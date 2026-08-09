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La PNC de Guatemala recibe en El Carmen a seis salvadoreños expulsados de México y los traslada a El Salvador

La operación se realizó en Malacatán, San Marcos, con coordinación de la DIPANDA y autoridades mexicanas, tras detectarles estatus migratorio irregular y presuntos vínculos con pandillas en su país de origen

Nueve hombres, tres de ellos con chalecos y cascos de DIPANDA, y seis con rostros difuminados, posan frente a una pared de concreto.
Agentes del Departamento de Investigación contra las Pandillas (DIPANDA) presentan a varios individuos bajo custodia policial en Guatemala. PNCdeGuatemala (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La PNC de Guatemala recibió a seis salvadoreños expulsados de México por encontrarse de manera irregular en ese país y por ser señalados de integrar la Mara Salvatrucha y el Barrio 18, en una operación coordinada para trasladarlos bajo custodia hasta la frontera con El Salvador y evitar que personas vinculadas con estructuras criminales ingresen o permanezcan en territorio guatemalteco.

El grupo fue recibido en la frontera El Carmen, en Malacatán, San Marcos, por investigadores de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas, conocida como DIPANDA. Después, los agentes los condujeron hacia la frontera San Cristóbal, en Jutiapa, donde serían entregados a las autoridades salvadoreñas para los procedimientos correspondientes.

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Entre los trasladados había hombres de 27 años, 28, 30, 37 y 48 años. Todos fueron identificados por las autoridades como presuntos integrantes de pandillas salvadoreñas y eran buscados o señalados por distintos delitos y antecedentes registrados en El Salvador.

La operación incluyó a Remberto Ismael Colindres Rajo, de 37 años, alias “Little Man”, señalado por pertenecer a agrupaciones ilícitas y con antecedentes por agrupaciones ilícitas y extorsión agravada en grado de tentativa. También fue recibido Diego Omar Cañas Méndez, de 27 años, alias “Omar”, señalado como integrante de la Mara Salvatrucha y requerido por autoridades salvadoreñas por agrupaciones ilícitas.

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Según las investigaciones difundidas por la policía, Cañas Méndez presuntamente pretendía establecer nexos con un cartel mexicano para la distribución de armas de fuego. Ese señalamiento lo convirtió en uno de los casos con mayor peso dentro del grupo trasladado desde territorio mexicano hacia la frontera salvadoreña.

Hombre con rostro pixelado, oficial de INTERPOL SGIC con chaleco negro, tres oficiales de INM con uniformes verde olivo. Letrero de 'MIGRACION'. Piso de baldosas, marcadores de distancia
En las oficinas del Instituto Guatemalteco de Migración, El Carmen, Malacatán, San Marcos, se procedió a la recepción, para posterior expulsión del país, de Jonathan Adonay González Saravia, (PNCdeGuatemala)

Los expulsados fueron señalados por vínculos con la Mara Salvatrucha y el Barrio 18

El tercer hombre recibido por las autoridades guatemaltecas fue Josué Antonio Acevedo Cruz, de 28 años, señalado como integrante de la Mara Salvatrucha y requerido por pertenecer a agrupaciones ilícitas. A él se sumó Carlos González, de 48 años, identificado con los alias “Kriky”, “Cachucha” o “Humilde”, señalado como integrante del Barrio 18 y por pertenecer a agrupaciones ilícitas.

El quinto expulsado fue Roberto Jandres Jandres, de 30 años, alias “Adobe”, también señalado como integrante del Barrio 18. En El Salvador registraba antecedentes por homicidio agravado, privación de libertad, organización terrorista y resistencia.

La información oficial indica que los cinco se encontraban de manera irregular en territorio mexicano cuando fueron localizados y expulsados. Tras su recepción en Guatemala, la custodia quedó a cargo de la Policía Nacional Civil para concretar el paso hacia la frontera oriental y formalizar la entrega al país vecino.

De acuerdo con la información compartida de manera oficial, resume que en el operativo: cinco salvadoreños señalados de integrar pandillas fueron expulsados de México, recibidos por Guatemala en El Carmen y trasladados a San Cristóbal para su entrega a autoridades salvadoreñas. La finalidad declarada por la policía fue reforzar el control fronterizo y bloquear la movilidad regional de personas vinculadas con estructuras criminales.

Un sexto salvadoreño también fue recibido para su expulsión

En un procedimiento separado, las autoridades también reportaron la recepción de otro ciudadano salvadoreño en las oficinas del Instituto Guatemalteco de Migración, en El Carmen, Malacatán, San Marcos. Se trata de Jonathan Adonay González Saravia, de 28 años, cuya recepción se realizó para su posterior expulsión del país.

De acuerdo con el reporte oficial, González Saravia tenía dos órdenes de aprehensión en El Salvador. Era acusado de organizaciones terroristas y organizaciones terroristas agravadas, lo que motivó la actuación coordinada entre autoridades guatemaltecas, mexicanas y salvadoreñas.

La secuencia de los dos procedimientos muestra una misma línea de trabajo entre fuerzas de seguridad y migración en la zona fronteriza de San Marcos y en el paso de Jutiapa. En ambos casos, la actuación se presentó como resultado de la coordinación internacional para fortalecer el control fronterizo y prevenir que personas señaladas por vínculos con estructuras criminales ingresen o permanezcan en Guatemala.

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