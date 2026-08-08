Al menos tres incendios fueron atendidos en las últimas horas en diferentes puntos de El Salvador

Varios incendios en San Vicente, Chalatenango y San Miguel activaron la respuesta del Cuerpo de Bomberos de El Salvador en distintos puntos del país. (Foto: Cuerpo de Bomberos)

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En las últimas horas, varios incendios pusieron a prueba la capacidad de respuesta de los equipos de emergencia en diferentes puntos del país. La atención se centró en hechos registrados en San Vicente, Chalatenango y San Miguel, donde las labores especializadas evitaron consecuencias mayores para la población y las infraestructuras cercanas.

El primer evento destacado fue un incendio estructural que afectó una vivienda en la Colonia Santa Cecilia, barrio Guadalupe, San Sebastián, San Vicente. El personal de socorro realizó maniobras de control y liquidación, logrando impedir que el fuego se propagara a casas vecinas. No se reportaron personas lesionadas, según confirmaron las autoridades.

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Un incendio estructural en una vivienda de la colonia Santa Cecilia, en San Sebastián, San Vicente, fue controlado sin personas lesionadas ni propagación a casas vecinas. (Foto: Cuerpo de Bomberos)

En otro punto del país, un vehículo se incendió en la calle que conduce al distrito de La Laguna, municipio de Chalatenango Sur, Chalatenango. El equipo especializado controló el siniestro y aplicó técnicas de enfriamiento para evitar que las llamas alcanzaran la vegetación de los alrededores. También en este caso, no hubo personas afectadas físicamente.

Un tercer incidente se produjo en un predio baldío del Cantón El Jalacatal, distrito de San Miguel Centro, San Miguel, donde la acumulación de desechos, partes de vehículos y materiales inflamables —incluidos recipientes con combustible— elevó el riesgo de propagación hacia viviendas cercanas. Los equipos ejecutaron un ataque directo y aplicaron agente encapsulador F-500 para controlar el incendio y proteger las estructuras colindantes.

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En todos los casos, la intervención oportuna de los equipos de emergencia evitó que hubiera personas lesionadas y los daños quedaron restringidos a las zonas inicialmente afectadas. Entre las acciones realizadas se incluyeron tareas de enfriamiento y medidas preventivas para reducir el riesgo de reactivación, contribuyendo a la seguridad de las familias cercanas.

Un incendio vehicular en la vía hacia La Laguna, en Chalatenango Sur, fue sofocado con tareas de enfriamiento para evitar que el fuego alcanzara la vegetación cercana. (Foto: Cuerpo de Bomberos)

Aumento de incendios durante el período vacacional, según Bomberos

Durante el período vacacional, el Cuerpo de Bomberos de El Salvador reportó un incremento del 68 % en los incendios atendidos respecto al mismo lapso del año anterior de acuerdo con Baltazar Solano, director de la institución.

Entre el 1 y el 6 de agosto de 2026, Bomberos atendió trece incendios en maleza, mientras que en igual período de 2025 se registraron cuatro. El informe presentado por Solano precisó que no hubo incendios forestales en ninguno de los dos años.

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En cuanto a incendios estructurales, el informe indica nueve casos en 2025 y trece en 2026. Los incendios en basureros permanecieron en dos incidentes anuales, y los vehiculares aumentaron de siete en 2025 a nueve en 2026.

La suma total de incidentes pasó de veintidós en 2025 a treinta y siete en 2026, lo que representa el aumento porcentual señalado por el director.

El Cuerpo de Bomberos de El Salvador reportó un aumento del 68 % en los incendios atendidos durante el período vacacional entre el 1 y el 6 de agosto de 2026. (Foto: Cuerpo de Bomberos)

Solano detalló que todos los incendios en maleza durante este período tuvieron origen humano. Indicó que en estos días no se reportaron incendios causados por rayos ni por el efecto lupa de vidrios, que son poco frecuentes en el país.

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Entre las causas más comunes, mencionó el lanzamiento de colillas encendidas desde vehículos en movimiento, fogatas mal apagadas, y la quema de áreas boscosas en actividades de caza ilegal. El abandono de basura también fue identificado como un factor que contribuye a la generación y propagación del fuego.

Durante la conferencia, Solano reiteró la importancia de seguir las recomendaciones del Cuerpo de Bomberos y del Sistema Nacional de Protección Civil. Señaló que la colaboración ciudadana es fundamental para reducir el número de incidentes, y recordó el número de emergencias 913 para reportar cualquier incendio.

El director enfatizó que no se debe intentar extinguir incendios en vehículos eléctricos, recomendando que en estos casos se contacte directamente al Cuerpo de Bomberos, ya que el manejo de baterías de litio exige procedimientos y recursos específicos.

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