Cámara de seguridad captó fatal accidente donde un adolescente nicaragüense murió tras ser atropellado por un taxista

Conmoción en Estelí: Dan el último adiós al adolescente de 17 años que murió atropellado por un taxi (Cortesía: Noticias Nicaragua).

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Un trágico suceso volvió a enlutar a las familias nicaragüenses tras registrarse un mortal accidente de tránsito frente a la terminal norte del municipio de Estelí. El choque ocurrió sobre el kilómetro 147 de la Carretera Panamericana y dejó como saldo la lamentable pérdida de un adolescente de 17 años, identificado únicamente con las iniciales E.J.R.S., en un hecho que ha causado profunda consternación entre los pobladores y transeúntes de la zona.

La víctima viajaba como pasajero a bordo de una motocicleta que se encontraba detenida sobre la acera frente a la entrada del concurrido establecimiento de transporte.

El violento encontronazo tomó por sorpresa a los ocupantes de la motocicleta, resultando el jovencito de 17 años con la peor parte tras el choque. El impacto no solo proyectó la estructura de la moto, sino que derivó en lesiones severas directas sobre la humanidad del menor de edad, quien quedó tendido en la vía pública ante la mirada atónita de testigos y comerciantes de los alrededores.

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Las circunstancias que rodearon este trágico evento quedaron registradas a detalle gracias a las imágenes captadas por una cámara de seguridad instalada en las cercanías. En la pieza audiovisual se observa con claridad el momento exacto en que se desencadenó la colisión. Según las imágenes analizadas, se aprecia una presunta imprudencia por parte del conductor del taxi, quien no esperó el paso vehicular de otro automóvil que transitaba a pocos metros de distancia del lugar donde estaba estacionada la motocicleta.

Al realizar la maniobra de salida sin tomar las precauciones correspondientes, el chofer del taxi embistió directamente a los ocupantes de la moto y posteriormente le pasó encima al adolescente. Las imágenes de seguridad documentan además los angustiosos momentos finales del joven con vida: tras la colisión, el menor logra incorporarse momentáneamente y se toca el costado del cuerpo donde sufrió el fuerte golpe, para luego desvanecerse por completo sobre el pavimento debido al trauma recibido.

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En las imágenes se observa que, en apariencia, el conductor del taxi inicia la marcha y, en lugar de detenerse, aparentemente acelera, impactando la motocicleta.

Minutos después del impacto, unidades y personal de los cuerpos de socorro hicieron presencia en el lugar para brindar la atención prehospitalaria de emergencia. El joven fue estabilizado rápidamente y trasladado hacia un centro asistencial cercano.

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos desmedidos desplegados por el personal médico de turno, el menor falleció escasos minutos después de su ingreso al área de urgencias dada la gravedad de las lesiones internas y traumas provocados por el atropello.

Investigaciones policiales y situación legal del conductor

Agentes pertenecientes a la especialidad de Tránsito de la Policía Nacional se hicieron presentes en el sitio para acordonar la escena del crimen, realizar el peritaje técnico correspondiente y levantar el croquis del accidente. El objetivo primordial de los especialistas radica en reconstruir la trayectoria de los vehículos e indagar la secuencia de hechos para determinar las responsabilidades penales y civiles de los conductores involucrados.

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Hasta el momento de esta redacción, las autoridades policiales no han emitido un comunicado oficial confirmando si el conductor del taxi fue puesto bajo arresto preventivo o si se encuentra a la orden del Ministerio Público para iniciar el proceso de acusación formal por el delito de homicidio imprudente en accidente de tránsito.

Entre el dolor y el clamor de justicia, la comunidad despide al joven víctima del trágico accidente registrado en video (Cortesía: Noticias Nicaragua).

Este trágico acontecimiento ha generado una fuerte ola de indignación y consternación entre la comunidad esteliana, la cual demanda mayor rigurosidad en los controles operativos del transporte público y castigos ejemplares para los conductores que cometan actos de imprudencia al volante.

El hecho se suma a un panorama preocupante en materia de seguridad vial a nivel nacional. Según los últimos datos oficiales recabados por la Policía Nacional, durante la última semana se contabilizaron 1,348 colisiones de tránsito en todo el territorio, las cuales dejaron un saldo preocupante de 35 personas lesionadas.

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