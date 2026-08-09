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El emocionante testimonio de un joven que llevó un cartel para Lionel Messi a la despedida de su papá Jorge

Durante la ceremonia íntima, el predio quedó decorado con múltiples mensajes de apoyo para la familia

Lucas le dejó un cartel escrito a mano al astro argentino y le contó a Infobae cómo se le ocurrió y por qué se acercó hasta el cementerio El Prado

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(Desde Rosario) La muerte de Jorge Messi movilizó este fin de semana a Rosario y a la familia de Lionel, que volvió a reunirse para despedir a su padre en una ceremonia reservada mientras cientos de hinchas dejaron mensajes de apoyo en la ciudad y en el cementerio privado donde fueron trasladados sus restos.

Durante la madrugada, fanáticos rosarinos dejaron carteles con frases como “Fuerza Lionel, te amamos por siempre”, “El mundo está con vos” y “Fuerza Leo” detrás de las rejas que delimitan el acceso al predio El Prado Cementerio Privado, en Pérez, ubicado sobre la ruta nacional 33. Con el correr de las horas se retiraron, pero la custodia policial continuó en el lugar mientras la familia avanzaba con el último adiós.

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Infobae dialogó con uno de los jóvenes que se acercó al lugar para dejarle un mensaje al capitán de la selección argentina y su familia. “Lo que me motivó es que viví a seis cuadras de este cementerio y que justo esté Messi, que es una persona maravillosa. Lo traje (al cartel) para motivarlo y consolarlo. Para que siga para adelante”, comentó un chico con la camiseta albiceleste.

Lo hice anoche. Vine ayer, pero no lo pude pegar por cómo se presentó la situación, había poca gente y hacía frío. No es lo mismo que ahora, que hay más gente y está soleado. Lo hice anoche a las apuradas antes de venir para acá”, explicó sobre el cartel que realizó. Por último, le dedicó unas palabras de aliento a Lionel: “Mucha fuerza y que no baje los brazos. Que siga para adelante que va a poder pasar este momento difícil”.

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Un joven deja un cartel de apoyo a Lionel Messi afuera del cementerio El Prado, en Rosario, donde dan el último adiós a Jorge Messi

Dentro de El Prado Cementerio Privado, la despedida de Jorge Messi se realizó de manera íntima, con presencia de familiares y allegados directos. Los accesos permanecieron restringidos y solo se permitió el ingreso de vehículos autorizados. El operativo también alcanzó a la prensa, que aguardó detrás de las rejas durante la ceremonia. El predio mantuvo un dispositivo de seguridad moderado, en un contexto marcado por la decisión de la familia de preservar la intimidad.

Este domingo, el histórico 10 de la Selección tenía previsto reunirse otra vez con sus familiares, amigos y allegados para darle el último adiós a su padre. Como ya había ocurrido el sábado, se esperaba una ceremonia hermética. A lo largo de la jornada, cientos de hinchas expresaron sus condolencias a la familia del jugador. El frente de la vivienda donde Lionel Messi pasó su infancia se llenó de banderas, camisetas y frases escritas sobre telas, hasta convertirse en un altar improvisado.

Los carteles en las rejas del predio para apoyar a la familia Messi (REUTERS/Agustin Marcarian)
Los carteles en las rejas del predio para apoyar a la familia Messi (REUTERS/Agustin Marcarian)

Jorge Messi era empresario y representante del capitán de la selección argentina. Estaba casado con Celia Cuccittini y era padre de Lionel, Rodrigo, Matías y María Sol. Su rol fue decisivo en la carrera de su hijo: gestionó sus obligaciones fuera del campo, impulsó el tratamiento que Leo necesitaba cuando era juvenil de Newell’s Old Boys y se quedó con él en Barcelona al comienzo de su etapa en Europa, mientras el resto de la organización familiar seguía en Rosario.

Pasadas las 10:00 del sábado, el centro de salud donde permanecía internado difundió un comunicado firmado por el director médico Carlos Mackey. El mensaje informó el fallecimiento “ocurrido en el día de la fecha, a las 02:00 hs.”, expresó condolencias a la familia y aclaró que no se brindarían más detalles por respeto a la privacidad y por la normativa de protección de datos de los pacientes.

Las condolencias también llegaron desde el fútbol. Newell’s Old Boys, el club donde Lionel inició su carrera y con el que parte de la familia mantiene un vínculo afectivo, fue la primera institución en pronunciarse y sostuvo que Jorge Messi “fue el sostén y la persona que apuntaló con visión, rigor y afecto la carrera del mejor jugador de todos los tiempos junto a su esposa, Celia Cuccittini”.

La Liga Profesional de Fútbol también difundió un mensaje de acompañamiento: “En este duro momento del adiós a Jorge Messi, la comunidad LPF y el fútbol todo lo despiden con amor y abrazan a su familia y seres queridos. ¡Fuerza, Leo!“.

La figura de Jorge Messi había permanecido durante años en un segundo plano público, aunque era constante alrededor de su hijo. Dio muy pocas entrevistas, mantuvo una presencia esporádica en redes sociales y solía mostrarse en celebraciones familiares o acompañando a Lionel en los Mundiales.

LAS FOTOS DE LOS HINCHAS PARA DESPEDIR A JORGE MESSI

Rosario - Fallecimiento Jorge Messi - Cementerio
El joven colocando un cartel para Messi (RS Fotos)
Rosario - Fallecimiento Jorge Messi - Cementerio
Los carteles y una camiseta de la selección argentina en las rejas del cementerio (RS Fotos)
Rosario - Fallecimiento Jorge Messi - Cementerio
El joven que mostró su apoyo a Messi (RS Fotos)
La corona de flores y los carteles para apoyar a la familia Messi (REUTERS/Agustin Marcarian)
La corona de flores y los carteles para apoyar a la familia Messi (REUTERS/Agustin Marcarian)
Un hombre joven y una niña colocan dos carteles escritos a mano en una reja metálica por la noche
Los hinchas colocaron carteles desde la noche del sábado (RS Fotos)

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