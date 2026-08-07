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Nasry Asfura llega a Cali para asistir a la investidura del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, llegó a Cali para asistir a la investidura del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, en una histórica ceremonia fuera de Bogotá.

Asfura fue uno de los primeros mandatarios internacionales en arribar a Colombia. (FOTO: Casa Presidencial)
Asfura fue uno de los primeros mandatarios internacionales en arribar a Colombia. (FOTO: Casa Presidencial)
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El presidente de Honduras, Nasry Asfura, arribó este jueves a Cali, Colombia, para participar en la ceremonia de investidura del presidente electo Abelardo de la Espriella, convirtiéndose en uno de los primeros mandatarios extranjeros en llegar a la ciudad sede del cambio de mando.

El mandatario hondureño fue recibido en el Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón por el alcalde de Cali, Alejandro Eder, como parte del protocolo organizado para recibir a las delegaciones internacionales que asistirán a la ceremonia presidencial prevista para este viernes.

La posesión presidencial marcará un hecho histórico para Colombia, ya que el cambio de mando se realizará en la ciudad de Cali, siendo la primera ocasión en la historia reciente del país en que una investidura presidencial se celebra fuera de Bogotá.

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Asfura fue uno de los primeros mandatarios en arribar

Además de Nasry Asfura, entre las primeras autoridades internacionales en llegar a Cali también se encuentran el primer ministro de Curazao, Gilmar Pisas, y la vicepresidenta de Guatemala, Karin Herrera.

El jefe de Gobierno de Curazao fue recibido por la canciller saliente de Colombia, Rosa Yolanda Villavicencio, mientras que la vicepresidenta guatemalteca agradeció el recibimiento brindado por las autoridades colombianas.

“Un saludo afectuoso al pueblo colombiano, a este país tan maravilloso, tan grande, rico y diverso”, expresó Herrera tras su llegada.

Por su parte, Gilmar Pisas destacó los lazos históricos entre Curazao y Colombia y manifestó que representaba al Reino de los Países Bajos durante la ceremonia de investidura.

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El presidente Nasry Asfura llegó a Cali para asistir a la investidura del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, en una histórica ceremonia fuera de Bogotá.

Las autoridades colombianas también recibieron al vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, y al ministro de Asuntos Exteriores de Marruecos, Nasser Bourita, quienes asistirán a la ceremonia programada para este viernes.

La investidura del presidente electo Abelardo de la Espriella se celebrará en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali, donde se espera la presencia de jefes de Estado, representantes de gobiernos y delegaciones diplomáticas de diferentes regiones del mundo.

El cambio de mando ha generado una importante movilización logística y de seguridad en la capital del departamento del Valle del Cauca, que por primera vez albergará una ceremonia presidencial de esta magnitud.

Según informó el alcalde Alejandro Eder, entre los invitados internacionales figuran el rey Felipe VI de España y varios mandatarios latinoamericanos.

Entre ellos se encuentran los presidentes de Argentina, Javier Milei; Ecuador, Daniel Noboa; Paraguay, Santiago Peña; Panamá, José Raúl Mulino; República Dominicana, Luis Abinader; Costa Rica, Laura Fernández; y Chile, José Antonio Kast.

La presencia de estas delegaciones refleja la relevancia internacional del acto de transmisión del mando presidencial colombiano.

El presidente Nasry Asfura llegó este jueves a Cali para asistir a la investidura presidencial de Colombia. (FOTO: Casa Presidencial)
El presidente Nasry Asfura llegó este jueves a Cali para asistir a la investidura presidencial de Colombia. (FOTO: Casa Presidencial)

Investidura marcará un hecho histórico para Colombia

La ceremonia de este viernes no solo representará el inicio del mandato de Abelardo de la Espriella, sino también un cambio en el escenario tradicional de las posesiones presidenciales colombianas.

Por primera vez en la historia reciente del país, el acto oficial se desarrollará fuera de la capital colombiana, trasladándose a Cali, una de las principales ciudades del país.

Con la llegada anticipada de Nasry Asfura y otras autoridades extranjeras, Colombia avanza en los preparativos finales para una investidura que reunirá a líderes políticos de América Latina, Europa y otras regiones del mundo, en una ceremonia que marcará el comienzo de una nueva administración presidencial.

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