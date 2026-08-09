El álbum de fotos de las vacaciones de Enzo Fernández junto a Valu Cervantes y sus hijos en un paradisíaco destino

Enzo Fernández y Valentina Cervantes posan en un yate durante un atardecer sobre el mar

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Durante sus vacaciones en Ibiza, el futbolista Enzo Fernández y la influencer Valentina Cervantes compartieron en redes sociales imágenes que reflejaron su presente familiar consolidado tras el Mundial 2026. Las publicaciones, que incluyeron postales de sus hijos Olivia y Benjamín a bordo de un yate en aguas del Mediterráneo, generaron una ola de reacciones. Uno de los detalles que más atención captó fue el mensaje de Fernández hacia Cervantes: “Te amamos mucho mucho”. La frase, dirigida públicamente a su pareja, se sumó a una serie de imágenes que muestran a la familia en un entorno relajado y en un clima de cercanía.

Las fotografías, difundidas en las últimas horas, se viralizaron rápidamente, en parte por la participación activa de los seguidores de la pareja en la sección de comentarios. Los usuarios destacaron la presencia del hijo menor, Benjamín, quien suele recibir muestras de afecto por sus expresiones espontáneas durante los viajes familiares. La secuencia de publicaciones fue interpretada como una señal clara del buen momento que atraviesa la familia, luego de un período en el que se mencionó un distanciamiento breve entre Fernández y Cervantes.

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En paralelo a la exposición mediática, Enzo Fernández atraviesa horas decisivas en lo deportivo. El mediocampista de la selección argentina y actual futbolista del Chelsea FC debe reincorporarse en los próximos días a la pretemporada del club londinense en Cobham. El entrenamiento estará encabezado por el nuevo director técnico del equipo, Xabi Alonso, quien asumió recientemente y ya definió su esquema de trabajo para la campaña 2026-2027.

El futbolista Enzo Fernández posa junto a su hija en un barco, con el mar y una costa distante de fondo.

El futuro de Fernández en el fútbol europeo ha sido motivo de especulación durante las últimas semanas. Medios internacionales como Sky Sports informaron que el Real Madrid evaluó la posibilidad de fichar al jugador argentino, aunque finalmente priorizó otros objetivos de mercado. No obstante, algunos reportes sugieren que si el club madrileño encuentra obstáculos para concretar la llegada del español Rodri, podría reactivar el interés por Fernández, cuyo vínculo con el club londinense se extiende hasta junio del 2032 y posee una cláusula de rescisión establecida en 120 millones de euros.

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La situación contractual del mediocampista en el Chelsea FC también fue objeto de consultas tras rumores que lo vinculaban con el Manchester City. En ese sentido, la dirigencia del club inglés manifestó de manera oficial su intención de retener a Enzo Fernández como parte del plantel principal. El propio Xabi Alonso expresó públicamente que considera al jugador una pieza central en el proyecto deportivo para la próxima temporada.

Enzo Fernández posa en la cubierta de un yate durante sus vacaciones.

El inicio de la nueva edición de la Premier League ya tiene fecha confirmada para el conjunto inglés. El club debutará el próximo 28 de agosto frente al Fulham en condición de visitante, un encuentro que marcará el regreso formal de Fernández a la competencia tras su participación en el Mundial 2026 con la selección argentina.

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Mientras tanto, el mediocampista continúa disfrutando los últimos dias de vacaciones en familia antes de ponerse a disposición del técnico español para encarar una nueva campaña en la que el objetivo estará puesto en terminar en los puestos de arriba para poder volver a disputar el máximo torneo europeo de clubes: la Champions League.

Enzo y su familia navegaron en una embarcación de lujo

Enzo Fernández y Valentina Cervantes se tomaron una selfie en el barco

El futbolista Enzo Fernández posa en la cubierta del yate al atardecer

Enzo Fernández y Valentina Cervantes disfrutan de sus vacaciones en altamar

El futbolista Enzo Fernández aprovecha sus últimos días de vacaciones antes de volver a Inglaterra