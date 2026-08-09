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El divertido cruce entre Arruabarrena y Guillermo Barros Schelotto tras el empate entre Boca y Vélez: “Me voy porque él pide que me vaya”

Ambos entrenadores, que fueron compañeros en el Xeneize, se encontraron en la sala de prensa del estadio de Huracán tras el encuentro

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*El divertido intercambio entre el Vasco y el Mellizo

Boca y Vélez jugaron un partido de alto vuelo en la cancha de Huracán que terminó con un empate 1-1 por la fecha 4 del Torneo Clausura. Más allá del buen juego del Xeneize en gran parte del partido, y que El Fortín tuvo 10 minutos en el primer tiempo en el que pudo haber ampliado la ventaja tras ponerse en ventaja, uno de los episodios de la noche ocurrió justo en el momento de la conferencia de prensa de ambos entrenadores.

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Rodolfo Arruabarrena y Guillermo Barros Schelotto protagonizaron un divertido momento al coincidir en la sala del estadio Tomás Adolfo Ducó. Antes y después del partido se saludaron, pero la escena más comentada llegó cuando el DT de Vélez todavía no había terminado su conferencia y apareció el entrenador de Boca. Entonces se produjo un ida y vuelta distendido. “¿Querés que me vaya? Me voy, eh. No tengo drama, dale. Hasta luego, ahí está el Vasco. Me voy porque él está pidiendo que me vaya”, lanzó el ex técnico e ídolo de Boca antes de despedirse con una palmada en la espalda de quien fue su compañero en el inicio del glorioso ciclo de Carlos Bianchi en el club de la Ribera.

“Me voy a quedar acá, escuchándote”, lo desafió el Mellizo. “Dale, ¿qué dijiste?”, respondió Arruabarrena. “Nada... El primer tiempo, nuestro; el segundo, de ustedes”, contestó el hoy entrenador del conjunto de Liniers. Fue en ese instante donde el ex lateral izquierdo marcó su desacuerdo con un gesto y exclamó un “mmmmm”. Todo frente a los periodistas que se ubican en el lugar y ante las cámaras de TV. Acto seguido, llegó otra réplica de Guillermo: “No, no me cuentes los tiros en los palos, ¡que en uno cobraron offside!”. Arruabarrena cerró ese tramo con una ironía: “Ahhh... Tiene que venir Gustavo”.

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El primero en sentarse ante los micrófonos fue Barros Schelotto, que remarcó que para él, su equipo fue mejor en la primera etapa: “Tuvimos un primer tiempo muy bueno en el que, quizás, nos tendríamos que haber ido ganando por uno o dos goles. Tuvimos tres situaciones muy claras de gol. Un mano a mano que tapa Álvaro Montero, dos a Godoy y la pelota que saca Paredes en la línea”.

Tres hombres en el campo de juego de un estadio. El hombre de la izquierda viste una chaqueta azul, el del centro una chaqueta negra, y el de la derecha una chaqueta negra con un escudo
Rodolfo Arruabarrena, con el brazo sobre un hombre de chaqueta azul, conversa junto a Gustavo Barros Schelotto al borde del campo de juego de un estadio. Guillermo, los mira (Fotobaires)

Luego, Guillermo reconoció el crecimiento del rival tras el descanso, aunque mantuvo su lectura general del encuentro. “Después, en el segundo, con tantos jugadores de jerarquía y muy buenos jóvenes que están por algún motivo en el equipo, nos llevaron a jugar a nuestro campo. No pudimos dominar el juego como lo hacemos. Boca manejó la pelota, pero no tuvo situaciones claras de gol: fueron todos centros con rebotes. Nos dominaron, pero sin una chance como las que tuvimos nosotros. También hay que reconocer que Boca es Boca, es mucha jerarquía”, afirmó.

Barros Schelotto completó su análisis con una síntesis que luego quedaría en el centro del cruce con Arruabarrena: “Quizás, queda en la vista los últimos minutos donde Boca nos jugaba pelotas largas a Villa, pero lo nuestro en el primer tiempo fue muy bueno. Termina siendo un partido parejo y un empate justo para los dos”.

Cuando fue su turno de hablar del partido, el Vasco destacó la tarea de su equipo. “Hemos hecho un buen partido. Estoy conforme, es esta la manera. Tenemos que tratar de repetirlo o que se mejore durante una cantidad de tiempo importante. No sé lo que habrá dicho Guillermo, pero creemos que merecíamos llevarnos los tres puntos: si le vas a hablar a él te va a decir que no”, dijo en su primer análisis.

“El gol fue un golpe duro después de diez minutos nuestros muy buenos. Después tuvimos otros diez en los que no nos encontrábamos bien, perdíamos la pelota y segundas jugadas, pero empatamos y tuvimos otro cabezazo de Ascacíbar. Para mí el partido es completo. Nos tenemos que enfocar en seguir por acá, van tres partidos de buen fútbol: alguno con distracciones, pero es por acá”, agregó en su mirada del duelo ante Vélez.

Hubo un punto en común para Arruabarrena y Barros Schelotto. Ambos apuntaron a la falta de contundencia. “Debiéramos mejorar la definición, que nos faltó en el primer tiempo. Por ahí hubiéramos marcado una diferencia mayor que nos permitiera manejar de otra manera el partido”, expresó el Mellizo. Por su parte, el Vasco apuntó las jugadas desaprovechadas. “Nos ha faltado que la pelota entre, una vez más. A todo el equipo le falta esa cuota de gol, salvo el Ruso (Ascacíbar), que la está metiendo. Pero nos está costando esa definición. A mi entender, hicimos el mejor partido ante un rival de jerarquía, que tiene chicos, grandes y saben lo que quieren”.

Por último, Guillermo elogió Leandro Paredes y reveló la charla sobre el número 5 del Xeneize que tuvo con su ex compañero Arruabarrena. “Es un jugador extraordinario, que juega de primera. Si necesita la pausa, la hace con la pelota en el pie. Se nota su calidad, que es el 5 de Boca. Se lo dije al Vasco: lo bien que juega. No lo podés ir a presionar porque cuando querés hacerlo, te la juega de primera; cuando lo dejás que la maneje, hace la pausa para que pasen los demás y mete el pelotazo largo”.

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