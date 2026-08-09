República Dominicana consolida su hegemonía deportiva y brilla en el Top 5 de los Juegos Centroamericanos y del Caribe

El presidente de la República y la primera dama celebraron con entusiasmo la destacada actuación de la delegación dominicana en Santo Domingo 2026, un desempeño histórico que consolidó al país en el Top 5 del medallero general (Cortesía: @raquelarbaje).

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Los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 concluyeron oficialmente el día de ayer, 8 de agosto de 2026, dejando una huella imborrable en la historia del deporte regional. La edición del centenario de la justa regional más antigua del mundo se celebró en la República Dominicana del 24 de julio al 8 de agosto, reuniendo a más de 6,000 atletas de 37 países que compitieron en 40 deportes y 53 disciplinas.

En el plano competitivo, la delegación local reconfirmó su estatus de potencia regional al finalizar firmemente en la quinta posición del medallero general, mejorando de manera sustancial la actuación registrada en la edición anterior de San Salvador 2023.

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En aquella ocasión, el país caribeño cerró su participación en el quinto lugar con un total de 111 medallas (25 de oro, 36 de plata y 50 de bronce). Para esta edición centenaria como anfitrión, la Quisqueya superó con creces su cosecha anterior al alcanzar un impresionante total de 150 medallas, desglosadas en 46 medallas de oro, 37 de plata y 67 de bronce, asegurando así un rendimiento histórico ante su propio público.

El medallero general de Santo Domingo 2026 culminó con México a la cabeza tras un rendimiento sin precedentes, consagrándose tricampeón del evento y superando la barrera de las 400 preseas (167 de oro, 125 de plata y 115 de bronce para un total de 407). Le siguieron Colombia en la segunda posición con 266 medallas (91 de oro), Cuba en el tercer lugar con 155 medallas (51 de oro) y Venezuela en el cuarto puesto con 216 medallas (49 de oro).

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El récord de 150 medallas obtenido por República Dominicana como anfitrión en los Juegos Centroamericanos y del Caribe se desglosa en una infografía comparativa por tipo de metal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El país caribeño ha sido felicitado por el éxito de la organización y el impacto de los juegos

El desempeño del país caribeño no solo brilló en la tabla de posiciones, sino que fue ampliamente aplaudido en el ámbito institucional, técnico y organizativo. A nivel organizativo y de difusión, las autoridades de Santo Domingo 2026 reportaron un alcance mediático masivo que superó los 831 millones de personas a través de plataformas digitales y televisión.

Este impacto audiovisual fue respaldado por un fervor popular sin precedentes, llenando consecutivamente los escenarios deportivos desde el primer día de competición hasta las jornadas de clausura.

En el aspecto estrictamente deportivo y de récords regionales, la velocista dominicana Marileidy Paulino brilló ante su público sellando marcas históricas en el atletismo regional. Su presencia en la pista se convirtió en uno de los momentos más deslumbrantes de la justa, ratificando su estatus de figura mundial y motivando a miles de fanáticos que aclamaron cada una de sus zancadas en la pista atlética de la capital.

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Por otra parte, el impacto social de la cita trascendió ampliamente las canchas y los pabellones. Más allá de los triunfos y las condecoraciones metálicas, la cita dejó un legado sostenible de infraestructura renovada para las juventudes locales y sirvió como el semillero oficial de preparación de los atletas rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Entre aplausos y banderas ondeando, así fue el cierre de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.

Los recintos modernizados para Santo Domingo 2026 garantizan condiciones de entrenamiento de alto nivel para las futuras generaciones de deportistas dominicanos. Con un saldo sumamente positivo de 150 preseas continentales, una impecable ejecución logística y la satisfacción de haber sido la sede de una edición centenaria memorable, la República Dominicana reafirma su posición en el panorama deportivo iberoamericano.

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El compromiso demostrado por los atletas, entrenadores, comités organizadores y la afición dominicana marca un hito histórico que seguirá impulsando el desarrollo atlético de la nación durante los próximos años.