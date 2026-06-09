Tecno

El codirector ejecutivo de Spotify reveló cómo utilizan la IA para personalizar la experiencia de 700 millones de usuarios

En el podcast de David Senra, Gustav Söderström abordó los cambios que impulsan la evolución de la compañía sueca, incluyendo nuevos métodos de recomendación, modelos de gestión y la incorporación de tecnologías emergentes

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Gustav Söderström, un hombre de mediana edad con cabello canoso, viste camisa azul y jeans, sentado en un sillón blanco con las manos entrelazadas
Spotify transformó su estructura interna con un liderazgo compartido encabezado por Gustav Söderström y Alex Norström (Captura de video: YouTube/@DavidSenra)

La transición hacia un modelo de liderazgo compartido en Spotify transformó la estructura interna y la estrategia de la empresa para ofrecer una experiencia digital unificada y personalizada. El proceso, impulsado por Daniel Ek, culminó con el nombramiento de Gustav Söderström y Alex Norström al frente de la compañía.

En este contexto, la inteligencia artificial y la toma de decisiones centradas en las necesidades de las audiencias marcan el rumbo global del streaming, según relató Söderström en el podcast de David Senra.

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La firma sueca atraviesa una etapa clave de su evolución. Con una plataforma que integra música, pódcast, audiolibros y herramientas para entrenamiento físico, apuesta por la personalización mediante inteligencia artificial.

El objetivo es mantener la relevancia para sus más de 700 millones de usuarios, fortalecer el modelo gratuito con opción de suscripción y priorizar el bienestar digital.

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Daniel Ek impulsó una sucesión gradual en Spotify para transferir la gestión diaria y financiera antes del cambio formal de mando (REUTERS)
Daniel Ek impulsó una sucesión gradual en Spotify para transferir la gestión diaria y financiera antes del cambio formal de mando (REUTERS)

El proceso de sucesión y preparación interna fue gradual y deliberado, explicó Söderström. “Daniel Ek nunca tomó decisiones precipitadas; hace tres años nos pidió a Alex y a mí que asumiéramos la codirección ejecutiva, de modo que el traspaso de responsabilidades fuera natural”, expresó.

“Desde entonces, Daniel fue transfiriendo cada vez más responsabilidades, hasta que dirigimos la gestión diaria y financiera antes de asumir oficialmente el cargo”, añadió.

Modelo de liderazgo compartido y sincronización

A diferencia de etapas anteriores, Söderström y Norström adoptaron una organización basada en la coordinación permanente. “Decidimos evitar la división clásica del trabajo en compartimentos y optamos por una sincronización total, aunque implique desafíos operativos importantes”, comentó.

Ambos directivos y los vicepresidentes sénior celebran una única reunión semanal de tres horas con representantes de producto, tecnología, negocio y contenido. La dinámica prioriza la resolución interna de conflictos y evita que la complejidad se traslade al usuario final. “Prefiero que los problemas se resuelvan internamente y no arruinen la experiencia de quien utiliza la aplicación”, resumió.

Una mujer y un hombre de negocios lideran una reunión de cinco personas en una sala de conferencias moderna con una pantalla de gráficos y una ventana grande.
El modelo de liderazgo compartido promueve la coordinación entre áreas clave para acelerar la toma de decisiones y mantener una visión unificada (Imagen Ilustrativa Infobae)

Söderström destacó que esta cultura de colaboración se inspira en parte en la longevidad de los líderes de Apple. “Muchos llevan en la organización entre siete y quince años. Eso permite construir una dinámica donde la colaboración vence a la política interna”, apuntó. A su juicio, los equipos con altos niveles de confianza y permanencia pueden evitar la fragmentación y contribuir a una visión coherente en toda la empresa.

El papel de la inteligencia artificial y la personalización

La inteligencia artificial ocupa el centro de la estrategia de personalización y recomendaciones de Spotify, según explicó Söderström en el podcast. “La IA debe estar al servicio del usuario, devolviendo el control a las personas, no atrapándolas en patrones repetitivos”, subrayó.

Explicó que, para adaptar la experiencia individual, la aplicación emplea tanto algoritmos tradicionales de recomendación como modelos generativos, también llamados modelos de lenguaje de gran tamaño. El objetivo es que cada usuario pueda corregir y ajustar sus perfiles, influyendo en lo que escucha y descubre.

Persona programando frente a varias pantallas de computadora y un logo iluminado de Spotify en la pared
La empresa sueca utiliza sistemas de inteligencia artificial para generar y desplegar software, mientras los ingenieros supervisan y optimizan los procesos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La plataforma recopila y analiza miles de millones de listas de reproducción creadas por sus usuarios. Este trabajo, realizado por una minoría muy activa, beneficia al conjunto de la comunidad al mejorar la calidad de las recomendaciones. “La forma en que los usuarios personalizan y organizan sus contenidos mejora la experiencia colectiva”, destacó Söderström.

La plataforma ya ofrece funciones avanzadas de inteligencia artificial, como listas de música generadas según la actividad, el ritmo y las preferencias personales. “Queremos que cualquier persona pueda comunicarnos sus gustos y que la plataforma evolucione con cada interacción”, comentó.

Cómo la IA transformará el streaming

Söderström considera que el avance de la inteligencia artificial modificará radicalmente los hábitos digitales y el mercado del streaming. “El mayor riesgo es quedarse inmóvil: en cada nueva ola tecnológica, quienes se adaptan más rápido ganan cuota de mercado”, reflexionó.

Según el codirector ejecutivo, la oportunidad está en anticipar y liderar el cambio. “Las grandes disrupciones han surgido cuando la tecnología habilitó nuevos modelos de negocio, como ocurrió con el auge del streaming tras la expansión de la banda ancha o el impacto de los teléfonos inteligentes”, destacó.

Dos hombres sentados en sillones crema conversan en un salón luminoso. Gustav Söderström, a la derecha, gesticula mientras habla. Ventanas urbanas al fondo
Gustav Söderström sostuvo que la inteligencia artificial redefinirá el streaming y que la capacidad de adaptación marcará la diferencia en el mercado (Captura de video: YouTube/@DavidSenra)

Advirtió que estos periodos de transformación exigen experimentar no solo con tecnología, sino con modelos de liderazgo y procesos de atracción de talento, para evitar el estancamiento y la resistencia a la innovación.

Söderström apuesta por mantener agilidad y apertura al cambio frente a las transformaciones impulsadas por la inteligencia artificial, afirmando que la capacidad de adaptación determinará el valor de la experiencia para millones de personas que utilizan la plataforma cada día.

Estrategia de producto: experiencia unificada y modelo freemium

La plataforma digital de streaming decidió asumir los costos y la complejidad de crear una “superapp” que integra música, pódcast, audiolibros y nuevas funciones relacionadas con la actividad física.

“La decisión fue unir todo en una sola plataforma, pensando en el beneficio del usuario y la capacidad de llegar a cientos de millones desde un solo producto”, afirmó Söderström.

Spotify - Gemini - música - tecnología - 12 de mayo
El modelo freemium prioriza el acceso gratuito, la personalización y la presencia en cualquier lugar y dispositivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La apuesta por el “modelo gratuito con opción de pago” (denominado también “modelo freemium”) fue deliberada frente a la competencia, especialmente Apple. “Nos enfocamos en tres pilares: el acceso sin restricciones, la personalización en las recomendaciones y la presencia en cualquier lugar y aparato”, señaló el codirector ejecutivo.

Este modelo, que aporta cerca de un 90% de los ingresos por suscripción, permitió a la empresa mantener independencia ante la presión publicitaria y priorizar la percepción de valor por parte del usuario.

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