Google habilita traductor de páginas web a español, inglés y otros cientos de idiomas

Google Traductor permite traducir sitios web completos y elimina la necesidad de copiar y pegar textos largos.

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Acceder a información en otros idiomas dejó de ser una barrera gracias a la función de traducción de sitios web en Google Traductor. Esta herramienta permite leer páginas enteras en distintos idiomas sin necesidad de copiar y pegar textos largos, facilitando el acceso global al conocimiento y a recursos de todo tipo.

El proceso es simple y las actualizaciones recientes han elevado la calidad y la utilidad de esta función para que cualquiera lo pueda usar desde su computador o celular.

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Cómo funciona la traducción de sitios web en Google Traductor

Para traducir un sitio web completo el primer paso consiste en copiar la dirección web que aparece en la parte superior del navegador. Luego, se debe ingresar en translate.google.com, el portal central de Google Traductor. Allí, en el lado izquierdo de la pantalla, se pega la URL del sitio que se quiere traducir, asegurándose de incluirla completa para evitar errores.

Una vez pegada la dirección, el usuario elige el idioma original de la página y el idioma al que desea traducir. Tras seleccionar los idiomas, basta con presionar la tecla “Enter” o hacer clic en el botón de la flecha azul. Google Traductor abrirá una nueva pestaña con la página web traducida en el idioma escogido, manteniendo el diseño original, las imágenes y la estructura visual del sitio.

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La traducción de sitios web en Google Traductor se realiza al pegar la URL en translate.google.com y elegir el idioma original y el de destino.

Esta función permite que el lector navegue por el sitio traducido de manera fluida. Si se hace clic en algún enlace o menú dentro de la página ya traducida, la siguiente página también se mostrará automáticamente en el idioma seleccionado.

Además, una barra de herramientas ubicada en la parte superior permite alternar rápidamente entre el idioma original y la traducción, lo que facilita la comparación de términos y la resolución de dudas de comprensión.

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Ventajas y alternativas para la traducción de páginas web con Google

La principal ventaja de esta herramienta es que conserva el diseño y la experiencia de usuario del sitio original. Los colores, botones, imágenes y la estructura general permanecen intactos, modificando únicamente el texto. Esto resulta especialmente útil en sitios con contenidos visuales complejos, como portales de noticias, blogs interactivos o plataformas educativas.

Otra característica destacada es la navegación continua: una vez traducida la primera página, todas las subsecuentes se mostrarán en el idioma seleccionado sin necesidad de repetir el proceso. Esto ahorra tiempo y mejora la experiencia de usuario al leer artículos extensos o moverse por distintas secciones de un sitio.

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La barra superior de Google Traductor permite alternar entre el idioma original y la traducción para comparar términos y resolver dudas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En casos donde la traducción automática de la URL falla, existen alternativas. Entre ellas, las extensiones de navegador como Google Translate para Chrome, que permiten traducir cualquier página con un simple clic derecho, o las funciones integradas en navegadores como Chrome y Microsoft Edge.

Además, la aplicación móvil de Google Traductor ofrece la posibilidad de traducir texto en imágenes mediante la cámara del dispositivo, y siempre se puede recurrir al método clásico de copiar y pegar el texto en el cuadro de traducción.

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Cómo la IA ha mejorado la traducción de Google

Durante 2026, la función de traducción de sitios web en Google Traductor experimentó una transformación significativa gracias a la incorporación de nuevos modelos de inteligencia artificial. Aunque la interfaz y la mecánica para pegar enlaces y abrir páginas traducidas se mantuvieron sin cambios, el motor de traducción recibió una actualización profunda.

Entre finales de 2025 y principios de 2026, Google integró la IA Gemini en su traductor. Esta innovación representó el mayor avance en la plataforma en una década. Gracias a Gemini, las traducciones dejaron de ser literales y robotizadas, mejorando notablemente la capacidad del sistema para comprender el contexto, la jerga local y las expresiones idiomáticas propias de cada idioma.

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Google integró la inteligencia artificial Gemini en 2026 y mejoró en Google Traductor la comprensión del contexto, la jerga local y las expresiones idiomáticas. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Además, la cantidad de idiomas disponibles casi se duplicó. Con la integración del modelo de lenguaje PaLM 2, Google Traductor sumó decenas de nuevas lenguas, incluyendo cantonés, afar y múltiples idiomas africanos, pasando de 133 idiomas a una cobertura mucho más amplia. Esto permitió a millones de usuarios acceder a contenidos web en su idioma nativo o en lenguas menos comunes.

En febrero de 2026, Google introdujo funciones interactivas denominadas “Understand” y “Ask”. Estas herramientas permiten a los usuarios explorar los matices de las traducciones, facilitando la comprensión de frases complejas y mejorando la interacción con los textos traducidos.

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