Deportes
Agregar Infobae enGoogle

El álbum de fotos de las vacaciones de Enzo Fernández junto a Valu Cervantes y sus hijos en un paradisíaco destino

El mediocampista publicó imágenes de sus últimos días de descanso en familia antes de retomar la actividad con el Chelsea

Un hombre y una mujer de perfil en un yate mirando el atardecer sobre el mar. El hombre tiene tatuajes. La mujer lleva un sombrero y vestido rosa
Enzo Fernández y Valentina Cervantes posan en un yate durante un atardecer sobre el mar
Guardar

Durante sus vacaciones en Ibiza, el futbolista Enzo Fernández y la influencer Valentina Cervantes compartieron en redes sociales imágenes que reflejaron su presente familiar consolidado tras el Mundial 2026. Las publicaciones, que incluyeron postales de sus hijos Olivia y Benjamín a bordo de un yate en aguas del Mediterráneo, generaron una ola de reacciones. Uno de los detalles que más atención captó fue el mensaje de Fernández hacia Cervantes: “Te amamos mucho mucho”. La frase, dirigida públicamente a su pareja, se sumó a una serie de imágenes que muestran a la familia en un entorno relajado y en un clima de cercanía.

Las fotografías, difundidas en las últimas horas, se viralizaron rápidamente, en parte por la participación activa de los seguidores de la pareja en la sección de comentarios. Los usuarios destacaron la presencia del hijo menor, Benjamín, quien suele recibir muestras de afecto por sus expresiones espontáneas durante los viajes familiares. La secuencia de publicaciones fue interpretada como una señal clara del buen momento que atraviesa la familia, luego de un período en el que se mencionó un distanciamiento breve entre Fernández y Cervantes.

PUBLICIDAD

En paralelo a la exposición mediática, Enzo Fernández atraviesa horas decisivas en lo deportivo. El mediocampista de la selección argentina y actual futbolista del Chelsea FC debe reincorporarse en los próximos días a la pretemporada del club londinense en Cobham. El entrenamiento estará encabezado por el nuevo director técnico del equipo, Xabi Alonso, quien asumió recientemente y ya definió su esquema de trabajo para la campaña 2026-2027.

Hombre con gorra y camisa rosa sujeta a una niña con bañador azul en un barco, con el mar y una costa montañosa de fondo
El futbolista Enzo Fernández posa junto a su hija en un barco, con el mar y una costa distante de fondo.

El futuro de Fernández en el fútbol europeo ha sido motivo de especulación durante las últimas semanas. Medios internacionales como Sky Sports informaron que el Real Madrid evaluó la posibilidad de fichar al jugador argentino, aunque finalmente priorizó otros objetivos de mercado. No obstante, algunos reportes sugieren que si el club madrileño encuentra obstáculos para concretar la llegada del español Rodri, podría reactivar el interés por Fernández, cuyo vínculo con el club londinense se extiende hasta junio del 2032 y posee una cláusula de rescisión establecida en 120 millones de euros.

PUBLICIDAD

La situación contractual del mediocampista en el Chelsea FC también fue objeto de consultas tras rumores que lo vinculaban con el Manchester City. En ese sentido, la dirigencia del club inglés manifestó de manera oficial su intención de retener a Enzo Fernández como parte del plantel principal. El propio Xabi Alonso expresó públicamente que considera al jugador una pieza central en el proyecto deportivo para la próxima temporada.

Un hombre con gorra negra, gafas de sol oscuras y camisa rosa clara, sentado en la cubierta de un yate. Luce tatuajes en el cuello y los brazos
Enzo Fernández posa en la cubierta de un yate durante sus vacaciones.

El inicio de la nueva edición de la Premier League ya tiene fecha confirmada para el conjunto inglés. El club debutará el próximo 28 de agosto frente al Fulham en condición de visitante, un encuentro que marcará el regreso formal de Fernández a la competencia tras su participación en el Mundial 2026 con la selección argentina.

Mientras tanto, el mediocampista continúa disfrutando los últimos dias de vacaciones en familia antes de ponerse a disposición del técnico español para encarar una nueva campaña en la que el objetivo estará puesto en terminar en los puestos de arriba para poder volver a disputar el máximo torneo europeo de clubes: la Champions League.

Lateral de un yate blanco con barandales, antena y cubierta de madera, navegando en un mar turquesa. Al fondo, costa árida con casas blancas
Enzo y su familia navegaron en una embarcación de lujo
Un hombre y una mujer se abrazan en un barco. El hombre sujeta un teléfono naranja. Al fondo se ven el mar, montañas y varios veleros
Enzo Fernández y Valentina Cervantes se tomaron una selfie en el barco
Hombre sin camiseta y en pantalones blancos a bordo de un yate al atardecer. Sol bajo en el horizonte, mar, cielo claro
El futbolista Enzo Fernández posa en la cubierta del yate al atardecer
Un hombre besa la mejilla de una mujer que sostiene un teléfono. Ambos se reflejan en un espejo de cuerpo completo en un pasillo blanco
Enzo Fernández y Valentina Cervantes disfrutan de sus vacaciones en altamar
Hombre con gorra verde, gafas de sol y tatuajes besa la frente de una mujer con cabello oscuro, gafas de sol y blusa blanca en una terraza
El futbolista Enzo Fernández aprovecha sus últimos días de vacaciones antes de volver a Inglaterra

Temas Relacionados

deportes-internacionalEnzo FernándezChelseaPremier League

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Murió Jorge Messi, en vivo: la familia se prepara para el último adiós y los hinchas dejaron mensajes de apoyo a Lionel en el cementerio

Luego de una larga lucha contra una enfermedad, el padre del capitán de la selección argentina murió a los 68 años. El diez y su familia llegaron el sábado por la noche y se dirigieron hacia el cementerio privado donde se realizará el sepelio

Murió Jorge Messi, en vivo: la familia se prepara para el último adiós y los hinchas dejaron mensajes de apoyo a Lionel en el cementerio

El divertido cruce entre Arruabarrena y Guillermo Barros Schelotto tras el empate entre Boca y Vélez: “Me voy porque él pide que me vaya”

Ambos entrenadores, que fueron compañeros en el Xeneize, se encontraron en la sala de prensa del estadio de Huracán tras el encuentro

El divertido cruce entre Arruabarrena y Guillermo Barros Schelotto tras el empate entre Boca y Vélez: “Me voy porque él pide que me vaya”

La historia completa detrás de la primera foto que Jorge Messi le sacó a Lionel en Barcelona

Cronología de la aventura que derivó en la consagración del futbolista más grande del mundo

La historia completa detrás de la primera foto que Jorge Messi le sacó a Lionel en Barcelona

Donald Trump promueve la llegada de la IndyCar a Washington con obras y renovaciones por los 250 años de Estados Unidos

Autos capaces de rozar los 322 km/h correrán en agosto cerca del Capitolio y el National Mall, en un operativo que incluyó alcantarillas selladas, barreras de contención y controles especiales

Donald Trump promueve la llegada de la IndyCar a Washington con obras y renovaciones por los 250 años de Estados Unidos

La íntima reflexión de Lionel Messi a Zidane sobre el sacrificio de su padre Jorge: “Se levantaba a las 4 de la mañana”

Durante una charla entre ambos, el astro rosarino habló de la dedicación de sus padres en los primeros pasos de su carrera

La íntima reflexión de Lionel Messi a Zidane sobre el sacrificio de su padre Jorge: “Se levantaba a las 4 de la mañana”

MALDITOS NERDS

Overwatch suma a D.Mon y Blizzard explica las claves de su diseño

Overwatch suma a D.Mon y Blizzard explica las claves de su diseño

Sam Neill dejó filmadas sus escenas para la película ‘The Legend of Zelda’

Warrior Cats: Clans of the Forest llegará a Switch 2, PlayStation 5 y Xbox

Netflix cancela ‘Heckler’, el spin-off de ‘El juego del calamar’ de David Fincher

Quake celebra 30 años con ‘Dawn of the Machine’, una expansión gratuita

ENTRETENIMIENTO

Antonio Banderas reveló por qué nunca se imaginó pasando toda su vida en Hollywood: “No iba a durar toda la vida”

Antonio Banderas reveló por qué nunca se imaginó pasando toda su vida en Hollywood: “No iba a durar toda la vida”

Compró una casa sin saber que era la de Spider-Man y ahora le llegan cartas de niños de todo el mundo

“La última casa” en Netflix: final explicado y qué son las criaturas de la lluvia

Perez Hilton necesitará cirugía: su familia revela que está “grave, pero estable”

Conmoción en el k-pop: murió una influencer japonesa en Seúl y la Policía investiga un posible suicidio

INFOBAE AMÉRICA

Damasco y Moscú alcanzaron un acuerdo que redefine la presencia militar rusa en Siria tras la caída de Al Assad

Damasco y Moscú alcanzaron un acuerdo que redefine la presencia militar rusa en Siria tras la caída de Al Assad

Juegos Centroamericanos y del Caribe: Honduras por primera vez podría ser anfitriona en 2029

Comedores comunitarios refuerzan la alimentación del voluntariado en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo

Costa Rica registra un aumento del 18% en casos de dengue en 2026 y supera los 2,400 contagios

Rusia y Ucrania intercambiaron una nueva ola de ataques mientras Zelensky pide a sus socios más misiles Patriot