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Need for Speed Heat en Steam: cómo conseguir el juego de carreras con el 95% de descuento

Se trata de título de carreras callejeras en el que el jugador alterna entre el día y la noche

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Need for Speed Heat tiene 95% de descuento por tiempo limitado en Steam. (Steam)
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Need for Speed Heat está con 95% de descuento por tiempo limitado en Steam: la tienda lo ofrece como “promoción especial” y aclara que la oferta finaliza el 13 de agosto.

En la página del juego figura el recorte sobre su precio habitual: pasa de USD 69,99 a USD 3,49.

Para conseguirlo, basta con entrar a Steam, abrir la página oficial de Need for Speed Heat, elegir la opción ‘Añadir al carro’ y completar la compra con una cuenta activa.

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Coche deportivo blanco, mujer, otros vehículos, calle urbana con palmeras y edificios, logotipo y título Need for Speed Heat
Steam lo marca como “promoción especial” y señala que termina el 13 de agosto. (Steam)

En la misma ficha, Steam indica que el juego requiere activación en línea de EA y la vinculación de una cuenta de EA con la cuenta de Steam.

De qué trata Need for Speed Heat

Need for Speed Heat es un juego de carreras callejeras en el que el jugador alterna entre el día y la noche: durante el día se compite en eventos, y por la noche se asumen mayores riesgos frente a la policía mientras se busca escalar en el circuito.

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Coche deportivo amarillo con franja negra, letrero Toyo Tires y faros encendidos en una calle mojada. Reflejos de luces, palmeras y edificios al fondo
Para comprarlo, entrá a Steam, abrí la página de Need for Speed Heat y tocá “Añadir al carro”. (Steam)

En Steam aparece listado bajo los géneros Acción, Aventura, Carreras y Deportes, con funciones como un jugador, JcJ en línea y cooperativo en línea.

Qué juegos gratis hay en Steam por tiempo limitado

Steam habilitó dos juegos gratis por tiempo limitado, pero con condiciones distintas: Breathedge puede reclamarse sin costo y queda para siempre en la biblioteca si se obtiene antes de que termine la promoción, mientras que NBA 2K26 ofrece un período de juego gratuito por algunos días sin que eso implique sumarlo de forma permanente a la cuenta.

Pantalla del videojuego NBA 2K26 en Steam. Muestra un jugador de baloncesto con camiseta azul Thunder y el logo del juego
Steam ofrece dos juegos gratis por tiempo limitado, con condiciones diferentes. (Steam)

En el caso de Breathedge, Steam indica: “Gratis para conservar si lo obtienes antes del 9 de agosto”.

Para descargarlo, hay que entrar a su página en Steam y elegir la opción “Add to Account” (agregar a la cuenta); una vez hecho, el título queda asociado a la biblioteca del usuario.

Para NBA 2K26, la tienda señala: “Jugar gratis hasta el 14 de agosto”. El acceso se gestiona desde la página del juego, donde aparece el botón “Play Game” (jugar), y Steam aclara que se puede jugar sin costo hasta esa fecha.

Interfaz de tienda digital muestra el videojuego Breathedge, incluyendo una captura de pantalla del espacio con una estación, un vehículo y el brazo del jugador
Breathedge es un juego de supervivencia ambientado en el espacio. (Steam)

En cuanto a su contenido, Breathedge se presenta como “un juego de supervivencia” ambientado en el espacio: el jugador controla a un personaje que, “junto con su gallina inmortal”, debe sobrevivir tras un accidente, fabricar herramientas y explorar restos en el vacío.

NBA 2K26, en tanto, apunta a los fanáticos del baloncesto y, según su descripción oficial, incluye modos MyCAREER, MyTEAM, MyNBA, The W y Play Now, con una propuesta centrada en la competencia y el realismo.

Qué juegos gratis hay en Steam

Steam cuenta con otros juegos gratis sin fecha límite, algunos son:

  • Blue Archive
  • TMNT Arena
  • GeoGuessr Steam Edition
  • Eternal Return
  • Path of Exile: Mirage
  • Wuthering Waves
Una mujer sonriente con auriculares y micrófono juega en un PC gaming con monitor, teclado y mouse. Un logo iluminado de Steam adorna la pared trasera.
En Steam también hay juegos gratis sin fecha de cierre. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Brawlhalla
  • FC 24
  • The Finals
  • Yu-Gi-Oh! Master Duel
  • Team Fortress 2
  • The Sims 4
  • Apex Legends
  • War Thunder
  • Rainbow Six Siege
  • Sky
  • Lost Ark
  • Guild Wars 2
  • Reverse: 1999
  • Dark and Darker
  • Pixel Worlds
  • Delta Force
  • Counter-Strike 2
  • Dota 2
  • Unturned
  • Fishing Planet
Vista lateral de un hombre sonriendo y jugando un videojuego en un setup de tres monitores, con un gran logo iluminado de Steam en la pared de ladrillo.
Steam suele habilitar promociones de juego gratis por tiempo limitado. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • KARDS
  • My Singing Monsters
  • Palia
  • Enlisted: Hidden Threat
  • IdleOn - The Idle Game RPG
  • skate.
  • Fallout Shelter
  • My Hero Ultra Rumble
  • SMITE 2 Beta
  • Goose Goose Duck
  • Albion Online
  • World of Tanks
  • Once Human
  • StarCraft: Tempered Steel
  • Star Savior
  • Blood Strike
  • Russian Fishing
  • The First Descendant
  • Stumble Guys
(Imagen Ilustrativa Infobae)
Steam reúne juegos para PC en su catálogo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Astrinova
  • Infinity Nikki
  • MapleStory x One Punch Man
  • Combat Master Season 5
  • Idle Slayer
  • Action Taimanin
  • World Sea Battle
  • Yu-Gi-Oh! Duel Links
  • Gacha Crush
  • One-Armed Robber
  • Throne and Liberty
  • Asphalt Legends
  • Conqueror’s Blade ECO
  • Marvel SNAP
  • Summoners War
  • DD Race Network
  • Rec Room
  • Heaven Burns Red
  • Banana
  • War of Dots
  • Business Tour
  • RR Racingroom
  • Soulmask

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