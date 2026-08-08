Panamá se prepara para formar más pilotos ante la expansión de su industria aérea

La expansión de la aviación comercial en Panamá incrementará la necesidad de pilotos, tripulantes, mecánicos y otros profesionales especializados durante los próximos años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El crecimiento de la aviación comercial está obligando a los países a acelerar la formación de nuevos pilotos y, al mismo tiempo, ampliar la cantidad de profesionales capacitados para instruirlos.

Panamá no escapa a esa presión: solo Copa Airlines proyecta duplicar su flota hacia 2034, hasta superar las 200 aeronaves, una expansión que demandará un número importante de nuevos aviadores durante los próximos años.

La aerolínea panameña anunció este año la adquisición de hasta 60 Boeing 737 MAX, que se sumarán a 40 aeronaves que ya estaban pendientes de entrega, con lo que incorporará más de 100 aviones durante los próximos ocho años.

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La expansión no solo requerirá pilotos, sino también tripulantes, mecánicos, personal operativo y otros profesionales vinculados con la actividad aeronáutica.

Los pilotos participantes recibieron preparación en planificación didáctica, métodos y técnicas de enseñanza, recursos pedagógicos y evaluación de los aprendizajes. Cortesía

En ese escenario, la formación ya no depende únicamente de acumular horas de vuelo y experiencia dentro de una cabina. También aumenta la necesidad de contar con pilotos capaces de transmitir sus conocimientos mediante metodologías estructuradas, especialmente en una actividad donde una instrucción adecuada tiene implicaciones directas sobre la seguridad operacional.

Con esa necesidad como telón de fondo, 50 pilotos culminaron en Panamá el Diplomado en Docencia Superior para Aeronáutica, una capacitación de 200 horas académicas desarrollada durante seis meses por la Universidad de Panamá.

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El programa busca complementar la experiencia técnica de los aviadores con herramientas pedagógicas para formar a las próximas generaciones de pilotos comerciales.

La iniciativa fue gestionada por la Unión Panameña de Aviadores Comerciales (UNPAC) y la Vicerrectoría de Extensión de la Universidad de Panamá, a través del Instituto Centroamericano de Administración y Supervisión de la Educación (ICASE).

El programa nació de una realidad detectada entre los propios profesionales: dominar una aeronave y acumular experiencia no necesariamente significa saber enseñar esos conocimientos.

Franklin De Gracia, director del ICASE, explicó que UNPAC solicitó profesionalizar al personal de instructores en estrategias, métodos y técnicas de enseñanza.

La capitana Ilma Velásquez, secretaria general de la Unión Panameña de Aviadores Comerciales (UNPAC), señaló que las nuevas herramientas docentes permitirán a los pilotos impartir una formación más clara, estructurada y actualizada, con impacto en la seguridad operacional. Cortesía

A partir de esa petición, el instituto diseñó el diplomado con herramientas pedagógicas y andragógicas destinadas a mejorar la forma en que los pilotos experimentados desarrollan el proceso de enseñanza y aprendizaje.

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De Gracia señaló que los pilotos panameños cuentan con un alto nivel de formación técnica y experiencia de vuelo, pero identificaron una falencia relacionada con la capacidad para enseñar aquello que dominan profesionalmente.

“No todo el que sabe, sabe enseñar”, resumió el académico al explicar la necesidad que dio origen al programa universitario.

Los participantes fueron capacitados en cinco áreas: Fundamentos de la Docencia, Planificación Didáctica, Métodos y Técnicas de Enseñanza, Recursos Didácticos y Evaluación de los Aprendizajes.

También realizaron estudios de caso, talleres, foros y trabajos colaborativos, además de utilizar herramientas tecnológicas aplicadas a la transmisión de conocimientos aeronáuticos.

Franklin De Gracia, director del ICASE, señaló que los pilotos panameños cuentan con una sólida preparación técnica, pero necesitaban fortalecer las herramientas para transmitir sus conocimientos. Cortesía

La secretaria general de la Unión Panameña de Aviadores Comerciales (UNPAC), capitana Ilma Velásquez, explicó que anteriormente la formación impartida por un piloto instructor descansaba, en buena medida, sobre su propia experiencia acumulada durante años de operaciones.

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El diplomado pretende agregar metodologías que permitan ofrecer instrucciones más claras, sólidas y estructuradas, algo que la organización considera directamente relacionado con el fortalecimiento de la seguridad operacional.

De Gracia coincidió en ese punto y explicó que mejorar la forma en que los pilotos experimentados transmiten sus conocimientos puede elevar la preparación de los futuros aviadores comerciales.

Una instrucción más efectiva, sostuvo, contribuye a que procedimientos y decisiones sean comprendidos correctamente y puede ayudar a reducir riesgos e incidentes dentro de las operaciones aeronáuticas.

La formación de instructores es solo una parte de la estrategia académica que UNPAC desarrolla ante las necesidades futuras de capital humano de la aviación panameña.

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Una mejor preparación de los instructores busca que la experiencia acumulada durante las operaciones aéreas pueda transmitirse de manera más estructurada a los futuros pilotos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Velásquez informó que desde hace aproximadamente dos años, UNPAC impulsa diplomados técnicos aeronáuticos y recientemente puso en marcha, junto con la Universidad de Panamá, la Licenciatura en Ciencias Aeronáuticas.

El siguiente escalón será una maestría. Según UNPAC, el programa de posgrado en aviación se encuentra actualmente en proceso y podría comenzar durante el próximo año académico, también mediante una alianza con la Universidad de Panamá.

La iniciativa ampliaría la oferta disponible para profesionales que buscan continuar su preparación más allá de las certificaciones técnicas exigidas por la industria.

El desafío adquirirá mayor dimensión conforme aumente la cantidad de aeronaves operando desde Panamá. La Autoridad Aeronáutica Civil ha señalado que la expansión proyectada por Copa generará oportunidades laborales en áreas como pilotos, tripulantes, mecánicos y personal operativo y administrativo.

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La graduación de los primeros 50 participantes coloca así otro componente dentro de esa preparación: formar no solamente a quienes deberán volar los nuevos aviones, sino también a quienes tendrán la responsabilidad de enseñarles.

Para una industria donde los procedimientos, la toma de decisiones y la capacitación permanente están estrechamente vinculados con la seguridad, la capacidad de transmitir correctamente la experiencia empieza a convertirse también en una necesidad operacional.