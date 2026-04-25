Ya está aquí Alexa+, el asistente mejorado de Amazon: funciones, dispositivos compatibles y más

El asistente de Amazon ahora ofrece recomendaciones personalizadas según los gustos y hábitos del usuario. (Amazon)

Amazon ha presentado en España Alexa+, la actualización avanzada de su asistente virtual, que incorpora funciones más naturales, acceso a nuevas herramientas y una experiencia personalizada para los usuarios de dispositivos Echo. Con este lanzamiento, la compañía busca consolidar su presencia en los hogares españoles a través de una inteligencia artificial más ágil y contextual.

Un salto en la interacción: lenguaje natural y personalización

La principal novedad de Alexa+ reside en su capacidad para mantener conversaciones fluidas, sin la necesidad de repetir la palabra de activación en cada intervención. Andrés Pazos, Country Manager de Alexa en España, explicó que el sistema ahora permite que, tras la primera mención de “Alexa”, los usuarios continúen el diálogo de manera natural, según recoge Europa Press.

Por ejemplo, después de consultar el pronóstico del tiempo, es posible realizar una pregunta adicional sin volver a utilizar la palabra clave. Esta mejora convierte la interacción en una experiencia más cercana a una conversación humana.

Alexa+ puede analizar documentos y proporcionar instrucciones paso a paso, útil en tareas cotidianas como la cocina. (Amazon)

La actualización incorpora una mayor personalización. Alexa+ identifica las preferencias de cada usuario y las integra en sus respuestas. Si una persona busca recomendaciones de series o solicita información académica, el asistente recordará sus gustos y necesidades, lo que elimina la reiteración de datos y agiliza las consultas cotidianas. La personalización se extiende a la gestión de rutinas, eventos y recordatorios, adaptándose a cada miembro del hogar.

Nuevas funciones para el día a día

Entre las más de treinta funcionalidades que se han anunciado para Alexa+ en España, destacan herramientas que cubren diferentes ámbitos de la vida diaria. El asistente puede analizar documentos y archivos, ayudando a extraer información relevante o guiar paso a paso en la preparación de recetas escritas a mano. Esta capacidad resulta útil cuando los usuarios tienen las manos ocupadas, ya que también permite enviar correos electrónicos por voz, modificando el tono y el estilo antes de enviar el mensaje.

Otra innovación importante es la integración de noticias y vídeos de medios de comunicación en tiempo real. Alexa+ mantiene a los usuarios informados con boletines, actualizaciones y vídeos provenientes de los principales medios, lo que convierte a los dispositivos Echo en un centro de información doméstico.

Automatización y control en el hogar

Alexa+ refuerza su presencia en el entorno doméstico al permitir la creación de rutinas complejas mediante comandos de voz, sin necesidad de acceder a la aplicación. Estas rutinas pueden adaptarse a cada habitación y miembro de la familia.

Las nuevas rutinas personalizadas de Alexa+ facilitan el control del hogar y la gestión de agendas familiares. (Amazon)

Por ejemplo, el sistema puede recordar a una persona que debe pasear al perro o apagar determinadas luces según las instrucciones dadas. Además, ajusta la temperatura de manera automática y modifica la iluminación según eventos programados, como noches de partido en las que las luces toman los colores del equipo favorito del usuario.

La gestión de la agenda se simplifica: basta con solicitar la inclusión de un evento o recordatorio para que el asistente lo agregue al calendario, evitando solapamientos y reservando horarios ocupados. Pronto, Alexa+ podrá reservar mesas en restaurantes a través de la plataforma The Fork, ampliando sus capacidades más allá del hogar.

Consejo visual y asistencia avanzada

La versión mejorada aprovecha la pantalla de los dispositivos Echo Show para ofrecer sugerencias visuales. Si el usuario tiene dudas sobre su vestimenta para un evento, puede solicitar a Alexa+ recomendaciones adaptadas al contexto, como elegir una camiseta adecuada para una entrevista de trabajo o recibir opciones alternativas. Esta función transforma la interacción con el asistente en una experiencia más completa y personalizada.

Dispositivos compatibles y acceso a Alexa+

Alexa+ estará disponible en la mayoría de los dispositivos Echo recientes, ampliando las posibilidades de automatización en casa. (Amazon)

Amazon ha confirmado que Alexa+ será accesible en la mayoría de los dispositivos Echo, aunque algunos modelos de generaciones anteriores mantendrán únicamente la versión original del asistente. Los dispositivos excluidos son los Echo Dot (1.ª gen.), Echo (1.ª gen.), Echo Plus (1.ª gen.), Echo Show (1.ª gen.), Echo Show (2.ª gen.) y Echo Spot (1.ª gen.). En la gama Fire TV, la compatibilidad se extiende a los Fire TV Stick 4K Select, Fire TV Cube (3.ª gen.), Fire TV Stick 4K Max (2.ª gen.) y Fire TV Stick 4K Plus (2.ª gen.).

Por el momento, Alexa+ no está disponible para los auriculares Echo Buds, el asistente de voz para el coche Echo Auto ni para dispositivos con Alexa Built-in. Sin embargo, fuentes de Amazon indicaron a Esquire que se espera ampliar el acceso a más dispositivos en el futuro.