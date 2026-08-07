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La alerta Isabel-Claudina permite ubicar a más del 90% de mujeres reportadas como desaparecidas en Guatemala

A ocho años de su puesta en marcha, el mecanismo exhibe una alta proporción de ubicaciones, pero también deja al descubierto la persistencia de centenares de expedientes abiertos y la necesidad de afinar la coordinación interinstitucional

Las instituciones del sistema se reunieron en asamblea en Ciudad de Guatemala para evaluar avances y reforzar la coordinación de búsqueda.
Desde 2018 se emitieron 14.743 alertas y se desactivaron 14.197 tras ubicar a las mujeres, según datos difundidos en Ciudad de Guatemala por la AGN (EFE)
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La Alerta Isabel-Claudina en Guatemala ha permitido localizar a más del 90 % de las mujeres reportadas como desaparecidas desde su implementación en agosto de 2018.

La información se reveló este 6 de agosto durante el octavo aniversario del mecanismo. Las instituciones que lo integran celebraron una asamblea para evaluar avances y reforzar la coordinación.

Según los datos presentados en esa jornada, desde 2018 se activaron 14.743 alertas y 14.197 se desactivaron tras ubicar a las mujeres, un 96% del total. Permanecen 546 alertas activas, casos en los que continúan las acciones de búsqueda.

El informe también precisó que entre el 1 de julio de 2025 y el 30 de junio de 2026 se registraron 1.673 alertas: 1.572 ya fueron desactivadas y 101 siguen activas. En ese mismo período, 1.129 mujeres fueron localizadas dentro de las primeras 24 horas posteriores a la activación.

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Actualmente permanecen 546 alertas activas, casos en los que las instituciones mantienen las acciones de búsqueda.

La asamblea fue encabezada por la Secretaría de la Mujer del Ministerio Público y contó con delegados de la Procuraduría General de la Nación, el Instituto Guatemalteco de Migración, la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, el Ministerio de Gobernación y la Policía Nacional Civil, entre otras entidades.

Las instituciones del sistema se reunieron en asamblea en Ciudad de Guatemala para evaluar avances y reforzar la coordinación de búsqueda.
Las instituciones del sistema se reunieron en asamblea en Ciudad de Guatemala para evaluar avances, reforzar la coordinación de búsqueda y establecer nuevos retos. (AGN)

Así se creó la alerta

La Alerta Isabel-Claudina fue creada por el Decreto 9-2016, Ley de Búsqueda Inmediata de Mujeres Desaparecidas, y funciona como un mecanismo de coordinación para la búsqueda de mujeres mayores de edad reportadas como desaparecidas.

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El origen del mecanismo remonta a dos crímenes que conmocionaron a la sociedad guatemalteca y expusieron graves fallas en la actuación policial y judicial:

  • María Isabel Véliz Franco: Adolescente de 15 años secuestrada y asesinada en diciembre de 2001. Cuando su madre acudió a denunciar su desaparición, las autoridades ignoraron el reclamo alegando que debía esperar entre 24 y 72 horas para iniciar la búsqueda.
  • Claudina Isabel Velásquez Paiz: Estudiante universitaria de Derecho de 19 años, victimada en agosto de 2005. Su familia enfrentó una desidia similar por parte de los investigadores, quienes prejuzgaron el hecho y postergaron las primeras diligencias.

Ambos casos escalaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), la cual condenó al Estado de Guatemala por la falta de debida diligencia, los prejuicios de género en las investigaciones y la ausencia de protocolos de búsqueda urgente.

Las instituciones del sistema se reunieron en asamblea en Ciudad de Guatemala para evaluar avances y reforzar la coordinación de búsqueda.
El origen del mecanismo remonta a dos crímenes que conmocionaron a la sociedad guatemalteca y expusieron graves fallas en la actuación policial y judicial. (Alerta Isabel-Claudina)

En respuesta a las condenas internacionales y tras años de exigencias de organizaciones feministas y familiares de las víctimas, el Congreso de la República aprobó Ley de Búsqueda Inmediata de Mujeres Desaparecidas. La normativa dio vida formal al mecanismo que comenzó a funcionar en agosto de 2018 bajo el nombre de Alerta Isabel-Claudina, en homenaje a la memoria de ambas jóvenes.

Coordinación interinstitucional y funcionamiento

A diferencia del pasado, cuando las familias debían esperar días para interponer un reporte, la Alerta Isabel-Claudina obliga a las autoridades a reaccionar en el instante en que se presenta la denuncia (disponible a través de la línea telefónica 1572):

  • Respuesta inmediata: Se emite un boletín oficial con los datos y fotografía de la mujer de forma automatizada.
  • Red de articulación: Moviliza de manera simultánea al Ministerio Público (MP), la Policía Nacional Civil (PNC), el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Dirección General de Migración y la Procuraduría General de la Nación (PGN) para evitar salidas del país o traslados forzados.

El mecanismo se convirtió en una herramienta crucial de protección que busca garantizar que ninguna denuncia vuelva a archivarse amparada en la negligencia.

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