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Juegos gratis en Steam por tiempo limitado: cómo conseguirlos hoy

Los usuarios pueden encontrar 10 títulos gratuitos que abarcan desde el horror psicológico como Happy’s Humble Burger Farm hasta la estrategia narrativa como Hearts of Iron IV

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Steam ofrece diez juegos gratuitos por tiempo limitado, con géneros que van desde la estrategia táctica hasta el horror psicológico y la aventura narrativa. (Steam)

Steam cuenta con diez juegos gratuitos por tiempo limitado. Son títulos que abarcan desde la estrategia táctica y el horror psicológico hasta la aventura narrativa.

La oferta se divide en dos categorías: juegos “gratuitos para quedarse”, que pasan a la biblioteca de forma permanente una vez reclamados, y juegos con acceso gratuito temporal para probar durante el periodo de la promoción.

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En todos los casos, basta con acceder a la tienda de Steam, buscar el título y añadirlo a la cuenta antes de que venza el plazo. Quienes no tengan cuenta pueden crear una sin costo en store.steampowered.com.

Captura de pantalla de la página del juego Eets, mostrando la jugabilidad animada con personajes y objetos, y el logo del juego con texto promocional
El jugador ubica objetos en el escenario para llevar a una criatura hambrienta hasta su trozo de pastel. (Steam)

Juegos gratis para quedarse por siempre en Steam

La lista de juegos gratuitos en Steam para quedarse por siempre son los siguientes:

  • Happy’s Humble Burger Farm.

El jugador asume el turno nocturno de una hamburguesería donde debe preparar pedidos y gestionar incidentes, mientras una narrativa de horror se despliega fuera del local. La promoción vence el 15 de junio.

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  • The Red Lantern.

En este título, el jugador guía a una joven y su equipo de cinco perros de trineo a través de un territorio salvaje, con recursos limitados y rutas que cambian con cada intento fallido. Tiene el plazo más extenso del lote: se puede reclamar hasta el 18 de junio.

  • Eets.

De Klei Entertainment, es una reimaginación de su puzle original de 2006. Con animación dibujada a mano y física de precisión, el protagonista debe ubicar objetos estratégicamente para guiar a una criatura hambrienta hasta su porción de pastel.

Incluye cinco mundos, decenas de niveles y un editor para crear y compartir puzles propios. Disponible hasta el 15 de junio.

Captura de pantalla del videojuego Gravity Circuit, mostrando un personaje rojo atacando a un personaje blanco en un nivel de plataformas de estilo pixel art con tonos morados y grises
El protagonista es un robot soldado con poderes gravitacionales que enfrenta al Ejército del Virus en 12 niveles. (Steam)
  • Gravity Circuit.

De Domesticated Ant Games, es un plataformero de acción en 2D con estética de consolas de los años ochenta y noventa. El protagonista es un soldado robot con poderes gravitacionales, en una campaña de 12 niveles contra el Ejército del Virus. Se puede reclamar hasta el 14 de junio.

  • Tell Me Why.

Desarrollado por DONTNOD Entertainmenty publicado porXbox Game Studios, es una aventura episódica en tres capítulos.

Dos gemelos con un vínculo sobrenatural regresan a su pueblo natal en Alaska para reconstruir los recuerdos de una infancia marcada por un trauma.

El juego fue reconocido por ser el primero de un estudio de primer nivel en presentar un protagonista transgénero jugable. Esta promoción tiene el plazo más largo: hasta el 1 de julio.

Imagen aérea de un campo de batalla virtual con unidades de combate mech cuadradas en formaciones, estructuras de base y terreno verde
Los jugadores arman ejércitos de mecas, eligen sus formaciones y dejan que las unidades peleen solas. (Steam)

Juegos gratis para probar de Steam

Por otro lado, los juegos gratis para probar de Steam son:

  • Mechabellum.

Los jugadores ensamblan ejércitos de mecas, definen formaciones y observan cómo sus unidades combaten de forma autónoma. Admite modos 1v1, 2v2, todos contra todos y supervivencia cooperativa.

  • Neon Abyss 2.

Es un roguelite de acción con plataformas y más de 700 objetos con sinergias combinables. Lanzado en acceso anticipado en julio de 2025, incorpora cooperativo en línea para hasta cuatro jugadores y un sistema de fe que puede alterar el curso de cada partida.

  • Hearts of Iron IV.

Wargame de gran estrategia centrado en la Segunda Guerra Mundial. El jugador puede controlar cualquier nación del mundo desde 1936 o 1939, con rutas históricas y alternativas.

Captura de pantalla del videojuego Hearts of Iron IV mostrando un mapa de Europa con países como el Reich Alemán y el Reino Unido, junto a un póster del juego
El jugador toma el control de cualquier nación entre 1936 y 1939, con la posibilidad de seguir o alterar el curso histórico. (Steam)
  • Goblin Cleanup.

De Crisalu Games y publicado por Team17, propone al jugador asumir el rol de un limpiador goblin contratado para restaurar una mazmorra antes de que llegue el siguiente grupo de aventureros.

El juego, en acceso anticipado desde septiembre de 2025, admite cooperativo para hasta cuatro personas y combina humor con física de objetos.

  • Rogue Point.

Las misiones incluyen objetivos dinámicos como eliminación de objetivos, rescate de rehenes y recolección de inteligencia, con un sistema de equipamiento por rondas que aporta elementos de roguelite al combate en primera persona.

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