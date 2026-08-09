Nuevo capítulo por el futuro de Julián Álvarez: la sentencia del Cholo Simeone en medio de la puja entre Barcelona y Atlético de Madrid

Simeone habló sobre Julián Álvarez (Efe)

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La situación de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid ha concentrado la atención del mercado de fichajes, en medio del persistente interés del FC Barcelona. El club catalán mantiene al delantero argentino como su principal objetivo para reforzar la delantera, pese a los mensajes firmes que provienen desde la directiva y el cuerpo técnico rojiblanco.

La postura oficial del Atlético, ratificada por Diego Simeone en Seúl, sostiene que Julián Álvarez no está en venta, ni siquiera ante ofertas multimillonarias Durante la pretemporada, el Cholo reafirmó la posición del Colchonero en torno al futuro de Julián Álvarez. “La situación es muy clara, la entidad tomó una decisión que Miguel Ángel Gil Marín ha explicado muy bien. Nosotros desde lo deportivo estamos muy contentos con tener un futbolista como Julián y seguramente desde lo deportivo lo ayudaremos para que siga creciendo, para que siga mejorando y para que siga dando lo mejor que nos ha dado en estos últimos dos años, que fue un montón”, declaró Simeone ante la prensa.

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Estas declaraciones se produjeron en la previa de la derrota por 3-1 en el amistoso frente al Manchester City, en medio de la pretemporada del Atlético. El Cholo, subrayó que “la postura de la dirigencia no cambió” y que el club está satisfecho con el aporte del atacante cordobés. “La situación es muy clara, la entidad tomó una decisión que Miguel Ángel explicó muy bien. Estamos muy contentos con él”, enfatizó el entrenador.

Además, comparó la situación con el escenario que se vivió hace años atrás con una figura del Aleti, como lo fue Antoine Griezmann, quien abandonó el Atlético para unirse al Barcelona en 2019 y regresó al club de Madrid un par de años más tarde (2021): “Tuvimos un pasaje en estos últimos años con Antoine. Se tuvo que ir y tuvo que volver y tuvo que demostrar en el campo la calidad y la jerarquía que tiene. No veo otro camino que trabajar desde lo deportivo en lo que a nosotros nos toca y ayudarlo como lo hemos ayudado en todos estos últimos años”.

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Julián Álvarez dejó en claro que quiere irse del Atlético Madrid (EFE)

Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del Atlético de Madrid, había sido contundente en días previos, rechazando cualquier posibilidad de negociar una salida. “No aceptamos 100 millones por Julián Álvarez ni aceptaremos ni 150 ni 200”, expresó el dirigente días atrás.

A pesar de este panorama, el FC Barcelona no ha modificado su hoja de ruta para intentar contratar al delantero. Según Mundo Deportivo, el club azulgrana bajo la dirección deportiva de Deco y el entrenador Hansi Flick, mantiene su interés intacto y considera al delantero de la selección argentina como una prioridad absoluta para cubrir la vacante de delantero centro. Para el Barcelona, la próxima semana será decisiva. Está prevista una solicitud formal de traspaso por parte del entorno de la Araña, quien deberá reincorporarse a los entrenamientos con el Atlético eeste lunes 10 de agosto, tras finalizar sus vacaciones.

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En ese contexto, el Barcelona espera que el Atlético, en algún momento, acepte abrir una negociación y escuche una nueva oferta. Paralelamente, el club catalán planea concretar la salida de Ferran Torres (posiblemente al PSG) para allanar el camino a una eventual llegada del internacional argentino.

En paralelo, el medio deportivo catalán remarcó que, si durante la próxima semana Julián no consigue un acuerdo para salir mediante el diálogo, el Barcelona activará un “plan B” para la delantera, en línea con la intención de Hansi Flick de definir el plantel antes del inicio de la Liga.

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