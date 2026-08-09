Hija de alias “Pecho de rata” habría asumido el mando del narco en Costa Rica tras la extradición de su padre

El OIJ identificó a López Tyndall, “Kiki”, la hija de alias "Pecho de rata" como una figura central en la continuidad de una estructura de tráfico internacional de drogas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Las recientes acciones del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) han revelado un entramado de operaciones en el que López Tyndall, conocida como “Kiki” e hija de Edwin López Vega (“Pecho de rata”), figura como una de las principales responsables de la administración y continuidad de una estructura dedicada al tráfico internacional de drogas. El expediente judicial sostiene que, incluso después de la captura y extradición de su padre, ella asumió roles clave en el control operativo y financiero del grupo.

El Ministerio Público le atribuye cargos de asociación ilícita y delitos relacionados con la distribución y manejo de drogas. La acusación sostiene que no era una colaboradora secundaria, sino que tenía un lugar de confianza y responsabilidad dentro de la organización, lo que la ubica como coautora junto a otros miembros de la red criminal.

PUBLICIDAD

Las intervenciones telefónicas resultaron decisivas para la investigación. A través de ellas, la policía judicial identificó coordinaciones logísticas, intercambios de información estratégica y decisiones de alto nivel hechas por “Kiki”. Según el documento del OIJ, su participación incluyó la administración de activos, desde inmuebles hasta negocios formalmente constituidos que, de acuerdo con el informe, servían como fachada para mezclar recursos ilícitos con fondos de apariencia legal. El Observador también destaca que la investigación reconstruyó su rol a partir de numerosas escuchas telefónicas.

El Ministerio Público atribuye a “Kiki” cargos de asociación ilícita y delitos vinculados con la distribución y el manejo de drogas. (LaTeja.cr)

Desde la detención de López Vega el 23 de junio de 2025 y su traslado al centro penitenciario La Reforma, las comunicaciones interceptadas entre él y sus hijos reflejaron cómo ellos asumieron progresivamente el control del grupo. El análisis de esas llamadas demostró que “Kiki” y sus hermanos discutían la gestión de bienes y respondían a situaciones de crisis generadas por operativos policiales. La investigación resalta que, en una de esas conversaciones, el 5 de noviembre de 2025, se abordaron los resultados de varios allanamientos, incluyendo el decomiso de cerca de ¢97 millones (aproximadamente USD 180.000) en efectivo, la incautación de vehículos y la detención de personas vinculadas a la estructura.

PUBLICIDAD

El documento del OIJ describe la función de “Kiki” con estas palabras: “Su participación incluyó apoyo en decisiones relativas a resguardo de bienes y continuidad de operaciones, lo cual denota conocimiento pleno de la actividad ilícita. La reiteración de su intervención y su cercanía con mandos superiores permiten ubicarla en un nivel de confianza dentro del engranaje criminal”.

El caso Riverside y la detención de Cristian Arguedas

El caso Riverside recobró notoriedad pública a raíz de la captura del abogado Cristian Arguedas. Según el Ministerio Público, Arguedas habría intentado negociar con la jueza Alejandra Rojas la liberación de “Kiki” a cambio de una promesa de pago. Rojas denunció el ofrecimiento y la policía arrestó al abogado, quien actualmente cumple seis meses de prisión preventiva.

PUBLICIDAD

Tras la detención de Edwin López Vega en junio de 2025, las escuchas reflejaron que sus hijos asumieron el control del grupo criminal. (Policías de Costa Rica 2.0)

Federico Campos, defensor de Arguedas, declaró a El Observador que su cliente es inocente y que la verdad saldrá a la luz en el proceso judicial. Además, aclaró con firmeza que Arguedas nunca ha representado legalmente a la hija de “Pecho de rata”, desmintiendo las versiones difundidas en algunos medios.

López Vega fue arrestado en Cahuita a solicitud de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos. Nueve meses después, el 20 de marzo, fue extraditado junto al exmagistrado Celso Gamboa Sánchez, marcando uno de los primeros casos en que costarricenses fueron entregados a la justicia estadounidense tras la reforma constitucional que permite la extradición de nacionales.

PUBLICIDAD

La investigación del OIJ concluye que, tras la caída de su líder, la organización mantuvo en funcionamiento sus operaciones mediante la intervención directa de los hijos de López Vega, con “Kiki” ocupando un rol central en la toma de decisiones y la gestión de recursos ilícitos.