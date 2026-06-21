Recupera todas las conversaciones en WhatsApp con tu pareja o ex en minutos

Cómo recuperar chats borrados de WhatsApp en Android y iPhone con copia de seguridad - (Foto: Meta)

Borrar una conversación de WhatsApp por accidente, cambiar de celular sin hacer respaldo previo o perder un dispositivo son situaciones que ocurren con más frecuencia de lo que parece.

La buena noticia es que la aplicación permite recuperar el historial completo de chats, incluidos archivos multimedia, siempre que exista una copia de seguridad activa. El proceso varía según el sistema operativo del dispositivo, pero en ambos casos es más directo de lo que muchos usuarios suponen.

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El mecanismo de recuperación depende de un principio que WhatsApp aclara en su documentación oficial: la plataforma no almacena el historial de conversaciones en sus propios servidores. Eso significa que la única forma de recuperar los mensajes es a través de las copias de seguridad que el usuario haya generado previamente en su cuenta de Google (para Android) o en iCloud (para iPhone). Sin ese respaldo, la recuperación no es posible.

Sin copia de seguridad no hay recuperación, WhatsApp no almacena el historial en sus servidores - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Cómo recuperar conversaciones en Android

El primer paso es verificar si existe una copia de seguridad disponible. Para eso, hay que abrir la aplicación Google One, iniciar sesión con la cuenta de Google vinculada a WhatsApp y navegar hasta Almacenamiento > Otros. Si aparece una copia de seguridad de WhatsApp, el proceso de restauración puede comenzar.

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Los pasos para restaurar son:

Desinstalar WhatsApp del dispositivo. Reinstalar la aplicación desde Google Play Store. Ingresar el mismo número de teléfono usado al crear la copia de seguridad. Cuando la app lo solicite, seleccionar “Restaurar”.

Es indispensable usar el mismo número de teléfono con el que se creó el respaldo, ya que WhatsApp no permite restaurar una copia de seguridad en una cuenta con un número diferente. Además, el dispositivo debe contar con espacio de almacenamiento superior al tamaño de la copia que se quiere restaurar.

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Un dato que muchos usuarios pasan por alto: los videos solo se recuperan si la opción “Incluir videos” estaba activa antes de crear el último respaldo. Si no se habilitó esa función, los archivos de video no formarán parte de la restauración.

Cómo recuperar conversaciones en iPhone

Se recomienda programar respaldos diarios, vincular cuenta de Google o iCloud y usar WiFi, además de habilitar cifrado de extremo a extremo con clave o contraseña, ya que sin esa credencial el acceso al backup queda bloqueado de forma permanente - REUTERS/Dado Ruvic/File Photo

En dispositivos con iOS, el proceso sigue una lógica similar pero utiliza iCloud como repositorio. Para verificar si existe un respaldo disponible, hay que ir a Ajustes dentro de WhatsApp, luego a Chats > Copia de seguridad. Ahí aparecerá la fecha y el tamaño de la última copia guardada.

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Si el respaldo existe, los pasos para restaurar son:

Desinstalar WhatsApp desde el iPhone. Reinstalar la aplicación desde la App Store. Verificar el número de teléfono y el Apple ID asociado. Seleccionar “Restaurar historial de chats” cuando la app lo indique.

WhatsApp advierte que, tras 120 días de inactividad en la cuenta, esta se elimina automáticamente. En ese caso, el usuario deberá registrarse como nuevo y no podrá recuperar el historial previo, aunque sí podrá acceder al contenido del respaldo en iCloud reinstalando la aplicación.

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Cómo activar las copias de seguridad automáticas

Para evitar perder conversaciones en el futuro, la configuración recomendada es la siguiente en Android:

Cómo activar copias automáticas y cifradas en WhatsApp para no perder mensajes - (Foto: WhatsApp)

Ir al ícono de menú > Ajustes > Chats > Copia de seguridad .

Seleccionar la frecuencia del respaldo: diaria, semanal o mensual.

Vincular una cuenta de Google activa.

Activar la opción de guardar por WiFi para evitar consumo de datos móviles.

Una copia de seguridad diaria garantiza que, ante cualquier pérdida, el historial recuperable tenga menos de 24 horas de antigüedad. Los mensajes enviados o recibidos después del último respaldo no pueden recuperarse bajo ninguna circunstancia.

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Para mayor protección, WhatsApp ofrece la opción de crear copias de seguridad cifradas de extremo a extremo, protegidas con una contraseña o una clave de 64 dígitos. Si se activa esta función, es fundamental conservar esa clave: sin ella, el acceso al respaldo queda bloqueado de forma permanente.

Activar las copias de seguridad automáticas, verificar que el respaldo se ejecuta correctamente y recordar la clave de cifrado son los tres pasos que separan a quien recupera sus conversaciones en minutos de quien las pierde para siempre.

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