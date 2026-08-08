Comprar una vivienda en Estados Unidos se vuelve más difícil: se necesitan casi USD 110.000 de ingreso anual

Comprar una vivienda en Estados Unidos exige un ingreso anual de 109.796 dólares, según el informe de Redfin de junio de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El acceso a la vivienda en Estados Unidos continúa siendo un desafío para la mayoría de los hogares, a raíz de un nuevo informe de Redfin que reveló que el ingreso anual requerido para adquirir una vivienda típica en el país alcanzó los 109.796 dólares en junio de 2026. Esta situación afecta principalmente a familias de ingresos medios y bajos, que se encuentran con una brecha considerable entre sus ingresos y lo que demanda el mercado inmobiliario.

Según el reporte de Redfin, citado por medios como The Detroit News y Consumer Affairs, la cifra experimentó una reducción marginal de solo 0,5% respecto al máximo histórico de 110.382 dólares registrado el año anterior. A pesar de la leve disminución, la diferencia entre el ingreso medio de los hogares y el nivel exigido para acceder a la vivienda mantiene la tendencia de baja asequibilidad en el sector residencial.

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El contexto de esta problemática se remonta a los incrementos en los precios de la vivienda y en las tasas hipotecarias posteriores a la pandemia. Entre 2022 y 2023, el mercado inmobiliario estadounidense vivió un aumento sostenido en los valores de venta, impulsado por una demanda superior a la habitual y por el encarecimiento del financiamiento, tras las subidas de tasas de interés para contener la inflación, según datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos (U.S. Census Bureau) y de la propia Redfin.

¿Cuál es el sueldo mínimo para comprar una vivienda en Estados Unidos?

De acuerdo con el análisis de Redfin publicado en agosto de 2026, una familia necesita percibir un ingreso anual de 109.796 dólares para comprar una vivienda de precio medio en Estados Unidos, suponiendo un pago inicial del 15% y que el gasto mensual en la hipoteca no supere el 30% de los ingresos totales del hogar. Esta metodología sigue los estándares de referencia utilizados por la U.S. Census Bureau para definir la asequibilidad habitacional.

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El ingreso promedio nacional, según la Oficina del Censo, es de 87.599 dólares, lo que deja una brecha de 22.197 dólares entre lo que se percibe y lo que se necesita para adquirir una vivienda promedio. La cifra de 109.796 dólares representa una disminución de apenas 0,5% en comparación con el récord del año pasado, pero se mantiene lejos del alcance de la mayoría de los hogares estadounidenses.

La brecha de asequibilidad de la vivienda en Estados Unidos alcanza 22.197 dólares entre el ingreso medio del hogar y el salario necesario para comprar casa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué ha aumentado el ingreso necesario para comprar una casa?

El aumento en el ingreso requerido para adquirir una vivienda responde a diversos factores. De acuerdo con los informes de Redfin y la Oficina del Censo, entre 2022 y 2023 los precios de las viviendas subieron de manera constante debido a una fuerte demanda post-pandemia. Además, las tasas hipotecarias se duplicaron tras los aumentos decretados por la Reserva Federal para combatir la inflación.

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La combinación de precios elevados y financiamiento costoso produjo un entorno en el que la compra de una vivienda se volvió inaccesible para muchos. El informe de Redfin indica que, aunque el ingreso necesario ha bajado ligeramente desde octubre de 2025, los descensos han sido pequeños y no han revertido el problema de fondo.

¿Qué porcentaje de las casas en venta son realmente asequibles?

Las viviendas consideradas asequibles son aquellas cuyo pago mensual de hipoteca no supera el 30% del ingreso familiar. Según Redfin, la proporción de anuncios de vivienda asequibles subió de 31% a 34% en junio de 2026, pero sigue muy lejos de los niveles previos a la subida de tasas en 2022, cuando más de la mitad de las casas listadas eran accesibles para el hogar promedio.

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El informe detalla que en junio de 2026, solo uno de cada tres anuncios de vivienda era asequible para una familia con ingresos medios, una mejora en comparación con el año anterior pero insuficiente para normalizar el acceso a la vivienda. Esta tendencia se observa en la mayoría de las regiones del país.

Los precios de la vivienda y las tasas hipotecarias impulsaron el aumento del ingreso requerido para comprar una casa tras la pandemia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿En qué ciudades de Estados Unidos es más fácil comprar casa?

El estudio de Redfin incluyó 46 áreas metropolitanas principales y concluyó que solo en tres de ellas—St. Louis, Indianápolis y Pittsburgh—el ingreso medio de los hogares resulta suficiente para adquirir una vivienda típica. En estas ciudades, los precios de las viviendas y los ingresos de los hogares están más equilibrados, facilitando el acceso al mercado inmobiliario.

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En la costa oeste, la situación es distinta. Por ejemplo, en San Jose, el ingreso requerido para comprar una vivienda alcanza los 423.840 dólares, mientras que el ingreso promedio local es de 176.401 dólares. Esto deja una diferencia de casi 250.000 dólares, según el informe de Redfin citado por New York Post. Otras ciudades como Seattle y Portland también presentan brechas considerables, aunque han experimentado ligeras mejoras en el último año.

¿Qué factores influyen en la asequibilidad de la vivienda?

De acuerdo con la economista sénior de Redfin, Yingqi Xu, “los ingresos necesarios para comprar una vivienda se han estabilizado después de varios años de deterioro, pero eso no significa que las casas sean asequibles para el estadounidense promedio”, según recogió Consumer Affairs. El informe señala que el crecimiento de los salarios ha superado al aumento de los precios de la vivienda en los últimos dos años, lo que ha permitido una leve reducción en la brecha de asequibilidad.

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Entre los factores que influyen en la capacidad de compra destacan:

Evolución de los salarios : El ingreso medio creció 4% en el último año, de acuerdo con la Oficina del Censo .

Precios de venta : El valor medio de las viviendas aumentó 2,2% en junio de 2026 respecto a 2025, según Redfin .

Tasas hipotecarias: Se ubicaron en torno al 6,5% en junio, tras haber superado el 7% en 2023.

Solo el 34% de las casas en venta en Estados Unidos era asequible en junio de 2026, pese a una mejora frente al año anterior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo afecta este escenario a los compradores primerizos?

El acceso a la vivienda representa uno de los principales desafíos para los compradores primerizos. Según Redfin, en 2026 se requiere un ingreso anual de 70.693 dólares para adquirir una vivienda de entrada, cifra que resulta menor en 1,5% respecto al año anterior. Aunque este descenso es positivo, el monto sigue siendo elevado comparado con la realidad salarial de muchos hogares, de acuerdo con los datos de Consumer Affairs.

La proporción de viviendas asequibles para quienes compran por primera vez también mejoró ligeramente, pero permanece por debajo de los niveles históricos, según el análisis de Redfin. Esta situación genera que muchos potenciales compradores continúen postergando la adquisición de una casa.

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¿Qué opinan las autoridades y los expertos?

Las autoridades federales y estatales han manifestado preocupación por la falta de acceso a la vivienda para la clase media. Organizaciones como la U.S. Census Bureau y el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) monitorean la evolución de la asequibilidad y promueven programas para facilitar el acceso al crédito hipotecario y la construcción de viviendas accesibles, aunque los resultados hasta el momento han sido limitados.

Los expertos del sector inmobiliario, como Yingqi Xu de Redfin, coinciden en que la estabilización reciente en el ingreso requerido puede ser una señal positiva, pero advierten que la diferencia entre el salario medio y el necesario para comprar una vivienda sigue siendo un obstáculo importante.

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Los compradores primerizos necesitan 70.693 dólares al año para acceder a una vivienda de entrada en Estados Unidos, según Redfin. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué se espera para el mercado inmobiliario en los próximos meses?

Las perspectivas para el mercado inmobiliario estadounidense indican que el ritmo de crecimiento de los precios y las tasas de interés podría estabilizarse, según los últimos datos de Redfin y la Oficina del Censo. Esta tendencia permitiría una mejora gradual en la asequibilidad de la vivienda si los salarios mantienen su crecimiento y las condiciones macroeconómicas son favorables.

Factores como la evolución de las políticas de crédito, la oferta habitacional y la dinámica de los mercados locales serán determinantes para el acceso a la vivienda en los próximos trimestres. La situación actual obliga a millones de estadounidenses a ajustar sus estrategias de compra y a considerar alternativas como el alquiler o la adquisición de viviendas más pequeñas.

¿Cómo impacta esta situación a quienes buscan vivienda hoy?

Los datos actuales muestran que la brecha entre lo que se gana y lo que se necesita para comprar una vivienda permanece amplia para la mayoría de los hogares, de acuerdo con los informes de Redfin y la U.S. Census Bureau. Esta realidad afecta especialmente a familias jóvenes, trabajadores independientes y compradores primerizos, que deben buscar alternativas o esperar mejoras en el mercado para poder acceder a una vivienda propia.

La expectativa de una estabilización en los precios y tasas de interés podría aliviar la presión sobre el mercado. Sin embargo, el acceso seguirá condicionado al crecimiento de los salarios y a la disponibilidad de opciones asequibles en las distintas regiones del país.