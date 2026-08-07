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Cuánto vale tu auto usado: todos los precios actualizados de agosto, modelo por modelo

Los vehículos más populares del mercado tienen brechas de precios que superan los $10 millones. Cómo se están comportando las ventas en cada provincia

Letrero de Automotores Usados, tres automóviles exhibidos: un Volkswagen blanco, una Toyota Hilux gris y un Chevrolet negro. Etiquetas de año 2020 y 2016
Volkswagen, Toyota y Chevrolet lideran el mercado de usados en Argentina. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El mercado de vehículos usados es la puerta de entrada más accesible al mundo automotor para miles de argentinos. Ante las dificultades para acceder a líneas de crédito prendario en condiciones favorables, buena parte de la demanda se vuelca a la segunda mano, donde el rango de precios y versiones permite ajustar la compra al presupuesto disponible. En ese marco, la Cámara de Comercio Automotor (CCA) difundió el listado actualizado con los modelos más transferidos durante julio y sus valores de referencia para agosto.

El Volkswagen Gol y Trend volvió a ubicarse en la cima de las preferencias, con 8.276 unidades vendidas en julio. Le siguió la Toyota Hilux, con 5.485 operaciones, y en tercer lugar se ubicó el Chevrolet Corsa y Classic, con 4.174 transferencias. El resto del podio de las pick ups medianas quedó en manos de la Volkswagen Amarok, con 3.768 unidades, y la Ford Ranger, con 3.722.

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El listado se completa con el Peugeot 208, que sumó 3.192 operaciones; el Ford EcoSport, con 2.955; el Toyota Corolla, con 2.880; el Ford Ka, con 2.774, y el Fiat Palio, que cerró el top ten con 2.687 unidades transferidas. Al igual que en meses anteriores, el ranking está dominado por modelos con larga trayectoria en el mercado local o que continúan en producción, como ocurre con las pick ups.

Cuánto cuestan los modelos más vendidos

Para analizar el valor promedio de venta de los autos más vendidos del mercado, Infobae tomó como referencia los precios correspondientes a la versión más económica de cada modelo 2020 o inmediato anterior. Por supuesto, las unidades con mayor equipamiento, motorización superior o año de fabricación más reciente presentan precios más elevados.

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Según la lista de precios de la CCA, el vehículo más vendido en el mercado de usados, el Volkswagen Gol Trendline 2020, se comercializa a $15.550.000 en agosto. La Toyota Hilux TDi 4x2 DX 6MT 2020 se consigue en $22.468.000, mientras que el Chevrolet Corsa Classic 2016 quedó en $9.258.000, la opción más económica del listado. Entre las pick ups medianas, la Volkswagen Amarok TDi 140CV 4x2 Trend 2020 se cotiza en $19.098.000 y la Ford Ranger Nafta XL 4x2 5MT 2020 en $18.409.000.

Continuando con la lista, el Peugeot 208 Active 2020 se ofrece en las agencias a $14.069.000, en tanto que la Ford EcoSport S 2020 llegó a $18.472.000. El Toyota Corolla XLI MT 2020 es el segundo modelo más caro del top ten, con $20.545.000, por detrás de la Hilux.

Cierran la lista el Ford Ka 12V S 2020, en $12.696.000, y el Fiat Palio Active 2018, que actualmente se vende en $12.419.000.

Las ventas por provincia

Al analizar el comportamiento del mercado de usados por jurisdicción durante el período enero-julio de 2026, en comparación con igual lapso de 2025, el panorama muestra una mayoría de provincias con caídas, aunque con algunas excepciones. Santiago del Estero encabezó el crecimiento, con una suba del 7,49%, seguida de Mendoza, con 0,58%, y Jujuy, con 0,19%. Estas tres jurisdicciones fueron las únicas que lograron cerrar el período en terreno positivo.

Por debajo de ese grupo, Río Negro registró una baja apenas perceptible, del 0,08%, y San Juan retrocedió 0,26%. En el centro de la tabla aparecen jurisdicciones de mucho peso en el mercado, como la provincia de Buenos Aires, que registró una caída del 4,97% y CABA, con una baja del 5,44%.

Más abajo en la tabla, aparece San Luis, que cayó 6,84% y La Pampa, con una retracción del 6,97%. Las caídas más pronunciadas se concentraron en el norte y en el sur del país: Misiones retrocedió 11,27%, La Rioja 13,50% y Formosa 13,90%. Santa Cruz, con una baja del 21,80%, fue la provincia con el peor desempeño interanual de todo el período relevado por la Cámara de Comercio Automotor.

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