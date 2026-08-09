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Empresarios advierten que los trámites administrativos dificultan la formalización de empresas en Panamá

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura sostiene que el país necesita más inversión, más empleo, por lo que hay que facilitar el camino para quienes deciden emprender

Un hombre de espaldas vestido con traje oscuro está frente a una pared de carpetas y papeles, con la palabra "TRÁMITES" arriba, en un pasillo de oficina.
Una figura masculina con traje oscuro se encuentra frente a una gran pared de carpetas y papeles apilados que bloquea un pasillo de oficina, con la palabra "TRÁMITES" visible en la parte superior. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La formalización empresarial en Panamá se ha convertido en un tema central para quienes desean invertir y generar empleo.

No obstante, una de las principales barreras que mencionan los emprendedores es la burocracia.

Cada trámite duplicado o cada documento innecesario implica costos adicionales y tiempo perdido. La demora en los procesos no solo desalienta la creación de nuevas empresas, sino que limita el desarrollo económico general, indican los empresarios.

Esto quedó plasmado en el IV Congreso de Emprendimiento 2026, que reunió a cerca de 200 asistentes en la sesión Bootcamp “De la idea al negocio”, organizada por la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP).

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El evento tuvo un objetivo concreto: dotar a los participantes de herramientas prácticas para transformar ideas en negocios rentables y legalmente constituidos.

Reducir la burocracia ya no debe verse como una reforma administrativa, pues debe asumirse como una política de desarrollo económico, afirma el presidente de la CCIAP, Aurelio Barría Pino. (Cortesía)
Reducir la burocracia ya no debe verse como una reforma administrativa, pues debe asumirse como una política de desarrollo económico, afirma el presidente de la CCIAP, Aurelio Barría Pino. (Cortesía)

Desde la perspectiva de quienes buscan iniciar un negocio, la formalización no es solo un requisito legal. Es la puerta a financiamiento, confianza, crecimiento y acceso a mercados. Por ese motivo, los asistentes al congreso coincidieron en que simplificar los trámites debe ser una prioridad estatal.

En los últimos años, Panamá ha implementado iniciativas para reducir barreras. La creación de las Sociedades de Emprendimiento, el Registro Empresarial en línea y la Ventanilla Única de la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Ampyme) son avances que permiten agilizar la constitución de empresas y demuestran que la modernización puede tener efectos concretos, afirma la Cámara.

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Sin embargo, las soluciones tecnológicas aún no alcanzan para resolver todas las dificultades. Persisten trámites que obligan a visitar varias instituciones o a presentar documentos que el Estado ya posee.

Eso genera retrasos que no se corresponden con un país que aspira a atraer inversión y mejorar su competitividad.

Facilitar la formalización permite que más personas accedan a los beneficios de la legalidad empresarial. Conseguir financiamiento, fortalecer la confianza y crear empleo dependen de un entorno donde los procesos sean ágiles y claros.

Cerca de 200 emprendedores asistieron al IV Congreso de Emprendimiento 2026, participando en la primera sesión especializada denominada Bootcamp de Emprendimiento: “De la idea al Negocio”. (Cortesía)
Cerca de 200 emprendedores asistieron al IV Congreso de Emprendimiento 2026, participando en la primera sesión especializada denominada Bootcamp de Emprendimiento: “De la idea al Negocio”. (Cortesía)

Para quienes preguntan qué se necesita para que en Panamá haya más empresas formales, la respuesta es concreta: menos trámites, más digitalización y una administración pública que priorice la integración de plataformas y el intercambio de información.

El presidente de la CCIAP, Aurelio Barría Pino, remarcó en el congreso que las MiPymes representan el 90 % de la empresa privada y generan cientos de miles de empleos.

Explicó, además, que cerca del 30 % de la membresía de la Cámara corresponde a este sector, lo que subraya el peso de la micro, pequeña y mediana empresa en la economía nacional.

El Bootcamp “De la idea al negocio” fue concebido como un espacio para que tanto nuevos emprendedores como empresarios en expansión reciban capacitación y asesoría financiera.

La iniciativa de la Cámara busca preparar a los participantes para formalizar sus negocios, aunque sus organizadores advierten que la formación solo tendrá su mayor efecto si el Estado acompaña con una gestión eficiente.

Ilustración de cinco locales comerciales y cuatro personas interactuando, conectados por líneas y flechas, con monedas, flechas ascendentes y manos en el fondo azul.
La ilustración muestra un flujo circular de recursos y colaboración entre micro, pequeñas y medianas empresas, con emprendedores interactuando en distintos locales comerciales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En palabras de la organización, “cada empresa que nace representa inversión, empleo y nuevas oportunidades. Cada trámite que se elimina fortalece la competitividad del país”.

Esta visión destaca la importancia de asumir la simplificación administrativa como una auténtica política de desarrollo económico, y no como una simple reforma.

La formalización empresarial no solo amplía la base de negocios constituidos, sino que también es motor de crecimiento y desarrollo.

La demanda de los emprendedores panameños es clara: un entorno institucional ágil, menos burocracia y más oportunidades para quienes apuestan por crear empresa.

En este contexto, digitalizar trámites, reducir tiempos de espera y eliminar requisitos innecesarios son decisiones que pueden transformar el panorama del emprendimiento formal en Panamá. La formación brinda herramientas, pero el verdadero salto dependerá de un Estado que acompañe con eficiencia y visión de futuro.

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