vez quedaba más chico. “Ella está bastante enojada con estos proyectos de Sturzenegger pero el clima se está extendiendo en todo el Congreso. Cada vez hay más malestar, crece la idea de que ‘el coloso’ no entiende el contexto que se está viviendo”, aseguran.

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Ayer, el oficialismo pedía acelerar, votar y no perder más en el camino. La oposición estiraba y buscaba convencer a más gobernadores para que bajen a sus legisladores. “Al final, las dos leyes K quedaron”, resumió un radical al salir del recinto.