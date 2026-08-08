Crimen y Justicia
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Clausuraron un gran sector del Tiro Federal Argentino tras la investigación por la bala que hirió a un hombre en el Centro Naval

Se trata de la zona donde se llevan a cabo las actividades de tiro, las cuales fueron cerradas por orden de la Justicia. El resto de las áreas sociales del club permanecen habilitadas

Tiro Federal Argentino
La distancia entre el Tiro Federal Argentino y otros clubes
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Las autoridades porteñas clausuraron un sector del Tiro Federal Argentino tras una resolución judicial dictada en el marco de la investigación por el proyectil que hirió a un hombre de 74 años en el Centro Naval de Núñez. La medida fue notificada este viernes por personal policial en la sede de la institución y afectó a la zona donde se practican actividades de tiro.

El episodio que originó la investigación ocurrió el pasado 25 de julio, cuando el hombre se encontraba en el sector de amarras del Centro Naval y fue alcanzado en un brazo por un proyectil. Debió ser trasladado al Sanatorio Otamendi y la bala fue entregada a la Policía para su análisis.

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A raíz de ese hecho, la Fiscalía porteña Especializada en Investigación Criminal Compleja solicitó la clausura preventiva de las instalaciones de tiro del Tiro Federal. La presentación judicial también incorporó antecedentes de otros proyectiles encontrados en sectores del Centro Naval y planteó como hipótesis que las municiones podrían haber provenido de los polígonos de tiro ubicados en las inmediaciones.

En ese contexto, este viernes personal policial se presentó en el Tiro Federal para notificar una resolución judicial que dispuso el cese de la actividad de tiro en todos los sectores de la institución destinados a esa práctica.

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La notificación se produjo horas después de que funcionarios del Registro Nacional de Armas (RENAR) realizaran una inspección en el sector de pólvora negra del club. Según informó la Mesa Directiva a los socios, durante el procedimiento se presentó toda la documentación requerida y se efectuó una recorrida integral por las instalaciones.

Centro Naval de Núñez
Centro Naval de Núñez

De acuerdo con el comunicado interno, al que accedió Infobae, los funcionarios constataron que el sector cumplía con las condiciones edilicias previstas en el Manual de Entidades de Tiro y en la normativa vigente y dejaron constancia de que, al momento de la inspección, no presentaba observaciones.

No obstante, el RENAR había dispuesto previamente, con carácter preventivo y provisorio y hasta tanto finalicen las actuaciones judiciales, la clausura de las líneas de tiro N.º 1, 2, 3, 18, 19 y 20, mientras que las restantes 14 líneas permanecían habilitadas.

La situación cambió posteriormente, cuando cerca de las 17:30 personal policial llegó a la institución para comunicar la resolución judicial que extendió la suspensión a todos los sectores destinados a la actividad de tiro.

Desde la Mesa Directiva calificaron la decisión como “sorpresiva y manifiestamente desproporcionada”, especialmente por “haberse producido el mismo día en que se realizó la inspección del RENAR” y, según el club, sin que esa revisión detectara irregularidades en el sector inspeccionado.

Las autoridades del Tiro Federal señalaron que, frente a la notificación, procedieron a cumplir con la medida, aunque anticiparon que ejercerán las acciones y mecanismos de defensa que correspondan a partir del lunes.

La suspensión alcanza únicamente a las actividades de tiro. El resto de las actividades sociales del club continúa funcionando con normalidad.

La medida judicial se da luego de que la Fiscalía advirtiera sobre un posible riesgo para quienes realizan actividades en el Centro Naval y otros clubes ubicados en las inmediaciones del Tiro Federal, y solicitara mantener suspendidas las prácticas de tiro hasta determinar cómo los proyectiles llegaron a esos sectores y establecer las eventuales responsabilidades.

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