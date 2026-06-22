Cómo encontrar y eliminar papeleras ocultas en cualquier celular: paso a paso sencillo

Papeleras ocultas en Android pueden ocupar gigas y disparar el aviso de almacenamiento insuficiente - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La notificación de almacenamiento insuficiente es una de las más frecuentes en los smartphones actuales y su causa no siempre es obvia. Fotos en alta resolución, videos de WhatsApp, archivos descargados y copias de seguridad acumuladas ocupan espacio visible. Pero hay otro tipo de almacenamiento que pasa desapercibido: las papeleras ocultas que distintas aplicaciones generan de forma automática y que, si no se vacían con regularidad, pueden consumir varios gigabytes sin que el usuario lo note.

Un dispositivo con poca memoria disponible no solo muestra notificaciones de error. También responde con lentitud, falla al instalar actualizaciones y puede perder archivos en momentos críticos. Identificar y vaciar esas papeleras es una de las acciones más directas para recuperar rendimiento sin necesidad de borrar contenido valioso.

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La papelera de Android: dónde está y cómo vaciarla

Dónde está la papelera de Android y cómo vaciarla para recuperar espacio en minutos (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la mayoría de los dispositivos con sistema operativo Android, la aplicación de galería o el gestor de archivos incluye una sección de elementos eliminados que funciona como papelera temporal. Los archivos borrados se almacenan allí antes de su eliminación definitiva, lo que permite recuperarlos si se borraron por error.

El problema es que, si esa papelera nunca se vacía, puede acumular gigas de contenido que el sistema sigue contando como espacio ocupado.

Para vaciarla:

Abrir la app de Galería o Mis Archivos. Buscar la opción “Papelera” o “Elementos eliminados” en el menú, representada por un ícono de basura. Seleccionar los archivos a eliminar de forma permanente o usar la función “Vaciar” para borrar todo el contenido. Confirmar la acción para liberar el espacio de inmediato.

Google Fotos: 30 días de archivos que nadie ve

Google Fotos es una de las aplicaciones más usadas para gestionar imágenes y videos, y también una de las que más espacio ocupa de forma silenciosa. Cuando se elimina una foto o un video desde la app, el archivo no desaparece: va a una papelera interna donde permanece durante 30 días antes de borrarse de forma definitiva. Si no se vacía manualmente, esa papelera puede acumular varios gigabytes.

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En la app de Galería o en el gestor de archivos suele existir una sección de elementos eliminados, que retiene fotos y videos antes del borrado definitivo, y puede limpiarse con la opción vaciar o seleccionando archivos para eliminarlos permanentemente - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para limpiarla:

Abrir Google Fotos en el celular. Ir a “Colecciones” y seleccionar “Papelera”. Presionar los tres puntos en la esquina superior y elegir “Vaciar papelera”. Confirmar para eliminar todos los archivos de forma permanente.

La aplicación Files by Google complementa esa limpieza al identificar y eliminar archivos temporales, cachés y residuos digitales. Basta con abrir la app, ir a la pestaña “Limpiar” y seguir las instrucciones del sistema.

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WhatsApp: la carpeta que nadie revisa

WhatsApp no tiene una papelera visible, pero sí genera carpetas internas donde se acumulan fotos, videos, audios y documentos recibidos en los chats. Esas carpetas pueden crecer sin control y representar uno de los mayores consumidores de almacenamiento en cualquier dispositivo.

Para acceder y limpiar esa carpeta:

Abrir el administrador de archivos del dispositivo. Navegar hasta: Almacenamiento interno > Android > media > com.whatsapp > WhatsApp > Media. Dentro de esas subcarpetas, seleccionar y eliminar los archivos multimedia que ya no se necesitan.

WhatsApp puede ser el mayor consumidor de memoria, así se borra su contenido multimedia acumulado - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La aplicación también genera copias de seguridad en la carpeta Databases, donde se acumulan versiones antiguas del historial de chats. Para limpiarla:

Desde el administrador de archivos, acceder a: Android > media > com.whatsapp > WhatsApp > Databases. Eliminar los archivos de respaldo más antiguos, conservando únicamente el más reciente.

Otra opción desde la propia app es vaciar chats individuales sin borrar el contacto: basta con abrir la conversación, seleccionar “Vaciar chat” en el menú y confirmar la eliminación de mensajes y archivos adjuntos.

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Hábitos para mantener el almacenamiento bajo control

Vaciar las papeleras una vez no es suficiente si los archivos siguen acumulándose. Estos pasos ayudan a mantener el espacio disponible a largo plazo:

Revisar y vaciar la papelera de galería, archivos y Google Fotos al menos una vez al mes .

Desinstalar aplicaciones que no se usen , ya que ocupan espacio incluso sin abrirse.

Transferir fotos y videos a la nube o a un disco externo para conservarlos sin saturar el dispositivo.

Eliminar archivos duplicados y mantener el sistema operativo actualizado para acceder a las herramientas de gestión más recientes.

Adoptar una rutina de limpieza regular en el smartphone permite evitar problemas de almacenamiento y mantener el dispositivo ágil en el uso diario. Un manejo consciente del almacenamiento prolonga la vida útil del equipo y mejora la experiencia general del usuario.

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