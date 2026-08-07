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Cultura, aventura y descanso es parte de la oferta que ofrece El Salvador para estas vacaciones agostinas

El país ofrece volcanes, playas, parques nacionales, rutas arqueológicas y pueblos coloniales. Es ideal para quienes buscan senderismo, surf, observación de aves y explorar sitios históricos y naturales únicos.

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El Salvador se posiciona como un destino atractivo para las vacaciones de agosto, ofreciendo una diversidad de opciones turísticas. Las playas del litoral y las rutas de montaña invitan a explorar pueblos pintorescos, cafetales y paisajes naturales.

Los parques nacionales, entre ellos el Cerro Verde, permiten el contacto directo con la naturaleza y la observación de volcanes.

El patrimonio cultural está presente en sitios arqueológicos como El Tazumal. Además, la gastronomía local complementa la experiencia, destacando pupusas y platillos tradicionales. El Salvador combina aventura, cultura y descanso para quienes buscan alternativas variadas en agosto.

Ubicado en La Libertad Costa, Sunset Park ofrece una variedad de atracciones mecánicas y espacios recreativos junto al mar. Este parque de diversiones se ha convertido en un punto de encuentro para familias y turistas, quienes disfrutan de una experiencia distinta en el litoral salvadoreño. Sunset Park opera durante todo el año y suma entretenimiento a la oferta local./ (ISTU)
Ubicado en La Libertad Costa, Sunset Park ofrece una variedad de atracciones mecánicas y espacios recreativos junto al mar. Este parque de diversiones se ha convertido en un punto de encuentro para familias y turistas, quienes disfrutan de una experiencia distinta en el litoral salvadoreño. Sunset Park opera durante todo el año y suma entretenimiento a la oferta local./ (ISTU)
El Parque Infantil de Diversiones, ubicado en San Salvador, es un espacio recreativo emblemático para familias y niños. Ofrece juegos mecánicos, áreas verdes y espacios para picnic. Su ambiente seguro y accesible lo convierte en una opción popular para celebraciones y actividades escolares. Es administrado por la Alcaldía de San Salvador y permanece abierto durante todo el año. / (ISTU)
El Parque Infantil de Diversiones, ubicado en San Salvador, es un espacio recreativo emblemático para familias y niños. Ofrece juegos mecánicos, áreas verdes y espacios para picnic. Su ambiente seguro y accesible lo convierte en una opción popular para celebraciones y actividades escolares. Es administrado por la Alcaldía de San Salvador y permanece abierto durante todo el año. / (ISTU)
El Parque Arqueológico Tazumal se localiza en Chalchuapa, Santa Ana, El Salvador. Este sitio resguarda vestigios de una antigua ciudad prehispánica de la cultura maya. Destacan su pirámide principal, estructuras ceremoniales y sistemas de drenaje. Tazumal evidencia la importancia histórica y cultural de la región, atrayendo a visitantes interesados en la arqueología y la historia mesoamericana./ (MITUR)
El Parque Arqueológico Tazumal se localiza en Chalchuapa, Santa Ana, El Salvador. Este sitio resguarda vestigios de una antigua ciudad prehispánica de la cultura maya. Destacan su pirámide principal, estructuras ceremoniales y sistemas de drenaje. Tazumal evidencia la importancia histórica y cultural de la región, atrayendo a visitantes interesados en la arqueología y la historia mesoamericana./ (MITUR)
El Parque Natural Balboa, ubicado en San Salvador, ofrece áreas verdes, miradores y senderos ideales para el esparcimiento familiar. Se destaca por su vegetación, esculturas y vistas panorámicas del Valle de las Hamacas. Es un espacio frecuentado por quienes buscan actividades al aire libre y tranquilidad, contribuyendo a la conservación ambiental y al turismo local./(ISTU)
El Parque Natural Balboa, ubicado en San Salvador, ofrece áreas verdes, miradores y senderos ideales para el esparcimiento familiar. Se destaca por su vegetación, esculturas y vistas panorámicas del Valle de las Hamacas. Es un espacio frecuentado por quienes buscan actividades al aire libre y tranquilidad, contribuyendo a la conservación ambiental y al turismo local./(ISTU)
La Laguna de Apastepeque, ubicada en el departamento de San Vicente, El Salvador, es un atractivo natural de origen volcánico. Sus aguas tranquilas y paisajes rodeados de vegetación la convierten en un destino para actividades recreativas y turismo local. Es visitada por familias y turistas que buscan disfrutar de la naturaleza y la tranquilidad del entorno./ (ISTU)
La Laguna de Apastepeque, ubicada en el departamento de San Vicente, El Salvador, es un atractivo natural de origen volcánico. Sus aguas tranquilas y paisajes rodeados de vegetación la convierten en un destino para actividades recreativas y turismo local. Es visitada por familias y turistas que buscan disfrutar de la naturaleza y la tranquilidad del entorno./ (ISTU)
El Parque Natural Cerro Verde, ubicado en el departamento de Santa Ana, El Salvador, destaca por sus senderos rodeados de exuberante vegetación y vistas panorámicas a los volcanes Izalco e Ilamatepec. Este espacio es ideal para el turismo ecológico y la observación de aves. Ofrece áreas de descanso, guías y actividades al aire libre para visitantes nacionales y extranjeros./ (MITUR)
El Parque Natural Cerro Verde, ubicado en el departamento de Santa Ana, El Salvador, destaca por sus senderos rodeados de exuberante vegetación y vistas panorámicas a los volcanes Izalco e Ilamatepec. Este espacio es ideal para el turismo ecológico y la observación de aves. Ofrece áreas de descanso, guías y actividades al aire libre para visitantes nacionales y extranjeros./ (MITUR)
El Parque Recreativo Amapulapa, ubicado en San Vicente, es un destino popular para familias y turistas. Ofrece piscinas naturales alimentadas por aguas termales, áreas verdes y espacios para picnic. Sus instalaciones permiten la realización de actividades al aire libre y el disfrute de la naturaleza. Es reconocido por su ambiente tranquilo, la vegetación abundante y su accesibilidad, convirtiéndose en un punto de encuentro para la recreación local./ (ISTU)
El Parque Recreativo Amapulapa, ubicado en San Vicente, es un destino popular para familias y turistas. Ofrece piscinas naturales alimentadas por aguas termales, áreas verdes y espacios para picnic. Sus instalaciones permiten la realización de actividades al aire libre y el disfrute de la naturaleza. Es reconocido por su ambiente tranquilo, la vegetación abundante y su accesibilidad, convirtiéndose en un punto de encuentro para la recreación local./ (ISTU)
Punta Mango es una playa ubicada en la costa oriental de El Salvador, reconocida por su oleaje constante y su atractivo entre surfistas nacionales e internacionales. De difícil acceso, conserva un ambiente tranquilo y poco concurrido, rodeado de vegetación y acantilados. Sus aguas cálidas y paisajes naturales la convierten en un destino ideal para quienes buscan tranquilidad, surf y contacto directo con la naturaleza en un entorno poco intervenido./ (MITUR)
Punta Mango es una playa ubicada en la costa oriental de El Salvador, reconocida por su oleaje constante y su atractivo entre surfistas nacionales e internacionales. De difícil acceso, conserva un ambiente tranquilo y poco concurrido, rodeado de vegetación y acantilados. Sus aguas cálidas y paisajes naturales la convierten en un destino ideal para quienes buscan tranquilidad, surf y contacto directo con la naturaleza en un entorno poco intervenido./ (MITUR)
El Salto el Escuco es una cascada ubicada en Santo Domingo de Guzmán, en el departamento de Sonsonate, El Salvador. Este sitio natural destaca por su entorno de vegetación y aguas claras, que forman una poza ideal para el baño. El lugar es visitado por turistas locales y extranjeros, interesados en disfrutar de un ambiente tranquilo y paisajístico./ (MITUR)
El Salto el Escuco es una cascada ubicada en Santo Domingo de Guzmán, en el departamento de Sonsonate, El Salvador. Este sitio natural destaca por su entorno de vegetación y aguas claras, que forman una poza ideal para el baño. El lugar es visitado por turistas locales y extranjeros, interesados en disfrutar de un ambiente tranquilo y paisajístico./ (MITUR)
El centro recreativo Altos de la Cueva se destaca como uno de los espacios de esparcimiento más amplios de San Miguel. Ofrece múltiples áreas verdes, piscinas y canchas deportivas, convirtiéndose en un punto de encuentro para familias y grupos escolares. Según informaron autoridades locales, Altos de la Cueva impulsa actividades culturales y deportivas abiertas a toda la comunidad, con énfasis en la inclusión./ (ISTU)
El centro recreativo Altos de la Cueva se destaca como uno de los espacios de esparcimiento más amplios de San Miguel. Ofrece múltiples áreas verdes, piscinas y canchas deportivas, convirtiéndose en un punto de encuentro para familias y grupos escolares. Según informaron autoridades locales, Altos de la Cueva impulsa actividades culturales y deportivas abiertas a toda la comunidad, con énfasis en la inclusión./ (ISTU)
El cerro Eramón se ubica en el departamento de Chalatenango, El Salvador. Destaca por su elevación de aproximadamente 900 metros sobre el nivel del mar. Es un destino apreciado para el senderismo y la observación de paisajes naturales. Desde su cima se aprecian vistas panorámicas de la región, lo que lo convierte en un atractivo turístico local./ (ISTU)
El cerro Eramón se ubica en el departamento de Chalatenango, El Salvador. Destaca por su elevación de aproximadamente 900 metros sobre el nivel del mar. Es un destino apreciado para el senderismo y la observación de paisajes naturales. Desde su cima se aprecian vistas panorámicas de la región, lo que lo convierte en un atractivo turístico local./ (ISTU)

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