Alerta sanitaria por bacteria “come carne”: 5 personas murieron tras exponerse al agua de mar en un estado de EE. UU.

Al menos cinco personas murieron en Louisiana en 2026 por infecciones de Vibrio vulnificus, la bacteria “come carne” vinculada a heridas expuestas al agua de mar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Al menos cinco personas fallecieron en Louisiana durante 2026 a causa de infecciones provocadas por una bacteria conocida como “come carne”, vinculada a heridas expuestas a agua de mar, según datos oficiales del Departamento de Salud estatal (LDH). El incremento de casos, que supera el promedio de la última década, afecta especialmente a personas con enfermedades preexistentes y genera inquietud entre residentes y visitantes de áreas costeras.

De acuerdo con el Departamento de Salud de Louisiana (LDH), citado por medios como ABC News y WDSU, se confirmaron nueve casos de infecciones por Vibrio vulnificus en lo que va del año. Todas las personas afectadas fueron hospitalizadas tras haber tenido contacto con agua de mar mientras presentaban heridas abiertas. Las autoridades señalaron que las infecciones ocurrieron principalmente entre mayo y agosto, periodo en que la temperatura del agua aumenta y favorece la proliferación bacteriana.

PUBLICIDAD

Según los registros del LDH, la bacteria Vibrio vulnificus forma parte del ecosistema natural de aguas costeras cálidas y estuarios. En los últimos diez años, Louisiana promedió siete infecciones y una muerte por año, lo que marca una diferencia notable respecto a la incidencia registrada en 2026. El LDH subrayó que las personas con factores de riesgo como enfermedades hepáticas, diabetes u otras afecciones crónicas presentan una vulnerabilidad mayor ante este tipo de infecciones.

¿Qué es Vibrio vulnificus y cuáles son los síntomas de la bacteria “come carne”?

La Vibrio vulnificus es una bacteria gramnegativa que vive de forma natural en aguas saladas, especialmente en zonas costeras del Golfo de México y el sur de Estados Unidos. Según el LDH, el riesgo de infección aumenta entre mayo y octubre, cuando las temperaturas del agua superan los 20°C (68°F). El contagio se produce cuando una herida entra en contacto con agua contaminada o al ingerir mariscos crudos, en particular ostras.

PUBLICIDAD

Entre los síntomas más frecuentes se encuentran:

Dolor intenso en la zona afectada

Hinchazón y enrojecimiento

Cambios de coloración en la piel

Fiebre y escalofríos

Formación de ampollas

En los casos más graves, la infección puede avanzar rápidamente y causar necrosis de los tejidos, septicemia o la necesidad de amputación. “Aproximadamente uno de cada cinco pacientes infectados fallece, a menudo en el plazo de uno o dos días tras el inicio de los síntomas”, indicó el LDH en declaraciones recogidas por WDSU.

El Departamento de Salud de Louisiana confirmó nueve casos de Vibrio vulnificus en 2026 y todas las personas afectadas requirieron hospitalización. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué aumentaron los casos de Vibrio vulnificus en Louisiana en 2026?

El año 2026 mostró un incremento de casos y muertes por Vibrio vulnificus respecto a la media histórica. Entre enero y agosto, se confirmaron nueve infecciones y cinco muertes, todas relacionadas con heridas expuestas a agua de mar. El LDH detalló que las nueve personas hospitalizadas presentaban condiciones de salud subyacentes, lo que incrementó su riesgo de desarrollar complicaciones graves.

PUBLICIDAD

Según el Departamento de Salud de Louisiana, “durante el mismo periodo de los últimos diez años, el promedio era de siete casos y una muerte anual”. El aumento registrado en 2026 llevó a las autoridades a reforzar las advertencias y la vigilancia epidemiológica, con el objetivo de prevenir nuevos contagios y mejorar la detección temprana.

Las autoridades sanitarias asocian el repunte a factores como el aumento de temperaturas en las aguas costeras, la frecuencia de tormentas y huracanes, y la mayor exposición de la población a ambientes marinos durante la temporada de verano. Además, en 2025 ya se había detectado un incremento atípico, con 26 casos y cinco muertes, lo que anticipó la tendencia observada este año.

PUBLICIDAD

¿Quiénes están en mayor riesgo de infectarse con la bacteria “come carne”?

La infección por Vibrio vulnificus afecta principalmente a personas con condiciones de salud crónicas o sistemas inmunológicos comprometidos. El LDH identificó los siguientes grupos de riesgo:

Personas con enfermedades hepáticas (cirrosis, hepatitis)

Pacientes con diabetes

Personas inmunosuprimidas por tratamientos médicos

Adultos mayores

Personas con heridas abiertas o recientes

El Departamento de Salud de Louisiana recomendó que estos grupos tomen precauciones adicionales, como evitar el contacto con agua de mar si tienen cortes o raspaduras y utilizar apósitos impermeables para cubrir las heridas. “Las personas en grupos de alto riesgo deben tener precaución adicional y usar ropa protectora y calzado adecuado al entrar en aguas costeras”, expresó el LDH en su comunicado oficial, citado por CBS News.

La Vibrio vulnificus vive de forma natural en aguas costeras cálidas y estuarios, y el riesgo de infección aumenta entre mayo y octubre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo se previenen las infecciones por Vibrio vulnificus?

El LDH y los organismos de salud pública recomiendan una serie de medidas para evitar infecciones por Vibrio vulnificus:

Evitar el contacto de heridas abiertas con agua de mar o salobre

Cubrir cortes o raspaduras con vendajes impermeables

No consumir mariscos crudos o poco cocidos, especialmente ostras

Consultar a un médico ante síntomas de infección tras la exposición a agua salada

Informar al personal de salud sobre la exposición al agua al buscar atención médica

De acuerdo con FOX 8, las autoridades estatales insisten en la importancia de la prevención y la educación sanitaria, sobre todo entre quienes visitan las costas durante los meses de mayor temperatura.

PUBLICIDAD

¿Cómo responde el sistema de salud de Louisiana ante el aumento de casos?

El Departamento de Salud de Louisiana anunció que, a partir de agosto de 2026, se publicarán datos semanales sobre los casos de Vibrio vulnificus en su portal de vigilancia epidemiológica. El objetivo es mejorar la transparencia y la información disponible para la población y los profesionales de la salud.

El LDH reiteró que mantiene contacto con hospitales y centros de salud locales para fortalecer la detección y el tratamiento oportuno de las infecciones. “La colaboración entre las instituciones sanitarias es clave para reducir la mortalidad asociada a esta bacteria”, indicaron desde la agencia, según WBRZ.

La bacteria “come carne” puede ingresar por heridas en contacto con agua contaminada o por el consumo de mariscos crudos, en particular ostras. (ISCIII/Europa Press)

¿Qué impacto tiene esta situación para la población de Louisiana?

El aumento de casos y muertes por Vibrio vulnificus genera preocupación entre los habitantes de Louisiana y los turistas que frecuentan zonas costeras. Las autoridades reforzaron las campañas informativas y recomendaron adoptar medidas de precaución, especialmente para quienes presenten factores de riesgo.

PUBLICIDAD

Las recomendaciones incluyen evitar el contacto con agua de mar en caso de tener heridas, utilizar protecciones adecuadas y consultar rápidamente a un profesional de la salud ante cualquier síntoma sospechoso. El riesgo de complicaciones graves se incrementa en personas con enfermedades preexistentes, por lo que la prevención juega un papel central en la respuesta sanitaria.

El sistema de vigilancia epidemiológica continuará activo durante los próximos meses y el Departamento de Salud de Louisiana actualizará semanalmente las cifras y recomendaciones, de acuerdo con WDSU.

¿Qué se espera en los próximos meses respecto al brote de Vibrio vulnificus?

Las autoridades sanitarias de Louisiana anticipan que el monitoreo y la prevención seguirán siendo prioritarios durante el resto de la temporada cálida. El LDH continuará publicando actualizaciones semanales y mantendrá la coordinación con instituciones médicas para mejorar la atención a los pacientes.

PUBLICIDAD

El seguimiento de los casos permitirá identificar posibles cambios en la tendencia y adoptar nuevas medidas si fuera necesario. Las autoridades reiteraron que la colaboración ciudadana y el cumplimiento de las recomendaciones sanitarias son fundamentales para reducir el impacto de la bacteria en la región.