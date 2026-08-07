Violento robo en Esteban Echeverría: delincuentes golpearon y arrastraron a una mujer embarazada por todo su local

Una cámara de seguridad registró el momento en el que los delincuentes atacaron a la mujer

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Una mujer embarazada fue víctima de un violento robo en el partido bonaerense de Esteban Echeverría. Un grupo de delincuentes ingresaron a su local de ropa, la golpearon, la redujeron y se llevaron dinero en efectivo y mercadería. La secuencia completa fue registrada por una de las cámaras de seguridad del comercio. Por el momento, los ladrones continúan prófugos.

El hecho ocurrió el miércoles por la tarde, pasadas las 18:30, en una tienda de indumentaria deportiva ubicada en la calle Elizalde. En el video que encabeza esta nota, se observa el momento en el que los sospechosos simularon ser clientes y entraron al local.

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Uno de los sujetos se dirigió hacia la nuera de la dueña, quien la ayudaba en el comercio, y la amenazó. Mientras se la llevaba a la parte trasera del comercio, la embarazada intentó escapar, pero no lo logró.

Dos delincuentes la frenaron cuando estaba por llegar a la puerta y la redujeron. La víctima luchó con todas sus fuerzas, hasta que los sospechosos la tiraron al suelo. La mujer se defendió con todas sus fuerzas, pero dos de los ladrones la arrastraron mientras generaban destrozos y un tercer delincuente robaba los artículos.

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Tal fue la fuerza que ejercieron los ladrones sobre ella que tras el forcejeo, quedó tendida sin poder moverse. Mientras los sujetos se daban a la fuga, se levantó e intentó frenarlos, pero no tuvo éxito: volvieron a atacarla a golpes.

El hecho ocurrió en un local ubicado en la calle Elizalde, en Esteban Echeverría

Tras el episodio, llamó al 911 para advertir lo ocurrido. Ante personal de la Comisaría 3ra. de Esteban Echeverría declaró que los ladrones lograron llevarse dinero en efectivo y mercadería. Fuentes del caso detallaron a Infobae que se dieron a la fuga en un Peugeot Partner, que hacía de vehículo de apoyo.

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“Nos habíamos sentado hace segundos después de organizar el local. Cuando entraron estas personas y nos dimos cuenta de la situación intentamos salir para afuera. A Gabriela la agarraron dos personas, la tiraron al piso, la arrastraron y la agredieron”, relató María, nuera de la dueña del lugar.

Según contó, a ella uno de los ladrones la llevó para la parte de atrás, la agarró de los pelos y la tiró al piso. “Me pegó una cachetada para que no intente mirarlo. Después me amenazó con pegarme un tiro”, añadió, en diálogo con Telefe.

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En cuanto al vehículo de apoyo, señaló que era manejado por una mujer y sostuvo que también había otro auto esperando a la banda.

Los sujetos se dieron a la fuga en un Peugeot Partner

Tras el hecho, Gabriela, propietaria del comercio, confirmó que tanto ella como su bebé resultaron ilesas. En estos momentos, está “más relajada”, a pesar de que le duele todo el cuerpo producto de la fuerza que hizo para evitar el robo. “Uno no piensa en el momento. No quería que me llevaran para el fondo porque sentí que era peor”, agregó.

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“Dios, solo pido justicia y que estás ratas esten presos y paguen todo el daño que hacen”, compartió la hermana Gabriela en sus redes sociales. A su vez, pidió que si alguien conoce la identidad de los sospechosos, haga la denuncia.

La causa se encuentra en manos de la fiscal Vanesa González, de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 3 de Esteban Echeverría. Los investigadores trabajan para identificar y localizar a los delincuentes que permanecen prófugos.

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