¿Se acerca una burbuja de la IA? El riesgo de la salida a la bolsa de SpaceX, OpenAI y Anthropic

La salida a Bolsa de SpaceX, OpenAI y Anthropic promete transformar el sector tecnológico y reaviva el debate sobre una posible burbuja de la inteligencia artificial.(Imagen Ilustrativa Infobae)

La salida a Bolsa de SpaceX, OpenAI y Anthropic está a punto de marcar un hito en la historia de los mercados financieros y el sector tecnológico. El parte del interés gira en torno al debate sobre si el auge de la inteligencia artificial dará lugar a una nueva burbuja financiera.

El desarrollo de esta tecnología ya está teniendo un impacto en el mundo con el aumento de los precios de las memorias RAM, lo que ha retrasado el lanzamiento de dispositivos y ha subido el costo de otros que han ido llegando al mercado. Por lo que el contexto puede tener muchas más consecuencias.

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Las cifras detrás de las salidas a Bolsa de OpenAI, SpaceX y Anthropic

SpaceX, la empresa de Elon Musk conocida por sus lanzamientos espaciales, planea salir a Bolsa con una valoración de $1,5 billones y expectativas de que, tras su cotización, esa cifra supere los $2 billones.

En el caso de OpenAI, la compañía que lidera Sam Altman y que popularizó ChatGPT, se espera que sus ofertas públicas de venta (OPV) supere el billón de dólares. Mientras que Anthropic recientemente alcanzó una valoración de $900.000 millones en tiempo récord.

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Las valoraciones de SpaceX, OpenAI y Anthropic superan el billón de dólares, duplicando récords históricos como los de Aramco en 2019. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Estas cifras duplican o triplican valoraciones históricas, como la OPV de la petrolera saudí Aramco en 2019. Analistas de Invezz consideran que la próxima gran salida a Bolsa tras este trío será la de Anduril, una empresa que opera tanto en IA como en defensa y que también ha alcanzado crecimientos vertiginosos en su valoración.

Por qué se habla de burbuja en la IA

El término “burbuja” aparece cuando los precios de los activos, en este caso las acciones de empresas de IA, se disparan muy por encima de lo que justifican sus resultados económicos actuales.

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Espacios como el de la burbuja puntocom a principios de los 2000 sirven como referencia histórica. Hoy, el contrapunto salta a la vista: mientras se anticipan valoraciones de trillones de dólares, las propias compañías reconocen que todavía no obtienen beneficios.

Por ejemplo, el negocio de inteligencia artificial de SpaceX acumuló pérdidas operativas de $11.889 millones en los últimos tres años, con unos ingresos en ese periodo de $8.782 millones. Solo en 2025, la división de IA integró pérdidas netas de $6.355 millones y su inversión en investigación y desarrollo superó los $5.000 millones.

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Corredores y operadores trabajan frente a La inteligencia artificial ya impacta el mercado con aumentos en los precios de la memoria RAM y retrasos en el lanzamiento de dispositivos tecnológicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el caso de OpenAI, documentos internos citados por Forbes hablan de pérdidas previstas de $14.000 millones para 2026, mientras que los ingresos proyectados serían de $18.000 millones y el flujo de caja libre positivo no llegaría antes de 2029.

Anthropic, por su parte, se ha convertido en la compañía de IA que más rápido alcanzó una valoración de $900.000 millones, un crecimiento impulsado por rondas de financiación multimillonarias.

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Cuáles son los efectos y riesgos para el público general

Las salidas a Bolsa de SpaceX, OpenAI y Anthropic serán eventos de enorme visibilidad y atraerán a muchos pequeños ahorristas deseosos de participar en lo que ven como el futuro de la tecnología. Sin embargo, el acceso real a las acciones en la etapa previa suele estar limitado a grandes fondos y a quienes pueden asumir altos niveles de comisión y riesgo.

Para el público general, la principal consecuencia será la exposición a posibles fluctuaciones extremas en los precios de las acciones una vez que coticen en el mercado.

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Las OPV de empresas tecnológicas como SpaceX y OpenAI atraen a pequeños ahorristas pese a los altos riesgos y fluctuaciones del mercado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si las expectativas de crecimiento no se cumplen o si la rentabilidad de estas empresas tarda demasiado en llegar, muchos inversores podrían ver caer el valor de sus inversiones, como ocurrió en crisis pasadas.

La llegada de estas OPV también podría acelerar la competencia entre grandes potencias tecnológicas y redefinir el equilibrio en sectores como la defensa y la inteligencia artificial. Empresas como Anduril, con contratos millonarios en defensa y colaboraciones en IA, se perfilan como los próximos actores relevantes a vigilar.

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