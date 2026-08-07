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Los rebeldes hutíes apoyados por Irán golpearon de nuevo en Yemen: al menos tres soldados muertos en Marib

Las milicias atacaron con drones en la estratégica provincia petrolera de Marib. Otros cuatro militares resultaron heridos y fue cortado el servicio de internet en la región. Es la segunda ofensiva letal en menos de 48 horas

Rebeldes hutíes en Saná, durate una marcha para apoyar a Irán (REUTERS/Khaled Abdullah/Archivo)
Rebeldes hutíes en Saná, durate una marcha para apoyar a Irán (REUTERS/Khaled Abdullah/Archivo)
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Al menos tres soldados del Ejército yemení murieron este viernes en la estratégica provincia petrolera de Marib, situada en el norte del Yemen y bajo control del Gobierno internacionalmente reconocido, durante una nueva ofensiva con drones de los rebeldes hutíes contra las fuerzas gubernamentales.

Otros cuatro militares resultaron heridos cuando los insurgentes, que dominan gran parte del noroeste del país árabe, lanzaron una serie de aviones no tripulados contra posiciones del Ejército en el distrito de Harib, en la misma provincia, según informó la televisión estatal Yemen TV.

La cadena señaló que el Ejército también derribó “varios drones” lanzados por los hutíes contra la ciudad de Marib, la capital provincial y último bastión del Gobierno en el norte del país, que acoge a cientos de miles de desplazados internos desde el comienzo de la guerra en 2014.

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Además, indicó que los rebeldes, respaldados por el régimen de Irán, atacaron la ciudad con misiles y drones, aunque no detalló si hubo víctimas civiles o daños materiales. Los hutíes no se han pronunciado sobre el ataque.

Soldados yemeníes se preparan para un ejercicio militar en un campamento militar cerca del frente de batalla con los hutíes, en Marib, Yemen (REUTERS/Amr Alfiky/Archivo)
Soldados yemeníes se preparan para un ejercicio militar en un campamento militar cerca del frente de batalla con los hutíes, en Marib, Yemen (REUTERS/Amr Alfiky/Archivo)

La ofensiva ocurre en un contexto de escalada de violencia en Marib, la principal provincia productora de petróleo y gas de Yemen, después de que los insurgentes lanzaran uno de los ataques más letales contra las tropas regulares desde la tregua mediada por la ONU en 2022.

El Gobierno yemení afirmó el jueves que 17 soldados murieron en ataques con misiles balísticos y drones en Marib y Hadramut, aunque fuentes de seguridad declararon a la agencia de noticias EFE que la cifra ascendía al menos a 35.

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Tras los ataques, el Ejecutivo yemení ordenó interrumpir los servicios de telecomunicaciones e internet en Marib para impedir que los hutíes interfirieran en las comunicaciones y movimientos de tropas, según confirmaron a EFE fuentes de seguridad del Ejército.

El aumento de los combates ocurre después de que los hutíes impusieran un bloqueo marítimo el 20 de julio a Arabia Saudita, país que participa en la guerra desde 2015 liderando una coalición militar en apoyo al Gobierno internacionalmente reconocido.

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