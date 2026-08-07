Temporal de nieve en Neuquén: rutas restringidas, camiones varados y suspensión de clases

El temporal afectó la transitabilidad en distintos puntos de Neuquén y obligó a reforzar las precauciones

Guardar

El temporal de nieve en Neuquén mantuvo este jueves complicaciones en distintos puntos de la provincia, con restricciones para circular por rutas nacionales, más de mil camiones varados en los pasos hacia Chile, suspensión de clases en varias localidades y cortes de energía que comenzaron a normalizarse durante la jornada. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) asvirtió que el viernes persisten las alertas meteorológicas por nevadas y viento en sectores cordilleranos.

(X: @horaciorusso)

Vialidad Nacional dispuso una restricción preventiva para el transporte de carga y de pasajeros en distintos tramos de rutas nacionales de Neuquén ante la acumulación de nieve, las bajas temperaturas y la posible formación de hielo sobre la calzada. La medida fue fijada entre la noche del jueves y la mañana del viernes, con el objetivo de reducir riesgos y facilitar las tareas operativas en medio del temporal. El organismo recordó además que la portación de cadenas es obligatoria en los sectores afectados.

PUBLICIDAD

El impacto más visible apareció en la conexión internacional. Unos 1.200 camiones permanecían varados en Neuquén por las complicaciones en los pasos fronterizos con Chile. El detalle difundido por fuentes policiales ubicó 257 vehículos en Las Lajas, 333 en Zapala, 450 entre Plaza Huincul y Cutral Co, y 151 en la zona de Plottier-Senillosa. El mismo medio señaló que el Paso Internacional Pino Hachado seguía intransitable por hielo, nieve, viento blanco y baja adherencia, mientras que el Cardenal Samoré estaba habilitado con extrema precaución y uso obligatorio de cadenas.

Los pasos fronterizos con Chile registraron demoras y trastornos por la intensidad de las nevadas

La situación llevó a suspender las clases en varios colegios de la provincia tras evaluar el estado de los accesos y las condiciones climáticas. La medida alcanzó en el turno mañana a establecimientos de los distritos II, III, V, VI, VII, X, XI, XIII y XIV, y más tarde se extendió al turno tarde en casi todos esos sectores.

PUBLICIDAD

En ese contexto, también se registraron incidentes vinculados al traslado de personal docente. Durante la noche del miércoles se realizó un operativo de rescate en la zona de Colipilli, donde dos vehículos que transportaban docentes del CPEM 111 quedaron varados entre El Huecú y esa localidad. Los trabajadores fueron asistidos por equipos de seguridad y trasladados más tarde.

Miles de camiones siguen varados en la frontera con Chile y alertan por nuevas nevadas fuertes en la zona

El gobierno provincial informó que el Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) logró restablecer el suministro eléctrico en la mayor parte de las localidades alcanzadas por el temporal. A las 19:14, el servicio había sido normalizado en Zapala, Caviahue, El Huecú, El Cholar, Loncopué, Ramón Castro y Challacó, mientras que Las Lajas recuperó el 100 % del abastecimiento. En Villa Pehuenia-Moquehue y Aluminé continuaban esquemas de provisión por sectores mediante grupos electrógenos y maniobras operativas.

PUBLICIDAD

Continúa la alerta meteorológica por nieve

Para este viernes, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene alerta naranja y amarilla por nevadas en la provincia de Neuquén. Según el ente nacional, se esperan acumulaciones de nieve de entre 10 y 30 centímetros, con posibilidad de que esos valores sean superados de forma puntual.

La provincia continuó bajo alerta meteorológica mientras persistían los efectos del temporal

Según el SMN, el área será afectada por nevadas persistentes y de variada intensidad junto con “reducción de visibilidad por viento blanco”. En la provincia también rige una alerta amarilla por viento y las ráfagas podrían intensificar las dificultades para circular.

PUBLICIDAD

Ante este pronóstico, el organismo recomienda:

Evitar actividades al aire libre

Prever una reserva adicional de víveres y agua potable en caso de abandonar tu hogar. Cortá el suministro eléctrico y el gas

Circular con vehículos adecuados y preparados para hielo y nieve

Permanecer en tu vehículo, no intentes caminar para alejarte del temporal

En caso de que vos o alguién más se vea afectado por este fenómeno, comunicarse con los organismos de emergencias locales. Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.