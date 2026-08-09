Milei replicó acusaciones de un congresista de Estados Unidos contra Lula da Silva: “Los brasileños se merecen mucho más”

Las relaciones entre Argentina y Brasil quedaron resentidas en las últimas semanas (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El presidente argentino Javier Milei, en el marco de su confrontación con su par de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, replicó en redes sociales un crítico mensaje de un congresista del Partido Republicano en el que acusó al mandatario brasileño de corrupción y vínculos con dictaduras comunistas.

Esta nueva referencia de Milei a través de X se produce en medio de la mayor crisis diplomática bilateral de las últimas cuatro décadas, iniciada tras los insultos proferidos por el jefe de Estado argentino en un acto político realizado el mes pasado en San Pablo.

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El mensaje replicado por Milei fue realizado por Carlos Antonio Giménez, congresista de Estados Unidos de origen cubanoestadounidense y representante del Partido Republicano. El legislador compartió un video en el que Lula, durante un discurso, cuestiona a Marco Rubio y lo describe como “un anti-latinoamericano o un latinoamericano frustrado”, y señala que el funcionario norteamericano odia a Cuba, Colombia y Brasil debido a sus orígenes familiares.

El congresista de Estados Unidos Carlos A. Giménez cuestionó al presidente de Brasil, Lula da Silva, en un posteo de redes sociales que Javier Milei compartió

Giménez acompañó el video con la frase: “El odio y el desprecio con el que se expresa el delincuente Lula da Silva de Brazil hacia NUESTRO Secretario de Estado @marcorubio proviene directamente de sus jefes en la dictadura castrocomunista. Los brasileños se merecen mucho más que este puerco”.

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Milei también amplificó un mensaje del sitio brasileño Meio Independiente, que citaba nuevamente a Giménez con otras expresiones como: “Corrupto y criminal que destruyó Brasil” y afirmaciones sobre el supuesto apoyo de Lula a “todas las dictaduras comunistas del hemisferio”. El republicano exigía que el presidente brasileño “rinda cuentas”.

Crisis diplomática entre Argentina y Brasil

El clima de tensión que ya existía entre los mandatario de Argentina y Brasil se agudizó y escaló al área diplomática tras la participación de Milei en el lanzamiento de la candidatura de Flávio Bolsonaro en San Pablo, donde calificó a Lula como “ladrón”, “presidiario” y “corrupto”, y llamó a frenar a “la basura socialista” en las elecciones de octubre. En ese acto, también insultó al ministro de la Corte Suprema, Alexandre de Moraes.

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Las declaraciones de Milei fueron respondidas por el Gobierno de Brasil con el retiro de su embajador en Argentina y la rebaja formal de las relaciones diplomáticas al rango de encargados de negocios. El embajador argentino en Brasil, Daniel Raimondi, fue llamado a Buenos Aires, dejando la representación a cargo de María Emilia Cortés. Brasil justificó la medida al considerar que los agravios son un hecho de gravedad a lo que se suma la falta de rectificación por parte del Gobierno argentino.

Video reproducido por el congresista Giménez y luego reposteado por Milei

Postura oficial y reacciones políticas

El Gobierno argentino, a través de la Cancillería y del canciller Pablo Quirno, se negó a pedir disculpas y atribuyó la escalada a “diferencias ideológicas”. Según la postura oficial, la decisión de profundizar el conflicto fue adoptada por Lula y aísla aún más a Brasil en la región. Flávio Bolsonaro, principal rival de Lula, criticó la reacción brasileña y la calificó como producto de una política exterior confrontativa.

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La relación bilateral se encuentra en un estado mínimo, con contactos oficiales limitados y sin señales de distensión inmediata. Ambos gobiernos mantienen sus posiciones, condicionando el restablecimiento de vínculos normales a la cesación de ataques verbales.

El domingo pasado en una entrevista con La Nación +, Milei reafirmó sus críticas a Lula, al insistir en que el presidente brasileño “no fue declarado inocente, sino liberado por una falla administrativa” y se autodenominó “cruzado de las ideas de la libertad”. Milei sostuvo que responde con verdades a las críticas de líderes que, según él, han insultado previamente a su persona.

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