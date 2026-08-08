Need for Speed Heat en Steam: cómo conseguir el juego de carreras con el 95% de descuento

Need for Speed Heat tiene 95% de descuento por tiempo limitado en Steam. (Steam)

Guardar

Need for Speed Heat está con 95% de descuento por tiempo limitado en Steam: la tienda lo ofrece como “promoción especial” y aclara que la oferta finaliza el 13 de agosto.

En la página del juego figura el recorte sobre su precio habitual: pasa de USD 69,99 a USD 3,49.

Para conseguirlo, basta con entrar a Steam, abrir la página oficial de Need for Speed Heat, elegir la opción ‘Añadir al carro’ y completar la compra con una cuenta activa.

PUBLICIDAD

Steam lo marca como “promoción especial” y señala que termina el 13 de agosto. (Steam)

En la misma ficha, Steam indica que el juego requiere activación en línea de EA y la vinculación de una cuenta de EA con la cuenta de Steam.

De qué trata Need for Speed Heat

Need for Speed Heat es un juego de carreras callejeras en el que el jugador alterna entre el día y la noche: durante el día se compite en eventos, y por la noche se asumen mayores riesgos frente a la policía mientras se busca escalar en el circuito.

PUBLICIDAD

Para comprarlo, entrá a Steam, abrí la página de Need for Speed Heat y tocá “Añadir al carro”. (Steam)

En Steam aparece listado bajo los géneros Acción, Aventura, Carreras y Deportes, con funciones como un jugador, JcJ en línea y cooperativo en línea.

Qué juegos gratis hay en Steam por tiempo limitado

Steam habilitó dos juegos gratis por tiempo limitado, pero con condiciones distintas: Breathedge puede reclamarse sin costo y queda para siempre en la biblioteca si se obtiene antes de que termine la promoción, mientras que NBA 2K26 ofrece un período de juego gratuito por algunos días sin que eso implique sumarlo de forma permanente a la cuenta.

PUBLICIDAD

Steam ofrece dos juegos gratis por tiempo limitado, con condiciones diferentes. (Steam)

En el caso de Breathedge, Steam indica: “Gratis para conservar si lo obtienes antes del 9 de agosto”.

Para descargarlo, hay que entrar a su página en Steam y elegir la opción “Add to Account” (agregar a la cuenta); una vez hecho, el título queda asociado a la biblioteca del usuario.

PUBLICIDAD

Para NBA 2K26, la tienda señala: “Jugar gratis hasta el 14 de agosto”. El acceso se gestiona desde la página del juego, donde aparece el botón “Play Game” (jugar), y Steam aclara que se puede jugar sin costo hasta esa fecha.

Breathedge es un juego de supervivencia ambientado en el espacio. (Steam)

En cuanto a su contenido, Breathedge se presenta como “un juego de supervivencia” ambientado en el espacio: el jugador controla a un personaje que, “junto con su gallina inmortal”, debe sobrevivir tras un accidente, fabricar herramientas y explorar restos en el vacío.

PUBLICIDAD

NBA 2K26, en tanto, apunta a los fanáticos del baloncesto y, según su descripción oficial, incluye modos MyCAREER, MyTEAM, MyNBA, The W y Play Now, con una propuesta centrada en la competencia y el realismo.

Qué juegos gratis hay en Steam

Steam cuenta con otros juegos gratis sin fecha límite, algunos son:

Blue Archive

TMNT Arena

GeoGuessr Steam Edition

Eternal Return

Path of Exile: Mirage

Wuthering Waves

En Steam también hay juegos gratis sin fecha de cierre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Brawlhalla

FC 24

The Finals

Yu-Gi-Oh! Master Duel

Team Fortress 2

The Sims 4

Apex Legends

War Thunder

Rainbow Six Siege

Sky

Lost Ark

Guild Wars 2

Reverse: 1999

Dark and Darker

Pixel Worlds

Delta Force

Counter-Strike 2

Dota 2

Unturned

Fishing Planet

Steam suele habilitar promociones de juego gratis por tiempo limitado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

KARDS

My Singing Monsters

Palia

Enlisted: Hidden Threat

IdleOn - The Idle Game RPG

skate.

Fallout Shelter

My Hero Ultra Rumble

SMITE 2 Beta

Goose Goose Duck

Albion Online

World of Tanks

Once Human

StarCraft: Tempered Steel

Star Savior

Blood Strike

Russian Fishing

The First Descendant

Stumble Guys

Steam reúne juegos para PC en su catálogo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Astrinova

Infinity Nikki

MapleStory x One Punch Man

Combat Master Season 5

Idle Slayer

Action Taimanin

World Sea Battle

Yu-Gi-Oh! Duel Links

Gacha Crush

One-Armed Robber

Throne and Liberty

Asphalt Legends

Conqueror’s Blade ECO

Marvel SNAP

Summoners War

DD Race Network

Rec Room

Heaven Burns Red

Banana

War of Dots

Business Tour

RR Racingroom

Soulmask