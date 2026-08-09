El emotivo adiós a Jorge Messi: hinchas dejaron mensajes de apoyo a Lionel en el cementerio

La muerte de Jorge Messi, padre de Lionel Andrés Messi, conmocionó al mundo entero. A sus 68 años, el manager y empresario murió el sábado a la madrugada en un sanatorio de Rosario, Argentina, tras atravesar una prolongada enfermedad.
El astro del fútbol aterrizó en el aeropuerto de su ciudad natal el sábado alrededor de las 20.45 horas. Junto a su esposa, Antonela Roccuzzo, habían abordado un avión privado desde Fort Lauderdale, Estado de Florida, Estados Unidos, para reunirse con el resto de la familia y afrontar este difícil momento.
Jorge fue el esposo de Celia Cuccittini y padre de Rodrigo, Matías, María Sol, además de Lionel. Además de ser el sostén de la extraordinaria trayectoria futbolística de su hijo, había tomado a su cargo la administración de todas las responsabilidades del astro fuera del terreno de juego.
Aunque el padre del diez nunca se caracterizó por ser una personalidad mediática, su impacto en el fútbol fue reconocido a nivel mundial. Junto con la Asociación Argentina de Fútbol (AFA), los dirigentes de clubes como el Barcelona, Inter Miami, París Saint-Germain (PSG), Newell’s Old Boys, entre otros, despidieron a Jorge y enviaron sus condolencias a la familia Messi.
Los conmovedores mensajes de apoyo de la gente a Lionel Messi y su familia tras la muerte de Jorge Messi
En medio del dolor de la familia Messi, varios hinchas dejaron varios mensajes de apoyo por la muerte de Jorge Messi. Después de que se confirmara que los restos del padre del astro se velarían en El Prado Cementerio Privado de Rosario, la gente se congregó en la puerta en homenaje.
Durante la madrugada, los fanáticos rosarinos dejaron varios carteles con mensajes a Lionel Messi y su familia. Al llegar la madrugada, se retiraron mientras que la custodia policial continuó activa en el ingreso al camposanto.
Este domingo, el diez volverá a reunirse con su familia, amigos y allegados para darle el último adiós a su padre. Tal como ocurrió el sábado, se espera una ceremonia hermética.
Los funcionarios de la Embajada de Japón en Argentina visitaron la casa de Messi en Rosario
Horas después de que los fanáticos homenajearan a Jorge Messi, los representantes de la Embajada de Japón en Argentina se presentaron en la casa donde Lionel creció junto a su familia. El domicilio, escenario habitual de homenajes y mensajes de admiradores del capitán argentino, mantiene un valor simbólico para quienes siguen la trayectoria del futbolista.
“Es el ídolo de todos los jóvenes, tiene toda mi admiración”, valoró uno de los diplomáticos al explicar que se encontraban de viaje en Rosario y aprovecharon la visita para conocer la casa y el barrio del diez.
Fanáticos rosarinos crearon un altar en homenaje a Jorge Messi frente a su casa en Rosario
Tras la partida de Jorge Messi, los fanáticos de Rosario volvieron a congregarse en la casa donde Lionel Messi vivió su infancia para rendirle un homenaje a su padre. Entre banderas, camisetas y frases escritas en telas, el frente de la vivienda se transformó en un altar.
A lo largo de la jornada, cientos de hinchas expresaron sus condolencias a la familia del diez e, incluso, hubo quienes fueron a esperar al capitán de la selección argentina al aeropuerto local. Otros tantos mantuvieron una breve vigilia en las puertas de El Prado Cementerio Parque, el predio donde se realizará el último adiós a Jorge.
El sentido mensaje de Luis Suárez a Lionel Messi y su familia
Horas después de que se conociera la noticia de la muerte de Jorge Messi, el futbolista uruguayo e íntimo amigo de Lionel Messi, Luis Suárez, emitió un comunicado para enviar sus condolencias.
Por medio de las redes sociales, el delantero expresó: “Amigo, te abrazo fuerte a vos y a toda tu gran familia. Tu papá desde arriba te va a seguir mirando orgulloso como lo hizo siempre. Todo mi cariño en estos momentos va para la familia Messi”. Y finalizó el mensaje con un “Descansa en paz, Jorge”.
En medio del luto por la muerte de Jorge Messi, el padre y manager de Lionel Messi, Leandro Paredes manifestó su intención de viajar a la ciudad de Rosario para poder acompañar al capitán de la Selección Argentina y a su familia en este difícil momento. “Lo sentimos así, lo sentimos como propio por todo lo que significa él para nosotros”, afirmó.
Rodrigo De Paul tuvo un gesto conmovedor con Lionel Messi luego de convertir un gol en el encuentro entre el Inter Miami y Rayados de Monterrey por la Leagues Cup. El duelo en el Nu Stadium estuvo marcado por los homenajes en honor a Jorge Messi, quien falleció a sus 68 años. Además de un sentido minuto de silencio y los brazaletes negros mientras Lionel Messi viajaba a Rosario junto a Antonela Roccuzzo para despedir a su padre, su compañero en la selección argentina le dedicó su tanto.
La Selección Argentina y la AFA enviaron una corona de flores para despedir a Jorge Messi
Mientras que la familia Messi permanece reunida en el cementerio privado El Prado Cementerio Parque para darle el último adiós a Jorge Messi, pasadas las 22.00 horas arribó una camioneta con dos coronas de flores que fueron enviadas en nombre de la Selección Argentina y la AFA.
En las horas previas, la AFA había emitido un comunicado oficial para ofrecer sus condolencias y acompañamiento a Lionel Messi. “La Asociación del Fútbol Argentino, con su Presidente Claudio Tapia a la cabeza, lamenta con tristeza y pesar el fallecimiento de Jorge Messi, padre de nuestro capitán y emblema, Lionel Messi. Desde aquí acompañamos a toda la familia en este duro momento y le enviamos el abrazo más sentido, cálido y afectuoso. ¡Mucha fuerza!”, expresaron.
Lionel Messi aterrizó este sábado 8 de agosto alrededor de las 20.45 en el aeropuerto de Rosario para despedirse de su padre Jorge, quien murió durante la madrugada en una clínica de la ciudad natal del capitán de la selección argentina. El futbolista de 39 años viajó directamente desde Estados Unidos.
El lugar donde será la despedida final de Jorge Messi
El padre de Lionel Messi será despedido en El Prado Cementerio Parque, ubicado en Rosario, donde los familiares y amigos darán el último adiós.
El Prado Cementerio Parque es una institución de carácter privado, que cuenta con una infraestructura destinada a acompañar a las familias en el momento de la despedida.
Entre sus instalaciones se encuentran un complejo velatorio premium, sala de servicios, capilla ecuménica, cafetería, florería y morgue.
El predio también dispone de estacionamiento interno, vigilancia y vehículos ecológicos, en un terreno de 15 hectáreas parquizadas, con flores, árboles y espejos de agua, además de construcciones clásicas de estilo europeo.
“Belleza, sobriedad en el diseño e integración con la naturaleza”, ofrece la institución a los clientes para despedir a sus deudos.
La ubicación del cementerio es estratégica en medio del operativo especial que se montó para el arribo de Lionel Messi. Con una distancia relativamente corta respecto del aeropuerto rosarino, la zona permite un traslado con celeridad para la ceremonia.
De Paul viajará al país junto al técnico del Inter Miami para despedir al padre de Messi
El volante de la Selección Argentina y compañero de Lionel Messi en el Inter Miami, Rodrigo De Paul, viajará a la Argentina junto al técnico del club estadounidense para asistir al ritual de despedida de Jorge Messi.
El futbolista partiría desde Miami junto a Guillermo Hoyos, luego del competir en el partido entre Inter Miami y Monterrey por la Leagues Cup 2026, que quedó eclipsado por la noticia que sacudió al mundo del futbol.
Hoyos ejerce la conducción del equipo de Miami en la MLS, tras reemplazar a Javier Mascherano. Llegó al club por haber sido uno de los primeros DT de Messi en las inferiores del Barcelona.