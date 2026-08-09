El emotivo adiós a Jorge Messi: hinchas dejaron mensajes de apoyo a Lionel en el cementerio

Lionel Messi viajó junto a su familia en un vuelo privado desde EEUU para estar presente

La muerte de Jorge Messi, padre de Lionel Andrés Messi, conmocionó al mundo entero. A sus 68 años, el manager y empresario murió el sábado a la madrugada en un sanatorio de Rosario, Argentina, tras atravesar una prolongada enfermedad.

El astro del fútbol aterrizó en el aeropuerto de su ciudad natal el sábado alrededor de las 20.45 horas. Junto a su esposa, Antonela Roccuzzo, habían abordado un avión privado desde Fort Lauderdale, Estado de Florida, Estados Unidos, para reunirse con el resto de la familia y afrontar este difícil momento.

Jorge fue el esposo de Celia Cuccittini y padre de Rodrigo, Matías, María Sol, además de Lionel. Además de ser el sostén de la extraordinaria trayectoria futbolística de su hijo, había tomado a su cargo la administración de todas las responsabilidades del astro fuera del terreno de juego.

Aunque el padre del diez nunca se caracterizó por ser una personalidad mediática, su impacto en el fútbol fue reconocido a nivel mundial. Junto con la Asociación Argentina de Fútbol (AFA), los dirigentes de clubes como el Barcelona, Inter Miami, París Saint-Germain (PSG), Newell’s Old Boys, entre otros, despidieron a Jorge y enviaron sus condolencias a la familia Messi.