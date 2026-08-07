Mundo
Agregar Infobae enGoogle

Israel y Líbano cerraron su séptima ronda de negociaciones “más cerca” de un acuerdo pese a la continuidad de los ataques

Washington destaca avances técnicos en la expansión de las “zonas piloto” mientras Hezbollah exige la suspensión del diálogo y el sur libanés sufre nuevos bombardeos

FOTO DE ARCHIVO. Representaciones de las banderas israelí y libanesa en un monumento conmemorativo cerca de la frontera entre Israel y Líbano, en las afueras de Metula, Israel, el 27 de junio de 2026, después de que Israel y Líbano firmaran un acuerdo marco tras las conversaciones mediadas por Estados Unidos REUTERS/Amir Cohen/File Photo
FOTO DE ARCHIVO. Representaciones de las banderas israelí y libanesa en un monumento conmemorativo cerca de la frontera entre Israel y Líbano, en las afueras de Metula, Israel, el 27 de junio de 2026, después de que Israel y Líbano firmaran un acuerdo marco tras las conversaciones mediadas por Estados Unidos REUTERS/Amir Cohen/File Photo
Guardar

Israel y Líbano concluyeron este jueves en Roma su séptima ronda de negociaciones desde que comenzó el conflicto en marzo, con la mediación de Estados Unidos, en un encuentro que Washington calificó como el más productivo hasta ahora para consolidar la retirada militar israelí del sur libanés. Un portavoz del Departamento de Estado afirmó a la prensa que las conversaciones fueron productivas a nivel técnico y que ambas partes están mucho más cerca de un acuerdo sobre los pasos necesarios para ampliar el proceso de las llamadas zonas piloto.

Las delegaciones, encabezadas por los embajadores de ambos países, llegaron el martes a la embajada de Estados Unidos en Roma para negociar la implementación del marco de seguridad firmado el 26 de junio en Washington. Ese acuerdo estableció un mecanismo de zonas piloto en el sur del Líbano, áreas de las que las fuerzas israelíes deben retirarse de forma escalonada para ceder el control al Ejército libanés, condicionado al desarme del grupo chií Hezbolá.

PUBLICIDAD

El proceso arrancó el 21 de julio con la retirada israelí de Zawtar al Garbiya, la primera localidad evacuada bajo el nuevo esquema, lo que permitió el regreso de sus habitantes. Según Beirut, la propuesta discutida en Roma busca extender el modelo a zonas donde todavía hay presencia de tropas israelíes, como Bint Jbeil o Khiam, un punto que el Gobierno libanés considera clave para dar credibilidad al proceso.

Las conversaciones se interrumpieron el miércoles antes de lo previsto por los últimos ataques israelíes, aunque se retomaron este jueves para cerrar la séptima ronda. El Ejército israelí intensificó en las últimas horas sus bombardeos aéreos y de artillería en el distrito de Tiro, en el sur del país, en una escalada que dejó al menos ocho civiles heridos, según informó la Agencia Nacional de Noticias de Líbano.

PUBLICIDAD

Varias personas y periodistas se acercan a un lugar afectado por los ataques israelíes que tuvieron lugar en la madrugada del jueves, según la agencia estatal de noticias libanesa NNA, en Burj al-Shamali, en el sur de Líbano, el 6 de agosto de 2026 REUTERS/Stringer
Varias personas y periodistas se acercan a un lugar afectado por los ataques israelíes que tuvieron lugar en la madrugada del jueves, según la agencia estatal de noticias libanesa NNA, en Burj al-Shamali, en el sur de Líbano, el 6 de agosto de 2026 REUTERS/Stringer

El conflicto se remonta al 2 de marzo, cuando Israel lanzó una ofensiva en el sur libanés en respuesta a ataques de Hezbollah vinculados al apoyo del grupo a Irán durante la guerra que enfrentó a Washington y Tel Aviv con Teherán. Según cifras oficiales libanesas, la ofensiva ha dejado más de 4.300 muertos y ha provocado el desplazamiento de más de un millón de personas, un balance que no ha sido corroborado de forma independiente por organismos internacionales.

El principal obstáculo del proceso sigue siendo el papel de Hezbollah, que Estados Unidos exige desarmar por completo en el sur del país como condición para avanzar hacia un acuerdo de paz integral entre Líbano e Israel, formalmente en guerra desde hace décadas. El grupo, que no participa en las negociaciones, ha rechazado en varias ocasiones el marco firmado en junio.

Su líder, Naim Qassem, pidió el martes la suspensión inmediata de las negociaciones y calificó el proceso de fuente de vergüenza, humillación y concesiones sucesivas para el país. En un discurso difundido por los canales del movimiento, acusó al presidente libanés, Joseph Aoun, de actuar de forma parcial y de no cumplir su papel de árbitro entre las partes.

El primer ministro libanés, Nawaf Salam, defendió en cambio la vía negociadora y afirmó ante su gabinete que el objetivo sigue siendo lograr retiradas israelíes sucesivas hasta alcanzar la salida total de las tropas del territorio libanés, según trasladó el ministro de Información, Paul Morcos.

La embajadora estadounidense en Líbano, Michel Issa, advirtió que avanzar con excesiva rapidez pondría en riesgo a los civiles que el proceso pretende proteger, y defendió priorizar un despliegue ordenado de las zonas piloto por encima de los plazos. Esa cautela contrasta con la presión de Beirut para acelerar una retirada que, siete rondas después, sigue dependiendo de la voluntad política de Israel y de un actor armado que permanece al margen de la mesa de negociación.

Temas Relacionados

IsraelLíbanoHezbollahMedio Oriente

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Putin extiende la persecución en Rusia: busca excluir al partido opositor que rechaza la guerra contra Ucrania

Yábloko enfrenta una demanda ante el Tribunal Supremo presentada por ultranacionalistas, que buscan impedir su participación en las próximas elecciones legislativas. La viuda de Alexei Navalny le dio su apoyo

Putin extiende la persecución en Rusia: busca excluir al partido opositor que rechaza la guerra contra Ucrania

El OIEA advirtió sobre el aumento de los cortes de energía en la central nuclear de Zaporizhzhia

El organismo alertó que la planta, bajo control ruso en Ucrania y ubicada cerca de la línea de combate, depende cada vez más de generadores de emergencia para sostener funciones esenciales

El OIEA advirtió sobre el aumento de los cortes de energía en la central nuclear de Zaporizhzhia

Hallaron muertos en su casa a los abuelos del autor de la masacre en la escuela de Tailandia

Al menos tres profesores y tres estudiantes murieron en el establecimiento educativo, donde además quedaron 15 personas heridas. El asesino se quitó la vida

Hallaron muertos en su casa a los abuelos del autor de la masacre en la escuela de Tailandia

Cumbre en La Meca: Arabia Saudita, Turquía y Pakistán firmaron un pacto de defensa que puede marcar a Medio Oriente

El sitio sagrado más importante del islam fue la sede elegida para sellar una alianza que pone en juego experiencia militar, poder energético y capacidad nuclear en un contexto de tensión y negociaciones prolongadas en la región

Cumbre en La Meca: Arabia Saudita, Turquía y Pakistán firmaron un pacto de defensa que puede marcar a Medio Oriente

Los rebeldes hutíes apoyados por Irán golpearon de nuevo en Yemen: al menos tres soldados muertos en Marib

Las milicias atacaron con drones en la estratégica provincia petrolera de Marib. Otros cuatro militares resultaron heridos y fue cortado el servicio de internet en la región. Es la segunda ofensiva letal en menos de 48 horas

Los rebeldes hutíes apoyados por Irán golpearon de nuevo en Yemen: al menos tres soldados muertos en Marib
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

El universo desconocido de los insectos: revelan cómo surgen las sociedades de hormigas, abejas y avispas

El universo desconocido de los insectos: revelan cómo surgen las sociedades de hormigas, abejas y avispas

Ronald Johnson anuncia la detención de Rango: “La justicia llega más lejos cuando nuestros países trabajan juntos”

Hallan posible cilindro bomba en la variante norte de Popayán a pocas horas de la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella

EN VIVO - Posesión presidencial: Iván Cepeda liderará actos de oposición el 7 de agosto

Último decreto del Ministerio de Transporte del Gobierno Petro reformó el servicio de taxi: en qué consiste

INFOBAE AMÉRICA

Más de 28 mil mujeres solicitaron medidas de protección por violencia doméstica en Costa Rica en solo seis meses

Más de 28 mil mujeres solicitaron medidas de protección por violencia doméstica en Costa Rica en solo seis meses

Putin extiende la persecución en Rusia: busca excluir al partido opositor que rechaza la guerra contra Ucrania

Lula será el único candidato presidencial de Brasil apoyado por una coalición de partidos

Flávio Bolsonaro repudió la confrontación de Lula da Silva contra Argentina: “Es política exterior ideologizada”

Se hizo pasar por inspector bancario y lo capturaron por estafa en Guatemala

ENTRETENIMIENTO

Infobae

Netflix estrenará en septiembre un documental íntimo sobre Fito Páez

“Sterling Point”, el nuevo drama juvenil de Prime Video que apunta al maratón

¿Se define otro X-Men? Crecen los rumores sobre Kit Connor como el nuevo Cíclope de Marvel

Los estrenos más esperados de la semana: de ‘El último mono’ con Juan Dávila a los tiburones de ‘En mar abierto’

Los hijos de Perez Hilton abandonaron su casa momentos antes de que sufriera una “grave crisis de salud mental”