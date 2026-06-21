Tus problemas de sueño y animo tienen solución: este videojuego ayuda a combatir síntomas de depresión

Un estudio de la Universidad de Jilin encontró que Ring Fit Adventure para Nintendo Switch mejoró el ánimo, la calidad del sueño y los síntomas depresivos en adultos jóvenes.

Un estudio encontró cómo un videojuego de Nintendo Switch puede servir como herramienta para mejorar el ánimo, la calidad del sueño y reducir síntomas depresivos en adultos jóvenes.

La investigación, liderada por un equipo de la Universidad de Jilin y publicada en la revista científica JMIR Serious Games, encontró que el ejercicio físico gamificado realizado en Ring Fit Adventure a través de la consola podía convertirse en un aliado accesible y eficaz contra la depresión subumbral, la ansiedad y los problemas de sueño.

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Cómo funciona el videojuego de Nintendo y a quiénes puede ayudar

Ring Fit Adventure es un juego de rol por turnos para Nintendo Switch que utiliza un aro flexible con sensores de presión, el Ring-Con, para traducir los movimientos físicos del usuario en acciones dentro del juego. El título desafía al jugador a correr, saltar y realizar ejercicios de fuerza y resistencia, todo en un entorno lúdico y progresivo.

El estudio se centró en adultos con depresión subumbral, es decir, personas que presentan algunos síntomas depresivos pero que no cumplen los criterios para un diagnóstico de depresión mayor. Este segmento representa entre el 7,3 % y el 17,2 % de la población adulta y es considerado un grupo de riesgo para desarrollar cuadros depresivos más graves.

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Ring Fit Adventure funciona en Nintendo Switch con el accesorio Ring-Con, que traduce los movimientos físicos del usuario en acciones dentro del videojuego.

La intervención consistió en un programa de ocho semanas, con sesiones de 50 a 60 minutos realizadas entre dos y tres veces por semana. Los participantes, seleccionados entre estudiantes universitarios, se dividieron aleatoriamente en dos grupos: uno realizó la rutina con el videojuego y el otro mantuvo su vida cotidiana habitual, sin intervención adicional.

Durante el proceso, el grupo que utilizó Ring Fit Adventure mostró descensos significativos en la intensidad de los síntomas depresivos en todas las mediciones, tanto al finalizar el programa como en los seguimientos posteriores a uno y dos meses. Además, se registraron mejoras notables en la calidad del sueño y en los niveles de ansiedad.

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La investigación se diseñó como un ensayo controlado aleatorizado, con enmascaramiento de los evaluadores y análisis bajo el principio de intención de tratar. En total, participaron 84 adultos jóvenes, de los cuales el 83 % eran mujeres y la media de edad fue de 23 años. Tres participantes del grupo control se perdieron en el seguimiento.

Los resultados fueron contundentes: el grupo que usó Ring Fit Adventure mostró una reducción promedio de 5,5 a 6 puntos en la escala de depresión respecto al grupo control, con diferencias estadísticamente significativas en todos los puntos de seguimiento (semana 8, semana 12 y semana 16).

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El ensayo controlado aleatorizado incluyó a 84 adultos jóvenes y comparó a un grupo que usó el videojuego de Nintendo Switch con otro que siguió su rutina habitual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En calidad de sueño, la mejora también fue significativa, con descensos de hasta 2 puntos en el índice PSQI frente al grupo control. La ansiedad disminuyó de manera relevante, especialmente al cabo de las ocho semanas y en la última medición del seguimiento.

Cómo el videojuego potencia el tratamiento y cuáles son sus límites

La eficacia del ejercicio físico para mejorar el ánimo y la salud mental es ampliamente reconocida, pero la adherencia suele ser baja en personas con depresión debido a la falta de motivación y al carácter repetitivo de las rutinas clásicas.

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El aporte de Ring Fit Adventure radica en su capacidad para transformar el ejercicio en una actividad dinámica, competitiva y gratificante, lo que facilita la incorporación y el mantenimiento de la rutina.

El estudio atribuye los beneficios observados a una combinación de factores biológicos y psicológicos. Por un lado, el ejercicio promueve la neuroplasticidad y la regulación de neurotransmisores ligados al ánimo. Por otro, la experiencia de juego estimula la motivación, el sentido de logro y la autoeficacia, ayudando a romper el ciclo de inactividad y desánimo.

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Los participantes que usaron Ring Fit Adventure registraron una reducción de 5,5 a 6 puntos en la escala de depresión y mejoras significativas en la calidad del sueño y la ansiedad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio concluye que los videojuegos activos disponibles en el mercado, como Ring Fit Adventure, pueden ser herramientas atractivas y seguras de apoyo temprano en salud mental, especialmente en situaciones de depresión leve o subclínica, ansiedad y trastornos del sueño.

No obstante, aclara que esta intervención no debe reemplazar el tratamiento médico o psicológico en casos de depresión mayor o cuadros clínicos graves. Se trata de un complemento accesible, lúdico y potencialmente escalable para promover el bienestar emocional y la activación conductual en la vida diaria.

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