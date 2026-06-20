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Adiós a las consolas: jugadores migran a PC por precios altos de PS, Switch y más

Mientras las consolas se encarecen, una PC gamer económica y actualizable comienza a ganar terreno gracias a los juegos más baratos y a su mayor versatilidad

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Una consola PlayStation blanca y negra con un mando negro, una consola Xbox negra y una consola Nintendo Switch con mandos azul y rojo sobre una superficie oscura.
Las consolas de videojuegos PlayStation, Xbox y Nintendo Switch exhibidas en una vitrina de cristal con iluminación dramática. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aumento de los precios de las consolas de videojuegos está provocando un cambio en los hábitos de millones de jugadores. Después de décadas en las que las consolas tendían a abaratarse con el paso de los años, la situación se ha invertido y modelos como PlayStation, Xbox y Nintendo Switch han experimentado incrementos de precio, impulsando a muchos usuarios a considerar alternativas como las PC gamer, las consolas portátiles para PC y los servicios de juego en la nube.

El fenómeno coincide con un aumento en los costos de fabricación, una mayor demanda de chips de memoria por parte de la industria de la inteligencia artificial y un contexto económico global que ha encarecido diversos componentes electrónicos.

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Diversos análisis de mercado muestran que esta tendencia está modificando la forma en que los jugadores invierten su dinero y qué plataforma consideran más conveniente para el largo plazo.

Persona sentada frente a una pantalla de computadora jugando videojuegos en Steam con auriculares y mando
PC gamer comienzan a ganar terreno ante el aumento de los precios de las consolas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las consolas ya no se abaratan con el tiempo

Históricamente, era habitual que las consolas redujeran su precio unos años después de su lanzamiento. Sin embargo, esta dinámica ha cambiado.

Los aumentos de precio han afectado a diferentes fabricantes y generaciones recientes. La situación ha sido atribuida, en parte, al incremento del costo de los chips de memoria y a la fuerte competencia por estos componentes con la industria de la inteligencia artificial.

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Informes de Reuters señalan que los fabricantes se enfrentan a una presión creciente debido a la escasez de determinados componentes, una situación que repercute directamente en el precio final para los consumidores.

La PS5 aumentó su preció en los últimos meses debido al encarecimiento de sus componentes. (Sony)
La PS5 aumentó su preció en los últimos meses debido al encarecimiento de sus componentes. (Sony)

Los juegos baratos impulsan el crecimiento del PC

La firma de análisis Newzoo sostiene que el mercado del PC se ha visto beneficiado por una mayor disponibilidad de videojuegos con precios inferiores a los 30 dólares.

Según el estudio, las ventas de juegos de este segmento crecieron un 156% desde 2022 en mercados como Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia y España.

Títulos como PEAK, R.E.P.O. y Schedule I figuran entre los ejemplos más destacados de esta tendencia.

Mientras tanto, en consolas los juegos suelen moverse en rangos más elevados, especialmente en los lanzamientos recientes.

Steam y Epic Games Store tiene cinco juegos gratis para sus usuarios.
Steam y Epic Games Store cuentan con una gran biblioteca de juegos para PC.

Cuánto cuesta armar una PC gamer económica en 2026

Una configuración de entrada capaz de ejecutar títulos populares como Valorant, Counter-Strike 2, GTA V o Fortnite puede construirse con los siguientes componentes:

  • Procesador AMD Ryzen 5 5600: Precio aproximado: 110 dólares.
  • Tarjeta gráfica Radeon RX 6600 de 8 GB: Precio aproximado: 180 dólares.
  • Memoria RAM DDR4 de 16 GB: Precio aproximado: 40 dólares.
  • SSD NVMe de 1 TB: Precio aproximado: 50 dólares.
  • Placa base B550: Precio aproximado: 80 dólares.
  • Fuente de alimentación de 650 W con certificación 80 Plus: Precio aproximado: 60 dólares.
  • Gabinete: Precio aproximado: 40 dólares.

El costo total de esta configuración ronda los 560 dólares, sin contar monitor y periféricos.

Las PC también ofrecen una mayor flexibilidad

Otra de las razones detrás del crecimiento del PC es la posibilidad de mejorar el hardware de manera gradual.

A diferencia de las consolas, donde el usuario depende de una nueva generación para obtener un salto importante de rendimiento, las computadoras permiten reemplazar componentes específicos como la tarjeta gráfica o aumentar la memoria RAM sin cambiar todo el sistema.

Un técnico con barba en camisa azul y negra manipula una tarjeta gráfica en el interior de una PC gamer abierta con luces LED. Herramientas y un portátil visibles en la mesa.
Un técnico de soporte especializado realiza mantenimiento preventivo a una PC gamer, revisando componentes clave como la tarjeta gráfica, memoria RAM y el sistema de refrigeración en una moderna oficina tecnológica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, plataformas como Steam, Epic Games Store y GOG suelen ofrecer promociones constantes y juegos gratuitos, lo que reduce el gasto a largo plazo.

Un cambio que podría continuar

La combinación entre el encarecimiento de las consolas, la abundancia de juegos económicos y la flexibilidad del hardware está impulsando una migración gradual hacia el ecosistema del PC.

Aunque PlayStation, Xbox y Nintendo siguen dominando buena parte del mercado, los analistas consideran que el crecimiento del gaming en computadoras podría acelerarse en los próximos años, especialmente si los costos de las consolas continúan aumentando.

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