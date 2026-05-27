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La nueva función de Spotify para los amantes de podcast: cómo compartir fragmentos de tus episodios favoritos en redes sociales

Si estás viendo una entrevista de Vos Podés o Call Her Daddy, puedes recortar una parte y compartirla en Instagram

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Spotify incorporó una herramienta para recortar episodios de podcasts y compartirlos en redes. REUTERS/Brendan McDermid/File Photo
Spotify incorporó una herramienta para recortar episodios de podcasts y compartirlos en redes. REUTERS/Brendan McDermid/File Photo

Spotify añadió la función de recortar clips de episodios de podcast y compartirlos en redes sociales.

Por ejemplo, si te llamó la atención un fragmento de una entrevista del podcast Call Her Daddy o Vos Podés, solo tienes que pulsar el ícono de las tijeras, seleccionar el tramo de tu interés y compartirlo en Instagram.

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“Los fragmentos de podcast están empezando a implementarse globalmente para usuarios gratuitos y premium en dispositivos móviles, y su disponibilidad se ampliará a más programas con el tiempo”, agregó Spotify.

Interfaz de video digital con Steve Carell y Amy Poehler. Controles, comentarios y el icono de Snipping Tool
Los clips empezaron a desplegarse a nivel global para usuarios gratuitos y Premium en móviles. (Spotify)

Cómo compartir clips de podcast de Spotify en redes sociales

Compartir en redes sociales un momento puntual de un podcast en Spotify es un proceso rápido. Mientras escuchas, pulsa el ícono de las tijeras en la vista ‘Reproduciendo ahora’ para capturar el momento que quieras conservar.

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Después, recorta el clip para que encaje y, a continuación, pulsa ‘Guardar’ o ‘Compartir’.

Si quieres acceder a más opciones, toca el botón de compartir y elige el formato: episodio completo, capítulo, marca de tiempo o clip. Desde ese menú también puedes enviarlo directamente a tus contactos a través de Mensajes de Spotify o compartirlo en cualquier plataforma compatible.

Dos mujeres sentadas en sofás rosas, Alex Cooper a la izquierda y Karol G a la derecha, hablando hacia micrófonos de podcast
Si escuchas Call Her Daddy y quieres un tramo específico, entra en “Reproduciendo ahora”, toca las tijeras y recorta el fragmento. (Call Her Daddy)

Además, todos los clips que crees quedan guardados en tu biblioteca, listos para que los vuelvas a ver o los añadas a una lista de reproducción de podcasts cuando quieras.

“Gracias a los clips, los oyentes ahora pueden capturar, revivir y compartir los momentos exactos de los podcasts que más les impactan, sin tener que buscar en todo un episodio para encontrarlos”, indicó la plataforma streaming.

Cuándo utilizar esta nueva función de Spotify

Recortar y compartir clips de podcast en Spotify se volvió una forma práctica de recomendar episodios sin mandar una hora completa de audio.

Por ejemplo, si estás escuchando Call Her Daddy y te interesa un momento puntual —como un fragmento de la entrevista a Karol G—, puedes abrir la vista ‘Reproduciendo ahora‘, pulsar el ícono de las tijeras, seleccionar el tramo exacto y recortarlo para que quede directo.

Tatiana Franko conduce el podcast Vos podés. Es el más escuchado en Spotify Colombia. (Instagram: tatiana_franko)
En Vos Podés, una frase útil sobre trabajo, estudio o bienestar puede convertirse en un clip corto para enviar a un amigo. (Instagram: tatiana_franko)

Luego eliges ‘Compartir‘ y lo publicas en Instagram Stories, lo envías por WhatsApp o lo subes como enlace a X.

Esta función también sirve para podcasts locales que suelen moverse mucho por redes.

Si en un episodio de Vos Podés (popular entre oyentes colombianos) hay una frase útil sobre trabajo, estudios o bienestar, puedes convertir ese momento en un clip breve y mandarlo a un amigo con un mensaje: “Escucha esto, te va a servir”.

Otra ventaja es el formato: desde el botón de compartir puedes elegir si quieres enviar el episodio completo, un capítulo, una marca de tiempo o el clip.

Desde el botón 'Compartir', puedes elegir el formato: episodio completo, capítulo, marca de tiempo o clip. TT News Agency/Fredrik Sandberg/via REUTERS/File Photo
Desde el botón 'Compartir', puedes elegir el formato: episodio completo, capítulo, marca de tiempo o clip. TT News Agency/Fredrik Sandberg/via REUTERS/File Photo

Así, si alguien quiere contexto, recibe el episodio; si solo necesita el dato, recibe el recorte. Además, todos tus clips quedan guardados en tu biblioteca para volver a verlos o sumarlos a una lista de reproducción de podcasts.

Spotify ahora lee artículos de revistas

Spotify busca que escuchar artículos sea tan sencillo como poner una canción. Por eso, la plataforma está probando la narración de textos de revistas con voces humanas y también digitales.

La propuesta incluye más de 650 artículos extensos en inglés para los usuarios de los mercados donde Spotify ofrece audiolibros.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Spotify prueba la narración de artículos de revistas con voces humanas y digitales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El catálogo, producido por el equipo interno Spotify Audiobooks, reúne historias publicadas en revistas como Rolling Stone, Vogue, Variety y Billboard, entre otras.

Cada pieza narrada dura menos de dos horas. Para los usuarios Premium, este contenido se suma a la asignación mensual de audiolibros y convive con la biblioteca ya disponible. En la versión gratuita, en cambio, Spotify permite comprar artículos individuales por USD 1,99.

“Con Articles, introducimos el periodismo de largo aliento en audio como una extensión natural de lo que la gente ya busca en Spotify”, señaló Colleen Prendergast, responsable de licencias en Spotify Audiobooks.

La apuesta es que estos artículos sirvan como puerta de entrada: audios más cortos que ayuden a crear el hábito de escuchar y que, con el tiempo, incentiven un mayor consumo de libros.

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