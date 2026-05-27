Jensen Huang, CEO de Nvidia, asegura que la IA no es la verdadera causa de los despidos en una empresa

Huang cuestionó la validez de vincular la inteligencia artificial con la pérdida de empleos. REUTERS/Mike Blake

Jensen Huang, CEO de Nvidia, sostiene que la inteligencia artificial no es la razón real detrás de los despidos en las grandes empresas tecnológicas. A diferencia de lo que argumentan compañías como Amazon y Microsoft, Huang considera que culpar a la IA por la reducción de personal es una simplificación excesiva y una estrategia para ocultar motivaciones más profundas y antiguas.

Su postura desafía el discurso predominante en el sector y exige mayor transparencia por parte de los líderes empresariales.

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Despidos tecnológicos y la narrativa de la inteligencia artificial

En los últimos meses, empresas como Amazon y Microsoft han justificado miles de recortes laborales atribuyéndolos al avance de la inteligencia artificial. Amazon eliminó 16.000 puestos corporativos y Microsoft recortó más de 15.000, señalando a la IA como la principal causa.

Jensen Huang, CEO de Nvidia, sostiene que la IA no es la razón real detrás de los despidos en las grandes empresas tecnológicas. REUTERS/Ann Wang

Este discurso se ha repetido en todo el sector tecnológico: prometer mayor eficiencia y productividad gracias a nuevas herramientas tecnológicas, lo que permitiría operar con menos personal.

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Jensen Huang, CEO de Nvidia, rechaza de forma directa esa explicación. En una entrevista con la emisora singapurense CNA, publicada por Business Insider, Huang cuestionó la validez de vincular la inteligencia artificial con la pérdida de empleos.

“Creo que la narrativa que vincula la IA con la pérdida de empleos, utilizada por muchos de los directores ejecutivos que la implementan, es demasiado simplista”, expresó Huang. Cabe señalar que el directivo pone el foco en la cronología y la lógica de los argumentos presentados por las compañías tecnológicas.

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Meta ha recortado cerca del 10% de su plantilla (unos 8.000 empleados) para financiar y reasignar sus recursos hacia la superinteligencia y la inteligencia artificial generativa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para Huang, la inteligencia artificial aún no ha alcanzado el nivel de madurez necesario para justificar por sí sola el volumen de despidos reportados. Insiste en que las herramientas de IA generativa se volvieron útiles y adoptadas en las empresas apenas en los últimos uno o dos años.

Por eso, cuestiona cómo es posible culpar a una tecnología tan reciente por decisiones de reducción de personal que, en muchos casos, comenzaron antes de su despliegue masivo. “La IA acaba de llegar. ¿Cómo es posible que ya estén perdiendo empleos?”, preguntó durante la entrevista.

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También enfatizó la contradicción en atribuir despidos de hace dos años a una tecnología que solo se volvió relevante en los últimos seis meses.

Para Huang, la IA aún no ha alcanzado el nivel de madurez necesario para justificar por sí sola el volumen de despidos reportados. REUTERS/Steve Marcus

Motivos detrás de los despidos en el sector tecnológico

Huang señala que detrás de los despidos masivos existen razones más complejas y menos cómodas para los ejecutivos. Entre ellas menciona la presión por reducir costos, el estancamiento del crecimiento, la contratación excesiva durante periodos de financiamiento barato y la necesidad de abandonar áreas de negocio poco rentables.

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Según su argumento, culpar a la inteligencia artificial permite a los directivos presentar estas decisiones como resultado de un proceso evolutivo y visionario, cuando en realidad responden a problemas estructurales o a errores del pasado.

El CEO de Nvidia considera que el uso de la IA como justificación es una estrategia de comunicación que busca proyectar una imagen de modernidad y progreso. Sin embargo, advierte que este enfoque puede generar temor e incertidumbre innecesarios entre los empleados, quienes perciben a la inteligencia artificial como una amenaza directa a su estabilidad laboral.

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El CEO de Nvidia interpreta el recurso a la IA como una señal de falta de pensamiento estratégico. REUTERS/Kent Nishimura

Jensen Huang y la visión de liderazgo ante la IA

La postura crítica de Huang no es nueva. Durante la conferencia GTC de Nvidia, al conversar con Jim Cramer de CNBC, reforzó su punto de vista acerca del uso del discurso tecnológico para justificar despidos.

Según relató la revista Fortune, Huang atribuyó la utilización de la inteligencia artificial como excusa a una “falta de imaginación” por parte de algunos líderes empresariales. “Las empresas con imaginación logran hacer más con más recursos. Las empresas cuyos líderes se han quedado sin ideas simplemente no tienen nada más que hacer”, afirmó.

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El CEO de Nvidia interpreta el recurso a la IA como una señal de falta de pensamiento estratégico, más que como un reflejo del verdadero impacto de la tecnología en la estructura laboral.