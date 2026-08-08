El error de Aníbal Moreno en el gol de Tigre que generó una nueva derrota de River Plate en el Torneo Clausura

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River Plate cayó 1-0 en su visita a Victoria frente a Tigre y sigue sin poder ganar en el Torneo Clausura, en el que ya se disputaron cuatro fechas. Además, el equipo del Chacho Coudet es el único que no marcó goles en el campeonato. El Matador se llevó el triunfo gracias a la definición de Ignacio Russo a los 33 minutos del segundo tiempo, producto de una grave falla en la última línea de Aníbal Moreno.

El error del mediocampista del Millonario se dio en la mitad de cancha, cuando el ex jugador del Palmeiras demoró el pase y al intentar girar, se vio acechado por la marca de Jabes Saralegui, quien punteó la pelota hacia la posición de Nacho Russo. El delantero de Tigre superó en velocidad a Lucas Martínez Quarta y definió con un toque sutil por encima de Santiago Beltrán, que salió a achicarle el arco a toda velocidad.

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La conversión marcó un punto de inflexión en un encuentro que, hasta ese momento, se había desarrollado lejos de las áreas y con escasas situaciones de peligro. Esta no es la primera vez en el año en donde el hijo de Miguel Ángel Russo le marca al Millonario: fue el autor de dos goles en la goleada por 4-1 por el Torneo Apertura en el Estadio Monumental. Con este panorama, el delantero de 25 años alcanzó los nueve tantos en 30 partidos de la temporada en 2026.

“Primero felicidad, obviamente. Por haber ganado y por haber sumado. Teníamos que sumar en el torneo porque desde febrero que no ganamos en casa. Una noche perfecta, por ahí en el plan de partido tuvimos que ceder un poco de terreno porque estábamos cansados al jugar hace menos de 72 horas. Sabíamos que partido iba a ser pesado y la cancha iba a estar dura pero pudimos aprovechar un contragolpe, un robo del Colo que me quedó para definir”, comentó Nacho Russo tras la victoria.

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Con el triunfo, Tigre escaló al tercer puesto de la zona B con siete unidades. Al mismo tiempo, subió al 13° lugar de la Tabla Anual con 27 puntos y se acercó a la zona de clasificación de la Copa Sudamericana. En la presente edición del certamen internacional, el Matador se enfrentará a Montevideo City Torque el próximo miércoles a las 19:00 por los octavos de final. La serie se cerrará el 19 de agosto en Uruguay a la misma hora.

Del otro lado, el equipo de Eduardo Chacho Coudet es el único del Torneo Clausura que no suma puntos ni marcó goles y quedó último en la zona B. En la Tabla Anual figura 11° con 29 unidades. El Millonario acumula seis derrotas consecutivas y no gana a nivel local desde el 16 de mayo, cuando venció 1-0 a Rosario Central por las semifinales del Apertura.

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“Estamos en un momento en donde no podemos errar. Una llegada al arco, un gol, no podemos darle esa oportunidad. Tenemos que asumir que estamos en un momento crítico, en donde tenemos que no cometer los errores que cometimos, que lamentablemente nos costaron tres puntos más”, reconoció Nicolás Otamendi tras la derrota en el Estadio José Dellagiovanna.

River jugará el próximo miércoles a las 21:30 en Colombia ante Independiente Santa Fe por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. La vuelta será la semana siguiente en el Monumental. En medio de la serie, recibirá a Argentinos Juniors el domingo 16 de agosto a las 18:00 en Núñez.

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