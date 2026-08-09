Política
Agregar Infobae enGoogle

Milei replicó acusaciones de un congresista de Estados Unidos contra Lula da Silva: “Los brasileños se merecen mucho más”

El mandatario argentino amplificó publicaciones que vinculan a su par brasileño con corrupción y dictaduras comunistas, mientras el vínculo bilateral se mantiene degradado por la reducción formal del nivel de representación diplomática

Javier Milei y Lula da Silva sentados frente a una mesa con las manos cruzadas. Banderas de Argentina y Brasil, junto a un escudo, se ven de fondo.
Las relaciones entre Argentina y Brasil quedaron resentidas en las últimas semanas (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El presidente argentino Javier Milei, en el marco de su confrontación con su par de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, replicó en redes sociales un crítico mensaje de un congresista del Partido Republicano en el que acusó al mandatario brasileño de corrupción y vínculos con dictaduras comunistas.

Esta nueva referencia de Milei a través de X se produce en medio de la mayor crisis diplomática bilateral de las últimas cuatro décadas, iniciada tras los insultos proferidos por el jefe de Estado argentino en un acto político realizado el mes pasado en San Pablo.

PUBLICIDAD

El mensaje replicado por Milei fue realizado por Carlos Antonio Giménez, congresista de Estados Unidos de origen cubanoestadounidense y representante del Partido Republicano. El legislador compartió un video en el que Lula, durante un discurso, cuestiona a Marco Rubio y lo describe como “un anti-latinoamericano o un latinoamericano frustrado”, y señala que el funcionario norteamericano odia a Cuba, Colombia y Brasil debido a sus orígenes familiares.

Captura de pantalla de un tuit con la foto de perfil del Rep. Carlos A. Giménez. El texto critica a Lula da Silva. Abajo, un video muestra a Lula da Silva hablando con un micrófono
El congresista de Estados Unidos Carlos A. Giménez cuestionó al presidente de Brasil, Lula da Silva, en un posteo de redes sociales que Javier Milei compartió

Giménez acompañó el video con la frase: “El odio y el desprecio con el que se expresa el delincuente Lula da Silva de Brazil hacia NUESTRO Secretario de Estado @marcorubio proviene directamente de sus jefes en la dictadura castrocomunista. Los brasileños se merecen mucho más que este puerco”.

PUBLICIDAD

Milei también amplificó un mensaje del sitio brasileño Meio Independiente, que citaba nuevamente a Giménez con otras expresiones como: “Corrupto y criminal que destruyó Brasil” y afirmaciones sobre el supuesto apoyo de Lula a “todas las dictaduras comunistas del hemisferio”. El republicano exigía que el presidente brasileño “rinda cuentas”.

Crisis diplomática entre Argentina y Brasil

El clima de tensión que ya existía entre los mandatario de Argentina y Brasil se agudizó y escaló al área diplomática tras la participación de Milei en el lanzamiento de la candidatura de Flávio Bolsonaro en San Pablo, donde calificó a Lula como “ladrón”, “presidiario” y “corrupto”, y llamó a frenar a “la basura socialista” en las elecciones de octubre. En ese acto, también insultó al ministro de la Corte Suprema, Alexandre de Moraes.

Las declaraciones de Milei fueron respondidas por el Gobierno de Brasil con el retiro de su embajador en Argentina y la rebaja formal de las relaciones diplomáticas al rango de encargados de negocios. El embajador argentino en Brasil, Daniel Raimondi, fue llamado a Buenos Aires, dejando la representación a cargo de María Emilia Cortés. Brasil justificó la medida al considerar que los agravios son un hecho de gravedad a lo que se suma la falta de rectificación por parte del Gobierno argentino.

Video reproducido por el congresista Giménez y luego reposteado por Milei

Postura oficial y reacciones políticas

El Gobierno argentino, a través de la Cancillería y del canciller Pablo Quirno, se negó a pedir disculpas y atribuyó la escalada a “diferencias ideológicas”. Según la postura oficial, la decisión de profundizar el conflicto fue adoptada por Lula y aísla aún más a Brasil en la región. Flávio Bolsonaro, principal rival de Lula, criticó la reacción brasileña y la calificó como producto de una política exterior confrontativa.

La relación bilateral se encuentra en un estado mínimo, con contactos oficiales limitados y sin señales de distensión inmediata. Ambos gobiernos mantienen sus posiciones, condicionando el restablecimiento de vínculos normales a la cesación de ataques verbales.

El domingo pasado en una entrevista con La Nación +, Milei reafirmó sus críticas a Lula, al insistir en que el presidente brasileño “no fue declarado inocente, sino liberado por una falla administrativa” y se autodenominó “cruzado de las ideas de la libertad”. Milei sostuvo que responde con verdades a las críticas de líderes que, según él, han insultado previamente a su persona.

Temas Relacionados

Javier MileiCarlos A. GiménezCongresista de Estados UnidosPartido RepublicanoLuiz Inácio Lula Da Silvaúltimas noticiasBrasil

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Milei contra Milei

Frente a un clima social cada vez más adverso, el Presidente se aferra a sus dogmas

Milei contra Milei

Un informe del Gobierno detectó que los organismos de control tuvieron fallas graves cuando supervisaron los laboratorios del fentanilo mortal

El documento oficial, al que Infobae accedió de manera exclusiva, reveló que la ANMAT y el INAME incurrieron en “deficiencias en el ejercicio de las funciones de regulación, fiscalización y vigilancia sanitaria”. La causa tiene como imputadas a las dos ex funcionarias

Un informe del Gobierno detectó que los organismos de control tuvieron fallas graves cuando supervisaron los laboratorios del fentanilo mortal

Reforma laboral: tras el acuerdo Gobierno-CGT, se destrabó la renegociación de unos 800 convenios colectivos de trabajo

La Casa Rosada celebra porque gracias al decreto que puso a salvo la caja sindical comenzó la rediscusión de los convenios, que estaba frenada por la renuencia de empresarios y gremialistas. Qué actividades están pactando cambios

Reforma laboral: tras el acuerdo Gobierno-CGT, se destrabó la renegociación de unos 800 convenios colectivos de trabajo

El oficialismo busca retomar la iniciativa en Diputados con dos leyes clave luego del traspié en el Senado

El bloque que conduce Gabriel Bornoroni pretende sesionar el 26 de agosto con cambios para el Banco Central y una nueva Inocencia Fiscal, en un Congreso más áspero y atravesado por el ciclo electoral 2027

El oficialismo busca retomar la iniciativa en Diputados con dos leyes clave luego del traspié en el Senado

Massa se distancia del proyecto de Kicillof y considera indispensable a Cristina Kirchner para un acuerdo electoral

El ex ministro de Economía se metió en la negociación legislativa para frenar los capítulos de extranjerización de tierras y manejo del fuego del Gobierno. El reclamo para lograr un acuerdo amplio y el peso de la ex presidenta en la construcción

Massa se distancia del proyecto de Kicillof y considera indispensable a Cristina Kirchner para un acuerdo electoral

DEPORTES

San Lorenzo y Huracán animan una nueva edición del clásico en el Nuevo Gasómetro

San Lorenzo y Huracán animan una nueva edición del clásico en el Nuevo Gasómetro

“Bienvenido”: Boca Juniors oficializó la incorporación de Enner Valencia

Impacto y vuelco: el terrible accidente en el TC 2000 en Toay

Hizo un gol, celebró y desapareció: el impactante accidente de un futbolista que recorre el mundo

Murió Jorge Messi, en vivo: Lionel y su familia dieron el último adiós en una ceremonia íntima

TELESHOW

Así fue el baby shower sorpresa de Mica Lapegüe que organizaron sus amigas: confeti, globos y ositos

Así fue el baby shower sorpresa de Mica Lapegüe que organizaron sus amigas: confeti, globos y ositos

Allegra Cubero sorprendió con su increíble parecido con su madre Nicole Neumann y causó furor en las redes: las fotos

El inesperado posteo de La Joaqui después de sus últimas apariciones públicas: “Decidimos suspender”

Adrián Suar habló del llanto de Araceli González en la mesa de Mirtha Legrand: “Me amigué”

Al borde del llanto, La Joaqui contó cómo Pampita la ayudó a salir adelante después de su separación de Luck Ra

INFOBAE AMÉRICA

El tifón Dolphin tocó tierra en el este de China: hay evacuaciones masivas y más de 1.000 vuelos cancelados

El tifón Dolphin tocó tierra en el este de China: hay evacuaciones masivas y más de 1.000 vuelos cancelados

Las motocicletas superan la mitad de los vehículos implicados en hechos de tránsito en Guatemala

Guatemala reafirma su condición de potencia deportiva indiscutible de Centroamérica en Santo Domingo 2026

Polvo del Sahara dejará temperaturas de hasta 40 °C e impedirá la formación de lluvias en Nicaragua

Tres Emmys, finalista de ‘Survivor’ y productor: Romeo Escobar, el salvadoreño que triunfa en la televisión de EE.UU.