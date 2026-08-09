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Dante Sica: “El mejor momento entre Lula y el kirchnerismo fue cuando teníamos las mayores restricciones”

El exministro de Producción defendió el rumbo económico y afirmó que la pelea entre Milei y Lula no afectará la relación comercial entre ambos países. Su visión sobre el dólar y la situación de la industria

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Dante Sica, quien fuera ministro de Producción durante el gobierno de Mauricio Macri, defendió hoy el rumbo de la política económica que sigue el gobierno de Javier Milei y desestimó que la pelea del presidente argentino con su par brasileño, Luiz Inácio “Lula” da Silva, vaya a afectar la relación comercial y la marcha de la economía. Al respecto, recordó que durante la convivencia de los gobiernos kirchneristas en la Argentina y los dos primeros de Lula y el de Dilma Rousseff en Brasil el intercambio entre ambos países estaba sujeto a muchísimas restricciones que Milei eliminó.

El economista y consultor, uno de los fundadores de la consultora Abeceb, dijo que muchas empresas y sectores de la economía argentina están expuestas a un nivel de competencia que no tenían en años anteriores, viviendo un proceso de reconversión y transformación, obligadas por nuevas señales y el cambio de precios relativos de la economía. “Claramente hay un proceso de estrés en algunas cadenas industriales”, afirmó. Sin embargo, negó que el actual sea un modelo que destruya a la industria. “Estamos en un proceso de transición que es más lento porque falta profundidad financiera y que va a llevar los próximos años”, explicó, en diálogo con el programa No Vale Arrugar, por radio Splendid.

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Sica señaló que los motores de la economía están hoy más puestos en la inversión y la exportación y menos en lo que era un consumo interno subsidiado. “Claramente hay ramas industriales que están más expuestas: todas aquellas que en los últimos 30/40 años cuando se normalizaba la economía quedaban expuestas a la competencia externa: textiles, calzado, sectores de electrónica o línea blanca siempre tuvieron mercados más protegidos y cuando entras en un proceso de competencia ahora hay un proceso de reestructuración”, explicó.

Javier Milei G20
Milei y Lula, serios y distantes, en la reunión del G20 en Brasil (Photo by Ricardo STUCKERT / BRAZILIAN PRESIDENCY / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT 'AFP PHOTO / BRAZILIAN PRESIDENCY -Ricardo STUCKERT' - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

Además, restó importancia al precio del dólar al afirmar que para una decisión de inversión de una empresa “el tipo de cambio es una variable de segundo orden; el riesgo cambió, antes tu riesgo empresario era la macro. La idea de sobrevivir en el mercado era una ganancia financiera. Tu ventaja competitiva era acceso a poder importar con tipo de cambio oficial. No eran ganancias productivas. En muchísimas empresas más del 50 % de las ganancias era financiera, tradear con la brecha cambiaria Hoy ese riesgo macro se ha suavizado, hoy el riesgo es el de tu unidad de negocios. A una empresa que el tipo de cambio esté en 1.500 pesos no le cambia la decisión de inversión. El tipo de cambio te puede mejorar en el corto plazo, pero hay traslado a precios, que antes era instantáneo y ahora será de un año, pero no cambia la ventaja competitiva”, aseguró.

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Además, Sica fue contundente cuando se le preguntó sobre las consecuencias de la pelea de Milei con Lula y la tensión política y diplomática entre la Argentina y Brasil, que incluyó la salida de los embajadores de ambos países. “En el corto plazo no cambia nada, sobre la actividad comercial entre ambos países no va a tener ningún efecto. El peor efecto es que nos perdemos la fiesta de la independencia en la Embajada brasileña”, bromeó. “Ni Lula es Mandela, ni Milei es Hitler. Esto forma parte del ambiente político en que se mueven”, interpretó.

¿Stellantis va a dejar de vender el 208 en Brasil, porque Lula le dijo fascista a Milei y Milei le dijo ladrón a Lula? ¿Toyota va a dejar de traer los Corolla? No creo

A continuación, dijo respecto de la historia reciente: “Lula no se llevaba tan bien con Kirchner, Dilma no se hablaba con Cristina, Alberto Fernández no le daba bola a Bolsonaro. El mejor momento entre Lula y el kirchnerismo fue cuando teníamos las mayores restricciones. Milei se peleó con Lula, pero el gobierno argentino eliminó las restricciones al comercio. Hay que dejar que pase la elección en Brasil y para fin de año volveremos a retomar las relaciones. Mientras tanto las cancillerías siguen trabajando. ¿Qué va a hacer Stellantis, va a dejar de vender el 208 en Brasil, porque Lula le dijo fascista a Milei y Milei le dijo ladrón a Lula? ¿Toyota va a dejar de traer los Corolla? Las empresas que compran y venden insumos petroquímicos van a dejar de producir. Las empresas brasileñas que ante el aumento de aranceles de EEUU a Brasil evalúan invertir en Argentina, van a dejar de hacerlo? No creo”.

Dilma Rousseff no se hablaba con Cristina Kirchner, dijo Sica REUTERS/Ueslei Marcelino (BRAZIL - Tags: POLITICS)
Dilma Rousseff no se hablaba con Cristina Kirchner, dijo Sica REUTERS/Ueslei Marcelino (BRAZIL - Tags: POLITICS)

El exministro enfatizó que la direccionalidad de la actual política argentina está clara y es necesario hacer la transición “a una economía más competitiva, que pueda aprovechar el marco internacional para potenciar inversiones y recursos que hoy Argentina tiene”. Al respecto, explicó que factores como la transición energética y la geopolítica internacional están determinando una demanda en la que países como la Argentina pueden aportar soluciones. “Con el marco económico que teníamos antes, perdíamos todas las oportunidades. En ese sentido la direccionalidad de la política económica es correcta”.

Que hoy haya familias que no llegan a fin de mes no es producto del modelo de Milei, sino de 30 años de una economía que se degradó y generó 30% de pobreza estructural. Se pueden hacer retoques, pero la economía va por buen camino, explicó Sica. Y consultado sobre si eso le alcanzará a Milei para ser relecto en 2027 respondió: “la sociedad estableció un cambio en 2023 y lo reafirmó en 2025, ya vimos señales de una sociedad que se cansó de un modelo de empobrecimiento. El año que viene vamos a tener una economía con crecimiento heteterogéneo. La inflación va a estar más baja. Va a depender de todos los sectores sociales. Si los empresarios se sientan a esperar que pase la elección, la macro esté mejor, que baje la tasa de interés, nunca van a llegar”

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