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El sector gamer en alerta: Nintendo eleva precios y Sony ajusta la producción de PlayStation

Ambas decisiones son consecuencia del encarecimiento de los discos duros, que ha comprimido los márgenes de beneficio de las dos firmas

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
La respuesta fue una subida de precios que la propia compañía calificó de histórica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La crisis de los chips de memoria está sacudiendo a dos de los gigantes del sector de los videojuegos. Nintendo subió los precios de la Switch 2 por primera vez en medio de una generación, algo sin precedentes en la historia de la compañía, mientras que Sony limitará la producción de la PS5 a las unidades que pueda fabricar a costes razonables.

Ambas decisiones son consecuencia directa del encarecimiento de los discos duros, que ha comprimido los márgenes de beneficio de las dos firmas.

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Por qué Nintendo subió el precio de la Switch 2 y qué impacto tendrá en sus ventas

La compañía de Kioto se encontró ante una situación inédita: vender su consola a pérdidas. El aumento de los costes de los chips de memoria hizo que la versión japonesa de la Switch 2 se comercializara muy por debajo de su valor real, mientras que los aranceles impuestos por la administración Trump en Estados Unidos terminaron de erosionar el margen de beneficio.

Nintendo subió los precios de la Switch 2 por primera vez en medio de una generación.
Nintendo subió los precios de la Switch 2 por primera vez en medio de una generación.

La respuesta fue una subida de precios que la propia compañía calificó de histórica: 10.000 yenes (55 euros) en Japón, 50 dólares (42 euros) en Estados Unidos y 30 euros en Europa.

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Al anunciarlo, Nintendo no esquivó la incomodidad del momento: “Pedimos perdón sinceramente por el impacto que estas decisiones tendrán en nuestros consumidores”.

Las consecuencias ya se reflejan en las proyecciones. La compañía rebajó sus expectativas de ventas de la Switch 2 para el próximo año fiscal en un 17%, pasando de las previsiones iniciales a 16,50 millones de unidades.

Tras superar los 20 millones de unidades vendidas en su primer año, Nintendo reconoce que muchos usuarios se adelantaron a las posibles subidas de precio que, finalmente, llegaron en mayo.

Vista desde atrás de un hombre sentado en un sofá, jugando con un controlador blanco de PlayStation 5 mientras el logo de PlayStation se ve en el televisor.
Sony limitará la producción de la PS5 a las unidades que pueda fabricar a costes razonables. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo la crisis de los chips hundió las ventas de PS5 y qué planea Sony

El panorama de Sony en el segmento de videojuegos es más complejo. Pese a haber subido los precios de la PS5 en dos ocasiones durante los últimos 12 meses, sus ingresos en esa división cayeron un 6%, hasta los USD 28.000 millones.

Las ventas de la consola se desplomaron un 46% interanual en el primer trimestre del año, con apenas 1,5 millones de unidades colocadas en el mercado.

La compañía identificó los chips de memoria como su principal problema y fijó un objetivo concreto: mantener ese gasto por debajo de los USD 200 millones. Para lograrlo, fabricará únicamente las unidades que pueda producir a costes que considere razonables, lo que implica una reducción deliberada de su capacidad de producción.

Star Fox - videojuegos - Switch 2 - tecnología - 26 de abril
La compañía rebajó sus expectativas de ventas de la Switch 2 para el próximo año fiscal en un 17%. (Nintendo)

A esa presión de costes se suma un problema estratégico. Sony ha reconocido pérdidas de USD 204 millones derivadas del rendimiento de Destiny 2, un juego multijugador online que no alcanzó las expectativas. La búsqueda fallida de un nuevo Fortnite, con varios proyectos que no cuajaron, le ha costado más de USD 765 millones en lo que va del año.

Qué sostiene a Sony mientras define el futuro de la PS6

En medio de ese escenario adverso, hay un factor que mantiene a flote las ventas de hardware de Sony: el lanzamiento de Grand Theft Auto VI a finales del año pasado, cuyo éxito arrollador sigue impulsando la demanda de PS5.

De cara al futuro, la compañía aumentó su inversión en la PS6, aunque el calendario de lanzamiento apunta a 2028 como mínimo, según filtraciones publicadas por Bloomberg.

La estrategia de Sony pasa por esperar a que los precios de los chips de memoria se moderen antes de lanzar la nueva generación, aunque las presiones del mercado actual podrían obligarla a acelerar ese plan.

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