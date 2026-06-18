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Por qué hay segundos de diferencia en televisores cuando se ven partidos del Mundial 2026

Las diferencias de latencia pueden variar entre 1 y 40 segundos según el medio de transmisión utilizado

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Hombre barbudo con camiseta de Argentina mira a un lado, sorprendido, mientras ve un partido de fútbol en una Smart TV. Sostiene un control remoto y hay snacks en la mesa.
La latencia de transmisión explica por qué tu vecino celebra un gol antes de que aparezca la jugada en tu pantalla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese momento exacto en el que tu vecino grita “¡Gol!” a todo pulmón, pero en tu pantalla el delantero apenas está recibiendo el balón. Este desfase de tiempo, que puede arruinar la emoción de un partido crucial, es uno de los fenómenos tecnológicos más consultados por los usuarios durante la Copa del Mundo 2026.

En la industria de las telecomunicaciones, a este retraso se le conoce como latencia de transmisión. No es un error de tu televisor ni un problema de tu router; es la consecuencia directa del camino que recorren los datos desde los estadios hasta el salón de tu casa.

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El viaje de la señal: de la cancha a la pantalla

Para entender por qué ocurre este desfase, es necesario desarmar el recorrido que hace la imagen en vivo. El proceso se divide en tres fases técnicas:

  • Captura y compresión: las cámaras graban la acción en altísima definición (4K). Este volumen masivo de datos no puede viajar crudo, por lo que debe comprimirse mediante algoritmos en el mismo estadio.
  • Distribución global: la señal matriz se envía a través de satélites y cables submarinos de fibra óptica a las centrales de las cadenas de televisión en cada país.
  • Decodificación local: tu decodificador, televisor inteligente o aplicación móvil recibe esos datos encriptados y tiene que “descomprimirlos” para convertirlos en la imagen final. Cada microproceso suma milisegundos que, acumulados, generan el retraso.
La televisión digital terrestre y el satélite ofrecen menor desfase que las plataformas de streaming. (Europa Press)
La televisión digital terrestre y el satélite ofrecen menor desfase que las plataformas de streaming. (Europa Press)

TDT vs. Streaming: los culpables de la diferencia

La diferencia de segundos entre dos casas que ven el mismo partido en la misma calle radica casi siempre en el medio de transmisión que han elegido.

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Según los informes técnicos sobre estándares de emisión de la Unión Europea de Radiodifusión (EBU), la televisión digital terrestre (TDT) y la señal por satélite mantienen una ruta lineal y directa hacia el usuario. Esto permite mantener latencias estructurales muy bajas, logrando que el desfase entre la acción real en el estadio y la pantalla sea de apenas un puñado de segundos.

Sin embargo, el escenario cambia drásticamente en internet. Documentación de Akamai Technologies, una de las redes de entrega de contenido (CDN) más grandes del mundo, explica la mecánica detrás de las aplicaciones de streaming: para asegurar que el video no se pause o congele si hay inestabilidad en tu wifi, la plataforma divide el contenido en “paquetes” y descarga varios segundos por adelantado antes de mostrártelo.

Silueta de una persona de espaldas y con la cabeza gacha, sentada en un sillón oscuro frente a un televisor que muestra un partido de fútbol en un salón tenue.
Las aplicaciones de streaming acumulan más retardo por el uso obligatorio de buffer para evitar cortes de imagen.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Este almacenamiento preventivo, conocido como buffer, es el principal responsable de que el streaming sea mucho más lento que la televisión tradicional.

Comparativa de retrasos según tu pantalla

Esta es una guía rápida para saber quién gritará los goles primero en tu vecindario:

  • Radio FM/AM: retardo de 1 a 2 segundos debido a un procesamiento de audio mínimo y un viaje rápido por ondas de radio.
  • TDT (Televisión Abierta): desfase de 4 a 7 segundos por la emisión continua con decodificación estándar en el sintonizador.
  • Satélite / Cable tradicional: retraso de 6 a 10 segundos a causa del rebote de la señal en el espacio y la encriptación de las operadoras.
  • Plataformas de streaming: latencia de 15 a 40 segundos por el uso obligatorio de buffer para evitar caídas y cortes de imagen.
Hombre de mediana edad, con camiseta verde de México y gorra, escucha una radio vintage con la mano en la oreja en una habitación con una ventana y fotos familiares.
Escuchar un partido por radio garantiza el menor desfase de tiempo. (Imagen ilustrativa Infobae)

El consejo definitivo para evitar spoilers: si solo dispones de servicios de streaming para ver los partidos del mundial, usa auriculares y silencia las alertas de tu teléfono móvil durante los 90 minutos.

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