Epic Games regala juego de terror por tiempo limitado: consíguelo gratis

Un desierto, un hombre-gato y mucho misterio: el nuevo regalo de Epic Games Store que te quedas para siempre - créditos Epic Games Store

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La Epic Games Store vuelve a captar la atención de los jugadores con una nueva promoción que permite sumar un juego de terror surrealista a la biblioteca personal, completamente gratis y por tiempo limitado. La oportunidad de reclamar el título estará disponible hasta el 15 de agosto, por lo que los interesados deben actuar con rapidez para no dejar pasar esta oferta exclusiva.

La importancia de estas promociones radica en su sencillez y accesibilidad: basta con añadir el juego a la cuenta de Epic Games Store durante el plazo establecido para conservarlo permanentemente, sin necesidad de realizar pagos ni suscripciones adicionales. Esta dinámica sigue consolidando a la plataforma como referencia en el sector del gaming digital al democratizar el acceso a títulos originales y de calidad.

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Epic suma un indie de horror en primera persona a su rotación gratuita por tiempo limitado

Cuál es el juego gratuito de terror en Epic Games

El protagonista de la semana es Cat Named Mojave, una experiencia de terror en primera persona cuyo precio habitual es de 8,99 euros. La trama arranca cuando una batería descargada deja al jugador atrapado en mitad del desierto, donde la única posibilidad de escapar es aceptar las exigencias de un misterioso Hombre-Gato dispuesto a ampliar su colección de criaturas.

La jugabilidad se centra en la exploración de escenarios desérticos y la caza de criaturas surrealistas, con el objetivo de reunir los trofeos solicitados por el peculiar anfitrión. El ambiente se vuelve inquietante rápidamente, desafiando la lógica y sumergiendo al jugador en una atmósfera donde nada parece tener sentido. El diseño surrealista y los giros inesperados añaden una capa extra de tensión y originalidad a la experiencia.

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El juego estará disponible de manera gratuita hasta:

España: 05:00

Colombia: 22:00 del 14 de agosto

Argentina: 00:00 del 15 de agosto

México: 20:00 del 14 de agosto

Cómo reclamar el juego gratis: guía paso a paso

La promoción permite ampliar biblioteca en PC con una propuesta de estética surrealista y giros inesperados, conservando la licencia de manera permanente tras completar el trámite de “Obtener” con precio en cero - (Foto: Epic Games)

Participar en la promoción es un proceso sencillo, accesible incluso para quienes no tienen experiencia previa con plataformas digitales:

Crear una cuenta o iniciar sesión: Ingresa a (store.epicgames.com) y regístrate con tu correo electrónico, o utiliza una cuenta existente. Explorar la tienda: Dirígete a la sección “Tienda” y localiza los juegos gratuitos destacados en la portada. Seleccionar y reclamar: Entra en la ficha de “Cat Named Mojave”, verifica que el precio sea “0” y selecciona la opción para obtenerlo. No es necesario ingresar datos de pago. Añadir a la biblioteca: El juego quedará almacenado de forma permanente en la cuenta, aunque decidas desinstalarlo más adelante. Instalar y jugar: Descarga el cliente de Epic Games Store, accede a tu biblioteca y selecciona el juego para instalarlo y comenzar la partida.

Antes de descargar, se recomienda revisar los requisitos técnicos para asegurar la compatibilidad con tu equipo y evitar inconvenientes de rendimiento.

Ventajas de los juegos gratuitos en Epic Games Store

El modelo de promociones semanales de Epic Games Store brinda a los usuarios la oportunidad de probar títulos reconocidos y descubrir propuestas independientes sin coste alguno. Las ventajas del formato digital incluyen descargas inmediatas, actualizaciones automáticas y acceso global desde cualquier PC.

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La plataforma habilita por tiempo limitado un juego en primera persona que se añade a la cuenta sin costo y queda disponible para siempre, con una ventana que cierra a las 05:00 hora española para quienes quieran canjearlo - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas ofertas permiten experimentar diferentes géneros y apoyar a desarrolladores pequeños, además de mantener actualizada la biblioteca personal sin gastar dinero. Aunque la propiedad de los juegos depende de la cuenta y las políticas de la plataforma, la posibilidad de ampliar la colección y regresar semanalmente por nuevas sorpresas es un incentivo clave para la comunidad gamer.

La plataforma se ha consolidado como un referente en la distribución digital de videojuegos gracias a su apuesta por la accesibilidad, la diversidad y la innovación en sus rotaciones de títulos gratuitos. Participar en estas promociones es una forma eficaz y económica de explorar el ecosistema del videojuego para PC, mantenerse al tanto de las tendencias y descubrir nuevas experiencias de juego.

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La oferta de Cat Named Mojave estará activa solo hasta el 15 de agosto, así que conviene estar atento para no perder la oportunidad de reclamar este peculiar juego de terror. Las promociones cambian cada semana, por lo que se recomienda revisar la tienda con frecuencia y aprovechar las futuras novedades gratuitas que Epic Games Store pondrá a disposición de la comunidad.