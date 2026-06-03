Nueva tecnología permite que computadoras con solo 16 GB de RAM ejecuten modelos avanzados de IA

aiDAPTIV permite correr modelos de IA de 26 mil millones de parámetros en PCs con 16 GB de RAM. (Imagen ilustrativa)

Una innovación presentada por Phison en colaboración con Intel permite que computadoras personales equipadas con solo 16 GB de RAM ejecuten modelos avanzados de inteligencia artificial de hasta 26 mil millones de parámetros, lo que reduce la dependencia de la nube para tareas complejas.

El anuncio, realizado durante Computex 2026 en Taipéi, marca un avance para usuarios, desarrolladores y fabricantes que buscan potenciar las capacidades de los equipos locales.

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aiDAPTIV: el sistema que expande la memoria más allá de la RAM tradicional

La tecnología, denominada aiDAPTIV, combina procesadores Intel Core Ultra Series 3 con una plataforma de extensión de memoria basada en almacenamiento desarrollada por Phison. Esta solución utiliza la Pascari aiDAPTIV Cache Memory para ampliar la memoria disponible para procesos de IA, al integrar almacenamiento NAND flash de alto rendimiento como recurso adicional.

La tecnología de Phison amplía la memoria usando almacenamiento NAND flash de alto rendimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sistema permite que una computadora con 16 GB de DRAM ejecute un modelo de lenguaje con 26 mil millones de parámetros, una tarea que normalmente requeriría al menos 32 GB de memoria RAM bajo las mismas condiciones de prueba. Esta capacidad resulta relevante para aplicaciones que requieren gestionar modelos más grandes, mantener historiales de sesión extensos y ejecutar tareas de múltiples pasos.

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Cómo funciona la extensión de memoria con aiDAPTIV

El mecanismo extiende la memoria de trabajo hacia el almacenamiento NAND flash y supera el límite impuesto por la DRAM tradicional. La solución utiliza una caché optimizada que facilita el acceso rápido a los datos requeridos por los modelos de IA y mejora la agilidad del sistema.

Entre las características del sistema destaca el soporte para funciones como el KV cache reuse, que permite reutilizar información de interacciones previas y evitar el reprocesamiento de datos ya gestionados. Esta optimización contribuye a mayor eficiencia y rapidez en la ejecución de modelos avanzados en equipos de consumo.

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Intel y Phison colaboran para integrar aiDAPTIV en plataformas AI PC con procesadores Core Ultra. (Europa Press)

Hacia una IA local más potente

Ambas compañías trabajan también en la compatibilidad con el kit de herramientas OpenVINO de Intel y en la evaluación de cargas de trabajo optimizadas para futuras demostraciones de rendimiento.

KS Pua, director ejecutivo y fundador de Phison Electronics, explicó durante la presentación que el objetivo es facilitar que los OEM, desarrolladores y usuarios finales ejecuten aplicaciones de IA más sofisticadas de manera local, preserven la privacidad y reduzcan la dependencia de la infraestructura en la nube. “AI PCs están evolucionando hacia plataformas capaces de gestionar cargas de trabajo locales más complejas, incluyendo aplicaciones agenticas y modelos mixtos que demandan mayor capacidad de memoria y respuesta”, afirmó Pua.

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Por su parte, Jim Johnson, vicepresidente sénior y gerente general de computación cliente en Intel, subrayó que la memoria representa una de las principales barreras para ejecutar modelos avanzados en dispositivos de usuario final.

Usuarios y empresas podrán operar inteligencia artificial avanzada de forma privada y eficiente con esta innovación. (Imagen ilustrativa Infobae)

“Más usuarios y empresas desean operar IA de forma local, con mayor rapidez, privacidad y sin los costes asociados al procesamiento en la nube”, señaló Johnson. La colaboración permitirá que los clientes conviertan sus propios datos en aplicaciones útiles y valor de negocio real, con configuraciones de memoria más simples y a menor costo total.

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Demostración práctica y expansión de modelos locales

Durante Computex, las compañías mostraron una interfaz de chat local capaz de ejecutar un modelo mixture-of-experts que normalmente superaría la memoria del sistema. La demostración incluyó también un sistema híbrido de enrutamiento de modelos de lenguaje grande basado en el marco de código abierto OpenClaw.

El sistema permite procesar localmente modelos de gran tamaño y usar la nube solo cuando se requiere capacidad adicional para peticiones especialmente complejas. Esto amplía la autonomía de los dispositivos personales y mejora la privacidad y la velocidad de las aplicaciones inteligentes.

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