El Salvador
Agregar Infobae enGoogle

Al menos tres incendios fueron atendidos en las últimas horas en diferentes puntos de El Salvador

Las autoridades informaron que un fuego en una vivienda, otro en un automotor y un tercero en un terreno con desechos fueron sofocados en distintos puntos del país, sin heridos ni expansión a estructuras cercanas

Varios incendios en San Vicente, Chalatenango y San Miguel activaron la respuesta del Cuerpo de Bomberos de El Salvador en distintos puntos del país. (Foto: Cuerpo de Bomberos)
Varios incendios en San Vicente, Chalatenango y San Miguel activaron la respuesta del Cuerpo de Bomberos de El Salvador en distintos puntos del país. (Foto: Cuerpo de Bomberos)
Guardar

En las últimas horas, varios incendios pusieron a prueba la capacidad de respuesta de los equipos de emergencia en diferentes puntos del país. La atención se centró en hechos registrados en San Vicente, Chalatenango y San Miguel, donde las labores especializadas evitaron consecuencias mayores para la población y las infraestructuras cercanas.

El primer evento destacado fue un incendio estructural que afectó una vivienda en la Colonia Santa Cecilia, barrio Guadalupe, San Sebastián, San Vicente. El personal de socorro realizó maniobras de control y liquidación, logrando impedir que el fuego se propagara a casas vecinas. No se reportaron personas lesionadas, según confirmaron las autoridades.

PUBLICIDAD

Un incendio estructural en una vivienda de la colonia Santa Cecilia, en San Sebastián, San Vicente, fue controlado sin personas lesionadas ni propagación a casas vecinas. (Foto: Cuerpo de Bomberos)
Un incendio estructural en una vivienda de la colonia Santa Cecilia, en San Sebastián, San Vicente, fue controlado sin personas lesionadas ni propagación a casas vecinas. (Foto: Cuerpo de Bomberos)

En otro punto del país, un vehículo se incendió en la calle que conduce al distrito de La Laguna, municipio de Chalatenango Sur, Chalatenango. El equipo especializado controló el siniestro y aplicó técnicas de enfriamiento para evitar que las llamas alcanzaran la vegetación de los alrededores. También en este caso, no hubo personas afectadas físicamente.

Un tercer incidente se produjo en un predio baldío del Cantón El Jalacatal, distrito de San Miguel Centro, San Miguel, donde la acumulación de desechos, partes de vehículos y materiales inflamables —incluidos recipientes con combustible— elevó el riesgo de propagación hacia viviendas cercanas. Los equipos ejecutaron un ataque directo y aplicaron agente encapsulador F-500 para controlar el incendio y proteger las estructuras colindantes.

PUBLICIDAD

En todos los casos, la intervención oportuna de los equipos de emergencia evitó que hubiera personas lesionadas y los daños quedaron restringidos a las zonas inicialmente afectadas. Entre las acciones realizadas se incluyeron tareas de enfriamiento y medidas preventivas para reducir el riesgo de reactivación, contribuyendo a la seguridad de las familias cercanas.

Un incendio vehicular en la vía hacia La Laguna, en Chalatenango Sur, fue sofocado con tareas de enfriamiento para evitar que el fuego alcanzara la vegetación cercana. (Foto: Cuerpo de Bomberos)
Un incendio vehicular en la vía hacia La Laguna, en Chalatenango Sur, fue sofocado con tareas de enfriamiento para evitar que el fuego alcanzara la vegetación cercana. (Foto: Cuerpo de Bomberos)

Aumento de incendios durante el período vacacional, según Bomberos

Durante el período vacacional, el Cuerpo de Bomberos de El Salvador reportó un incremento del 68 % en los incendios atendidos respecto al mismo lapso del año anterior de acuerdo con Baltazar Solano, director de la institución.

Entre el 1 y el 6 de agosto de 2026, Bomberos atendió trece incendios en maleza, mientras que en igual período de 2025 se registraron cuatro. El informe presentado por Solano precisó que no hubo incendios forestales en ninguno de los dos años.

En cuanto a incendios estructurales, el informe indica nueve casos en 2025 y trece en 2026. Los incendios en basureros permanecieron en dos incidentes anuales, y los vehiculares aumentaron de siete en 2025 a nueve en 2026.

La suma total de incidentes pasó de veintidós en 2025 a treinta y siete en 2026, lo que representa el aumento porcentual señalado por el director.

El Cuerpo de Bomberos de El Salvador reportó un aumento del 68 % en los incendios atendidos durante el período vacacional entre el 1 y el 6 de agosto de 2026. (Foto: Cuerpo de Bomberos)
El Cuerpo de Bomberos de El Salvador reportó un aumento del 68 % en los incendios atendidos durante el período vacacional entre el 1 y el 6 de agosto de 2026. (Foto: Cuerpo de Bomberos)

Solano detalló que todos los incendios en maleza durante este período tuvieron origen humano. Indicó que en estos días no se reportaron incendios causados por rayos ni por el efecto lupa de vidrios, que son poco frecuentes en el país.

Entre las causas más comunes, mencionó el lanzamiento de colillas encendidas desde vehículos en movimiento, fogatas mal apagadas, y la quema de áreas boscosas en actividades de caza ilegal. El abandono de basura también fue identificado como un factor que contribuye a la generación y propagación del fuego.

Durante la conferencia, Solano reiteró la importancia de seguir las recomendaciones del Cuerpo de Bomberos y del Sistema Nacional de Protección Civil. Señaló que la colaboración ciudadana es fundamental para reducir el número de incidentes, y recordó el número de emergencias 913 para reportar cualquier incendio.

El director enfatizó que no se debe intentar extinguir incendios en vehículos eléctricos, recomendando que en estos casos se contacte directamente al Cuerpo de Bomberos, ya que el manejo de baterías de litio exige procedimientos y recursos específicos.

Temas Relacionados

Cuerpo de BomberosIncendiosProtección CivilEl SalvadorEmergencia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Centenario de los Juegos Centroamericanos: música de Juan Luis Guerra, medallas al mérito y el momento que selló 16 días de competencia

Al cerrar una edición centenaria que convocó a unos 6.200 competidores de 37 países, el Gobierno resaltó la infraestructura y el aprendizaje logístico como base para atraer futuras citas regionales y globales

Centenario de los Juegos Centroamericanos: música de Juan Luis Guerra, medallas al mérito y el momento que selló 16 días de competencia

Guatemala: Un ataque armado deja tres muertos y un herido en San Antonio Suchitepéquez

La agresión ocurrió la mañana del sábado en la colonia La Blanquita, junto al puente del río Pachipa, y el herido, Juan José Lanuza, de 44 años, fue llevado al Hospital Nacional de Mazatenango

Guatemala: Un ataque armado deja tres muertos y un herido en San Antonio Suchitepéquez

El Salvador supera los 2,8 millones de visitantes internacionales hasta julio y experimenta alza en el turismo vacacional

Hasta julio, el país ya rebasó las visitas del mismo lapso de 2025, mientras las autoridades atribuyen ese avance a las medidas oficiales y al refuerzo en sitios recreativos

El Salvador supera los 2,8 millones de visitantes internacionales hasta julio y experimenta alza en el turismo vacacional

El Salvador prevé temperaturas de hasta 42°C este domingo y recomiendan medidas preventivas

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales concentró la advertencia en el oriente, sectores paracentrales y la franja limítrofe con Guatemala, donde se esperan los picos más altos durante la tarde

El Salvador prevé temperaturas de hasta 42°C este domingo y recomiendan medidas preventivas

Así fue el debut de los eSports en Santo Domingo 2026: 11 países, tres títulos y un pabellón lleno

La primera competencia oficial de esta modalidad reunió a selecciones de toda la zona en Street Fighter 6, League of Legends y eFootball 2026, con una respuesta presencial que confirmó su alcance más allá de las pantallas

Así fue el debut de los eSports en Santo Domingo 2026: 11 países, tres títulos y un pabellón lleno

TECNO

Qué es mejor comprar: monitor curvo o plano para jugar y sin afectar el bolsillo

Qué es mejor comprar: monitor curvo o plano para jugar y sin afectar el bolsillo

YouTube en Argentina: la lista de los 10 videos más populares este sábado

Ranking de tendencias en YouTube Colombia: los 10 videos más reproducidos

Adolescentes en Australia siguen en redes sociales a pesar de estar prohibido: 8 de cada 10 están activos

Cómo es el truco de cambiar de canal en la red WiFi para mejorar el internet en casa

ENTRETENIMIENTO

El origen oculto de los sables láser de Star Wars: secretos, tradiciones y el poder detrás de sus colores

El origen oculto de los sables láser de Star Wars: secretos, tradiciones y el poder detrás de sus colores

Las 8 películas más taquilleras de la historia: cuáles forman parte del club de los 2 mil millones de dólares

Perez Hilton necesitará cirugía: su familia revela que está “grave, pero estable”

“Te respaldaré hasta el fin de los tiempos”: Ariana Grande recibe un emotivo mensaje de su hermano tras anunciar una pausa de la exposición pública

Conmoción en el k-pop: murió una influencer japonesa en Seúl y la Policía investiga un posible suicidio

MUNDO

El debate nuclear japonés inquieta a China mientras se conmemoran los lanzamientos de las bombas atómicas de 1945

El debate nuclear japonés inquieta a China mientras se conmemoran los lanzamientos de las bombas atómicas de 1945

Los rebeldes hutíes lanzaron un nuevo ataque contra una refinería de Aramco en Arabia Saudita

Reino Unido intensificó su vigilancia en aguas británicas ante el aumento de la actividad de la “flota fantasma” rusa

Turquía afirmó que Egipto podría sumarse al pacto de defensa regional firmado con Arabia Saudita y Pakistán

JD Vance afirmó que EEUU destruyó el programa nuclear de Irán y mantendrá la presión contra el régimen