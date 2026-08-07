Estos son los apellidos más frecuentes en Guatemala

El Renap ubica a López como el apellido más frecuente en Guatemala (Foto cortesía RENAP)

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El Registro Nacional de las Personas (RENAP) publicó el listado de los cinco apellidos con mayor número de inscripciones en Guatemala, una selección que revela aspectos esenciales de la identidad y la herencia cultural del país. Según la institución, López encabeza el ranking con 1.931.794 personas, seguido de Pérez con 1.371.254, García con 949.823, Hernández con 911.073 y Morales con 691.248.

Durante agosto, el RENAP difundirá una serie especial que incluirá los 20 apellidos más comunes en la República, con el objetivo de resaltar la importancia de los registros civiles en la construcción de la identidad nacional. De acuerdo con la institución, cada apellido del listado representa no solo un dato estadístico, sino también el legado de miles de familias guatemaltecas que comparten historia y tradiciones.

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La entidad destacó: “En RENAP registramos lo más valioso de Guatemala: su gente”, al presentar la primera entrega del ranking. Esta iniciativa despertó el interés de los usuarios en redes sociales, quienes comentaron sobre la presencia de sus propios apellidos en la lista y la historia detrás de cada uno.

Según el medio digital Soy 502, el apellido López tiene origen en España y significa “hijo de Lope”, un nombre derivado del latín “lupus” (lobo). Al igual que otros apellidos de raíz española, la adopción de estos nombres se consolidó a partir del siglo XVI, cuando el sistema de registro, bautismo y administración civil impuesto durante la colonia obligó a la población nativa a adoptar nombres y apellidos hispánicos.

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(Foto cortesía RENAP)

La difusión de estos datos busca visibilizar el vínculo entre los apellidos más frecuentes y la memoria colectiva de la sociedad guatemalteca, así como el papel del registro civil en la documentación de la diversidad familiar del país, tal como informó este miércoles el Registro Nacional de las Personas en Guatemala.

Los nombres más inscritos en Guatemala entre 2019 y 2025, según el RENAP

El Registro Nacional de las Personas de Guatemala publicó en mayo de este 2026 las estadísticas sobre los nombres más inscritos en el país durante el periodo 2019-2025. Los datos muestran cambios notorios en las preferencias de los padres guatemaltecos al momento de registrar a sus hijos.

En 2019, los nombres María (así como la versión del nombre sin tildar) y José encabezaron la lista, con más de seis mil y cinco mil inscripciones respectivamente. Sin embargo, desde 2022 se observa la irrupción de nombres como Liam y Dylan, que desplazan a los tradicionales. Para 2024, Liam lidera las inscripciones con 4,655 registros, mientras que Dylan y José siguen en los primeros lugares.

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En 2025, la tendencia continúa con Liam consolidado en el primer puesto, seguido de Eithan y Ailany, nombres que no figuraban entre los más populares al inicio del periodo analizado. Nombres clásicos como Juan, María/Maria y José mantienen presencia, aunque con menos frecuencia.

La lista difundida por el registro nacional generó reacciones de usuarios que compararon la presencia de sus familias y compartieron historias, tras conocerse que el conteo oficial incluye a López, Pérez, García, Hernández y Morales (Foto cortesía RENAP)

El listado revela además la aparición de opciones como Thiago, Ailany y Eithan en los últimos años, reflejando una mayor diversidad y apertura a tendencias internacionales en la elección de nombres para recién nacidos en Guatemala.