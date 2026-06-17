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Paso a paso para canjear los códigos de Free Fire disponibles hoy 16 de junio de 2026

Garena liberó una serie de combinaciones fáciles de utilizar para reclamar recompensas como diamantes, skins y objetos de edición limitada

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Free Fire se puede descargar desde tiendas oficiales de aplicaciones en dispositivos. (Foto: crédito Garena)
Free Fire se puede descargar desde tiendas oficiales de aplicaciones en dispositivos. (Foto: crédito Garena)

Como ocurre cada jornada, Garena habilitó una nueva serie de códigos de Free Fire para que los jugadores registrados accedan a recompensas exclusivas.

Esta dinámica, que se repite diariamente, genera una fuerte expectativa entre los usuarios, que buscan obtener diamantes, objetos de edición limitada y otros incentivos virtuales.

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Varios jugadores pueden intentar validar estos códigos antes de que caduquen o sean utilizados por otros, porque su disponibilidad es restringida y depende tanto de la demanda como de la región donde se utilicen.

Cuáles son los códigos de Free Fire disponibles y cómo se usan

Primer plano de una persona sosteniendo un smartphone que muestra una pantalla con una lista de códigos de Free Fire y botones de 'Canjear'.
Hay más de 15 códigos de Free Fire disponibles para reclamar en el portal oficial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la jornada del 16 de junio de 2026, Garena liberó varios códigos para los usuarios de Free Fire. El acceso a estos beneficios está condicionado a la velocidad y precisión con la que se ingresan. La Lista de códigos de Free Fire disponibles para hoy es:

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  • FPSTQ7MXNPY5.
  • 4N8M2XL9R1G3.
  • H8YC4TN6VKQ9.
  • FF6YH3BFD7VT.
  • B1RK7C5ZL8YT.
  • 4ST1ZTBZBRP9.
  • BR43FMAPYEZZ.
  • UPQ7X5NMJ64V.
  • S9QK2L6VP3MR.
  • FFR4G3HM5YJN.
  • 6KWMFJVMQQYG.
  • FZ5X1C7V9B2N.
  • FT4E9Y5U1I3O.
  • FP9O1I5U3Y2T.
  • FM6N1B8V3C4X.
  • FA3S7D5F1G9H.
  • FK3J9H5G1F7D.
  • FU1I5O3P7A9S.
  • F7F9A3B2K6G8.
  • FE2R8T6Y4U1I.
  • FQ9W2E1R7T5Y.

El proceso para canjearlos requiere ingresar al portal oficial de recompensas: reward.ff.garena.com. El usuario debe iniciar sesión a través de una cuenta vinculada a plataformas autorizadas como Google, Facebook, Apple, Huawei o VK.

Las cuentas de invitado no pueden acceder a esta función, así que resulta indispensable contar con un registro validado en alguna de estas plataformas.

Qué tipo de recompensas se obtienen con estos códigos en Free Fire

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los códigos permiten mayor personalización en el juego. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sistema de recompensas de Free Fire contempla incentivos variados, entre los que destacan diamantes, trajes, skins de armas y objetos exclusivos. Los diamantes se encuentran entre los premios más buscados porque permiten desbloquear contenido adicional dentro del juego.

Junto con los diamantes, es posible recibir accesorios, elementos coleccionables y artículos especiales que, en ocasiones, solo aparecen durante eventos conmemorativos, aniversarios o festividades internacionales.

En fechas especiales Garena suele incrementar la cantidad de códigos activos y amplía la variedad de premios. Entre estos, se incluyen trajes temáticos y accesorios poco habituales, difíciles de conseguir en la tienda virtual.

Cuáles requisitos debe cumplir la cuenta para participar

Solo pueden acceder al canje de códigos quienes posean una cuenta registrada en Free Fire y vinculada a algún proveedor autorizado.

Free Fire y sus códigos gratis en setiembre.
Se debe instalar Free Fire desde sitios legales. (Foto: Garena)

El videojuego debe haberse descargado desde tiendas oficiales como Google Play Store para Android o App Store para iOS. El dispositivo debe contar con espacio suficiente y una conexión estable a internet para evitar inconvenientes durante el proceso.

Las cuentas de invitado quedan excluidas de este beneficio, lo que obliga a los interesados a contar con un registro formal. El sistema de validación de Garena busca evitar fraudes y proteger los datos personales de los jugadores.

Qué riesgos existen al usar aplicaciones piratas de juegos

El uso de aplicaciones modificadas o descargadas fuera de los canales oficiales representa una amenaza para la seguridad digital de los jugadores. Estos programas pueden facilitar el robo de cuentas, exponer datos personales o causar daños en el sistema operativo del dispositivo.

Teléfono inteligente con pantalla apagada en superficie lisa, rodeado de iconos digitales de candados abiertos, calaveras y virus disipándose.
La descarga de programas piratas infecta el teléfono de virus. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, las aplicaciones obtenidas por vías no autorizadas carecen de actualizaciones periódicas, lo que incrementa la exposición a fallos de seguridad o errores solucionados en las versiones legales.

Se sugiere evitar estas prácticas y realizar el canje de recompensas únicamente desde el portal oficial. El acceso a través de plataformas no autorizadas aumenta los riesgos de seguridad.

De qué trata el juego Free Fire

Es un videojuego de disparos en tercera persona del género battle royale. La propuesta central consiste en enfrentar a un grupo de jugadores en un espacio cerrado, donde cada participante tiene que sobrevivir el mayor tiempo posible mientras explora el mapa, recolecta armas y elimina rivales.

El objetivo es convertirse en el último sobreviviente de la partida, lo que exige estrategia, rapidez y habilidades de combate. El juego destaca por sus partidas rápidas, que suelen durar menos de diez minutos, y por su amplia variedad de personajes, cada uno con habilidades especiales.

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