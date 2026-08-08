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Llegada de turistas salvadoreños a Honduras aumenta 14 % durante las Fiestas Agostinas

La llegada de turistas salvadoreños a Honduras aumentó un 14 % durante las Fiestas Agostinas, informó el ministro Andrés Ehrler, quien proyecta superar la meta de visitantes.

Miles de turistas salvadoreños ingresaron a Honduras durante el primer fin de semana de vacaciones. (FOTO: Hondudiario)
Miles de turistas salvadoreños ingresaron a Honduras durante el primer fin de semana de vacaciones. (FOTO: Hondudiario)
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El ministro de Turismo, Andrés Ehrler, destacó que el país mantiene una alta afluencia de visitantes y confía en superar la meta establecida para este período vacacional.

El funcionario señaló que el movimiento turístico ha generado un impacto positivo en diferentes destinos del país, especialmente en el litoral atlántico, la zona insular y otros corredores turísticos, donde hoteles, restaurantes y operadores turísticos han reportado una mayor actividad gracias al ingreso de visitantes procedentes de El Salvador.

Las autoridades consideran que el inicio oficial del período vacacional en el vecino país permitirá mantener el crecimiento durante los próximos días y consolidar a Honduras como uno de los destinos preferidos por los salvadoreños durante las vacaciones de agosto.

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Primer fin de semana deja resultados positivos

El ministro Andrés Ehrler explicó que durante el primer fin de semana ingresaron al territorio hondureño alrededor de 8 mil turistas salvadoreños, cifra que refleja una tendencia positiva respecto al mismo período de años anteriores.

Según el titular de Turismo, el ambiente en los principales destinos ha sido favorable para el sector, principalmente en ciudades del litoral atlántico y en la zona insular, donde se observó una importante movilización de autobuses turísticos y vehículos particulares.

“Vemos que hay mucha anuencia, pero sobre todo mucho entusiasmo en los sectores del litoral atlántico, en la parte insular. Vimos cómo habían buses por cantidades grandes entrando ayer a La Ceiba”, expresó el funcionario.

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Ehrler indicó que numerosos visitantes aprovecharon su llegada para hospedarse en hoteles de la zona y trasladarse posteriormente hacia distintos destinos turísticos del Caribe hondureño.

El IHT entrega información turística a los visitantes desde su ingreso al país. (FOTO: Hondudiario)
El IHT entrega información turística a los visitantes desde su ingreso al país. (FOTO: Hondudiario)

El crecimiento del flujo turístico no se ha concentrado únicamente en la costa norte.

El ministro señaló que los corredores turísticos del occidente, el centro del país y el litoral atlántico también registran una importante afluencia de viajeros durante este período vacacional.

La expectativa del Gobierno es que el comportamiento positivo continúe conforme avance la semana, impulsado por el inicio formal del asueto en El Salvador.

Ehrler manifestó que las proyecciones apuntan a superar la meta inicial de visitantes, lo que representaría un importante impulso para la economía nacional, especialmente para los sectores vinculados al turismo, el transporte, la hotelería y la gastronomía.

Operativo especial en las fronteras

Como parte de las acciones para recibir a los visitantes, el Instituto Hondureño de Turismo (IHT), el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Cámara Nacional de Turismo de Honduras (Canaturh) implementaron un operativo especial en los principales puntos fronterizos.

La iniciativa busca agilizar el ingreso de los turistas salvadoreños y brindarles información sobre los principales atractivos turísticos del país.

Además de facilitar los trámites migratorios, las autoridades entregan material promocional con información sobre playas, parques nacionales, gastronomía, sitios históricos y actividades recreativas disponibles en diferentes regiones de Honduras.

El objetivo es ofrecer una experiencia positiva desde el momento de su ingreso al territorio nacional e incentivar que recorran diversos destinos durante su estadía.

Mercado salvadoreño gana importancia para Honduras

El ministro destacó que El Salvador representa actualmente uno de los mercados turísticos más importantes para Honduras.

Según datos del sector, los visitantes salvadoreños constituyen aproximadamente el 48 % de un segmento clave del turismo internacional que recibe el país.

Asimismo, indicó que las visitas de un solo día provenientes de El Salvador han registrado un crecimiento superior al 26 %, reflejando el creciente interés por los destinos hondureños.

El Gobierno espera superar la meta de visitantes salvadoreños este año. (FOTO: Hondudiario)
El Gobierno espera superar la meta de visitantes salvadoreños este año. (FOTO: Hondudiario)

Ehrler atribuyó este comportamiento a las mejoras en infraestructura vial impulsadas por la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), así como a los avances en materia de seguridad y a la promoción realizada tanto por las autoridades como por los propios visitantes a través de redes sociales.

El funcionario aseguró que cada vez más salvadoreños están “redescubriendo Honduras”, motivados por la diversidad de destinos, la riqueza gastronómica y la oferta de naturaleza y aventura que ofrece el país.

Confió en que, al concluir las Fiestas Agostinas, Honduras registre una de las mejores temporadas turísticas de los últimos años, fortaleciendo así la economía local y consolidando al turismo como uno de los principales motores de desarrollo nacional.

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