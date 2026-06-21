Cómo saber quién llama y cómo activar la protección contra publicidad en celular Android

Android activa un identificador de llamadas y filtro antispam para bloquear fraudes telefónicos (Composición Infobae)

Cada día, millones de usuarios de Android reciben llamadas de números desconocidos: encuestas automatizadas, intentos de fraude, publicidad no solicitada y, en los casos más graves, suplantación de identidad.

Google integró en su aplicación de Teléfono un sistema de identificador de llamadas y protección contra spam que permite saber quién llama antes de contestar, filtrar automáticamente las llamadas no deseadas y detectar cuando alguien intenta hacerse pasar por un contacto conocido.

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La función está activa por defecto en dispositivos con Android 6.0 en adelante, pero la mayoría de los usuarios nunca la ha configurado de forma consciente.

Cómo activar el identificador de llamada y el filtro de spam en la app Teléfono de Google - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sistema funciona con un mecanismo simple: cuando se recibe o realiza una llamada de un número que no está en la lista de contactos, ese número se envía a Google para cruzarlo con su base de datos de empresas y reportes de spam. La compañía aclara en su documentación oficial que no accede a los números almacenados en la agenda del usuario, solo procesa los números externos que no tienen identificación local en el dispositivo.

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Cómo activar o desactivar el identificador de llamadas y el filtro de spam

La función viene habilitada de fábrica, pero puede ajustarse desde la configuración de la app de Teléfono en pocos pasos:

Abrir la aplicación Teléfono de Google. Presionar el ícono de menú (tres puntos) y seleccionar Configuración. Ingresar a Identificador de llamada y spam. Activar o desactivar la opción “Ver ID de emisor y spam”.

Para ir un paso más allá, existe la opción “Filtrar llamadas de spam”, que bloquea automáticamente las llamadas identificadas como spam sin que el teléfono suene. Esas llamadas no generan notificaciones ni registros de buzón de voz, pero sí quedan en el historial de llamadas para revisión posterior.

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Detección de llamadas falsas: la función que pocos conocen

Uno de los recursos menos conocidos del sistema es la detección de llamadas falsas, disponible desde Android 5.0 con las aplicaciones de Teléfono, Contactos y Mensajes de Google instaladas, y con RCS (el protocolo de mensajería avanzada) activo. Esta función alerta al usuario cuando detecta que alguien intenta ocultar su identidad real o suplantar a un contacto de la agenda, una táctica frecuente en estafas telefónicas.

En los dispositivos Pixel 6 y modelos posteriores, el filtro de spam equivale al nivel básico de protección del sistema de filtrado automático de llamadas. En modelos anteriores, funciona como la opción de rechazo silencioso para llamadas de spam.

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El sistema puede rechazar automáticamente llamadas identificadas como no deseadas, sin notificaciones ni buzón de voz, pero con registro para revisión posterior, una medida que reduce interrupciones diarias y corta rutas comunes de estafa telefónica en Android - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo marcar un número como spam manualmente

Cuando una llamada sospechosa no es detectada de forma automática, el usuario puede reportarla en tres pasos:

Abrir la app de Teléfono y acceder al historial de llamadas. Presionar sobre la llamada que se quiere reportar. Seleccionar “Bloquear o marcar como spam”.

Ese reporte contribuye a la base de datos colectiva de Google, lo que mejora la detección para todos los usuarios. Si, por el contrario, una llamada legítima fue marcada como spam por error, la app permite corregirlo: basta con ir al historial, presionar sobre esa llamada y seleccionar “No es spam” para que el número deje de recibir esa etiqueta en llamadas futuras.

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Cómo anunciar el nombre del que llama en voz alta

Para quienes no siempre tienen el teléfono a la vista, la app de Teléfono incluye la función “Anuncio del identificador de llamada”, que lee en voz alta el nombre o número del emisor antes de contestar. Se activa desde Configuración > Anuncio del identificador de llamada, con tres opciones de uso: siempre, solo con auriculares conectados, o nunca.

El sistema también permite que los usuarios confirmen o corrijan la identidad de números empresariales. Desde la pantalla de llamadas recientes, la app puede mostrar la opción “¿Era una empresa?”, que invita al usuario a validar si el número pertenece a una organización.

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Esa información, una vez enviada, queda disponible para otros usuarios que reciban llamadas del mismo número. Google aclara que los datos enviados en ese proceso no incluyen información personal del usuario que los reporta.

El identificador de llamadas y el filtro de spam de Android no eliminan el problema de las llamadas no deseadas, pero reducen de forma considerable la exposición a ellas. Configurar estas opciones toma menos de dos minutos y el resultado es inmediato: menos interrupciones, menos riesgo de caer en intentos de fraude y mayor control sobre quién puede llegar al teléfono.

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