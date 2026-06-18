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Spotify ahora reserva entradas para el concierto de tu artista favorito: todo automáticamente

La herramienta Reserved guarda dos entradas y el usuario tiene plazo de un día para adquirirlas antes de que inicie la venta general

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Spotify integra una nueva función llamada Reserved para los más fanáticos. REUTERS/Brendan McDermid/Archivo
Spotify integra una nueva función llamada Reserved para los más fanáticos. REUTERS/Brendan McDermid/Archivo

Spotify lanzó Reserved, una función disponible en Estados Unidos que identifica a los fans más activos de un artista y les reserva dos entradas para un concierto antes de que salgan a la venta general.

La herramienta está disponible para suscriptores de Spotify Premium mayores de 18 años, en alianza con Live Nation y con tecnología de Ticketmaster. La compañía indicó que el lanzamiento arranca con una selección de giras artísticas esta semana y se expandirá de manera progresiva.

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La elegibilidad se determina a partir de una “amplia gama” de señales de uso: reproducciones en streaming, guardados y comparticiones, además de la ubicación del usuario, con el objetivo de que las ofertas lleguen a quienes tienen más probabilidades de asistir al show.

Spotify aclaró que no publica los parámetros exactos “para evitar que alguien participe de forma estratégica en lugar de genuina”.

Un teléfono inteligente con la aplicación de Spotify abierta, mostrando una oferta para comprar dos entradas para el concierto de ROLE MODEL en un fondo degradado naranja y rojo
La aplicación de Spotify muestra en su inicio que se ha hecho la reserva de las entradas. (Spotify)

Cómo funciona el proceso de compra

Cuando un usuario resulta elegible, la oferta aparece directamente en la pantalla de inicio de la aplicación. La plataforma también envía un aviso por correo electrónico, notificación y en la sección “Your Updates”. Desde esa notificación, el fan puede ver las fechas disponibles de la gira, saber cuándo se abre su ventana de compra y activar un recordatorio.

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Al abrirse esa ventana, con una duración típica de alrededor de un día, el usuario puede elegir hasta dos entradas para cualquier fecha elegible de la gira, no solo la más cercana a su ubicación. La disponibilidad de sillas y rangos de precio varía según el espectáculo.

Una vez seleccionadas las entradas, el sistema redirige al usuario a Ticketmaster para completar el pago; en algunos casos, puede ser necesario vincular previamente la cuenta de Spotify para validar el acceso.

Un smartphone con borde dorado muestra su pantalla de bloqueo, la hora 9:41 y una notificación de Spotify con la foto de un hombre joven
Spotify alerta sobre las reservas mediante notificaciones. (Spotify)

Para shows de alta demanda, el sistema puede colocar al usuario en una fila de espera antes de llegar a la selección de asientos. Aun así, las dos entradas quedan reservadas durante toda la ventana de compra activa.

Qué ocurre si el usuario no compra

Las entradas no reclamadas dentro del plazo no regresan a la venta general de inmediato: pasan a estar disponibles para los siguientes fans elegibles más activos del artista, quienes reciben el mismo aviso. La disponibilidad se mantiene mientras haya stock.

La compañía precisó que la duración de las ventanas, la disponibilidad de entradas y las fechas elegibles varían según cada campaña.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Si el usuario no compra las entradas reservadas, estas regresan a la venta general. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué otras nuevas funciones ha agregado Spotify

Otras funciones que ha agregado Spotify son:

  • SongDNA.

Es un mapa interactivo integrado en la pantalla de reproducción que muestra los créditos de una canción: productores, compositores, colaboradores, samples, interpolaciones y versiones. Funciona con datos de WhoSampled, que Spotify adquirió a finales de 2025. Disponible para usuarios Premium en iOS y Android.

  • About the Song.

Tarjetas deslizables con la historia detrás de cada canción: la inspiración del artista, anécdotas de grabación y contexto cultural. Se accede desde la vista de reproducción.

SongDNA
La función SongDNA permite a los usuarios acceder a información de la canción que están escuchando. (Spotify)
  • Ask DJ.

Es la versión conversacional del DJ virtual de Spotify. El usuario puede hacerle preguntas mientras escucha como“¿cuándo se lanzó esta canción?" o “arma una sesión de nuevos lanzamientos para el domingo” y recibe respuestas en tiempo real.

  • Prompted Playlists (Listas de reproducción hechas con IA).

El usuario escribe un prompt de texto y Spotify genera una lista personalizada a partir de su historial completo de escucha. Más de la mitad de quienes la usaron descubrieron un show nuevo, según la compañía.

  • Preguntas en tiempo real sobre podcasts.

Mientras escucha o ve un podcast, el usuario puede hacerle preguntas a Spotify sobre el contenido del episodio y recibir respuestas sin salir de la app. Disponible para Premium en Estados Unidos, Suecia e Irlanda.

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