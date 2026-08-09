El Salvador: accidentes de tránsito dejan más víctimas fatales y lesionados

Cuerpos de socorro brindan asistencia a víctimas de siniestros viales. (Foto: Comandos de Salvamento)

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Uno de los hechos más graves ocurrió en el kilómetro 61 de la carretera hacia Nueva Concepción, en el sector Las Negritas, Chalatenango, donde un motociclista perdió la vida. Socorristas de Cruz Verde Tacachico llegaron al lugar tras recibir el aviso, pero solo pudieron constatar que la víctima ya no presentaba signos vitales.

En otro accidente, el kilómetro 116 de la carretera hacia la Frontera Anguiatú, en el sector del Puente Chimalapa, Metapán, fue escenario de una situación similar. Cruz Verde Metapán encontró a un motociclista sin vida, tras un percance que aún se encuentra bajo investigación. Hasta el momento, no se han divulgado detalles sobre la identidad de las víctimas ni las causas específicas de los incidentes.

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Un motociclista murió en el kilómetro 61 de la carretera hacia Nueva Concepción, en Las Negritas, Chalatenango, según la atención brindada por Cruz Verde Tacachico. (Foto: Cruz Verde Salvadoreña)

Motociclistas lesionados y traslados de emergencia

Los motociclistas continúan siendo uno de los grupos más vulnerables en las carreteras del país. En la calle San Antonio Abad y Avenida Izalco de San Salvador, un conductor de motocicleta resultó lesionado y recibió atención inmediata por parte de Cruz Verde Mejicanos. La asistencia en el lugar permitió estabilizar al herido, aunque no se han detallado la gravedad de las lesiones ni su identidad.

Una situación parecida se vivió en el Cantón Cerro de Plata, Sacacoyo, La Libertad, donde Cruz Verde Zapotitán atendió a un motociclista lesionado. El hombre fue estabilizado en el sitio y trasladado posteriormente a un centro asistencial, lo que permitió garantizar la continuidad de su atención médica.

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Atropello y volcadura: más víctimas en rutas salvadoreñas

En el kilómetro 12.5 de la carretera a Comalapa, una joven fue atropellada por un vehículo particular mientras cruzaba la vía junto a su esposo. Comandos de Salvamento y otro cuerpo de socorro trabajaron en conjunto para estabilizarla y trasladarla de inmediato a un hospital, dada la gravedad de sus heridas. El conductor del automóvil también recibió atención médica debido a una crisis hipertensiva tras el accidente.

Una joven fue atropellada en el kilómetro 12.5 de la carretera a Comalapa y cuerpos de socorro la trasladaron a un hospital por la gravedad de sus heridas. (Foto: Comandos de Salvamento)

El automovilista sostuvo que la joven y su acompañante cruzaron la carretera de manera imprudente, circunstancia que será analizada por las autoridades en el desarrollo de la investigación.

En otro hecho, un conductor volcó su automóvil en la carretera de Oro, a la altura de la Universidad Don Bosco, en Soyapango. El lesionado fue rescatado por Comandos de Salvamento, que luego lo trasladaron al hospital Molina de Soyapango. Según el hombre, perdió el control del vehículo al tomar una curva, lo que provocó el siniestro.

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Cifras actuales y perfil de la siniestralidad vial

Desde enero hasta la fecha, el Observatorio Nacional de Seguridad Vial ha registrado un total de 13,698 accidentes de tránsito en el país. Estos incidentes han dejado 877 personas fallecidas y 9,543 lesionados, lo que marca un aumento respecto al año 2025.

El Observatorio Nacional de Seguridad Vial reportó 13,698 accidentes de tránsito, 877 fallecidos y 9,543 lesionados desde enero en el país. (Foto: Cruz Verde Salvadoreña)

Las principales causas identificadas por las autoridades son la distracción del conductor, invasión del carril y el incumplimiento de la señalización prioritaria. Dentro de las víctimas mortales, 400 corresponden a motociclistas, lo que representa un incremento del 43.9 % en comparación con el mismo periodo del año anterior, cuando se reportaron 278 decesos.

También se registra un aumento del 34.5 % en motociclistas lesionados y un incremento del 30.3 % en accidentes que involucran a estas unidades.

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